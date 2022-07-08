Концерты Филиппа Киркорова в Анапе потребовали отменить из-за «вседозволенности и пропаганды извращений»

Redroad v17 - беспроводной пылесос, который залезет во все углы

Самойлов из "Агаты Кристи" со сцены обматерил либералов, "Ельцин Центр" и представителей ЛГБТ

«Я выпил слишком много»: замглавы МИД Великобритании уходит в отставку после секс-скандала

"Я буду вести себя, как в бизнес-классе!": две клиентки такси в Сочи устроили истерику из-за...

Юрий Шевчук отменил концерт в Тюмени, потому что зал был украшен буквой «Z»

«Твой разрезанный живот ещё не повод прогуливать работу»: сотруднику магазина «Бристоль»...