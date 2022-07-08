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Концерты Филиппа Киркорова в Анапе потребовали отменить из-за «вседозволенности и пропаганды извращений»

Концерты Филиппа Киркорова в Анапе потребовали отменить из-за «вседозволенности и пропаганды извращений»

Автор:
08 июля 2022 15:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   анапа   крест   скандал   филипп киркоров   шоубиз   
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Люди требуют отменить его выступления после скандальных плясок на кресте.

На одном из своих концертов Филипп Киркоров спел, взобравшись на крест.

Певец вообще любит эпатировать публику, например, использовать яркий макияж или наряды с перьями.

Но в этот раз многие его не поняли и на Киркорова обрушился шквал критики. В номере даже увидели оскорбление чувств верующих и потребовали призвать Киркорова к ответу.

Потом пошла отмена его концертов: в Ставрополе, Пятигорске и Майкопе. Теперь  дело дошло и до Анапы. Там Киркоров планировал выступать с 25 июля по 10 августа.

Общественники Анапы потребовали положить конец «безнаказанным актам глумления, вседозволенности и оскорбления чувств верующих, наркомании, культуре наживы, пропаганде извращений, попрания патриотических и традиционных ценностей и культурной уникальности народов России».

Так что и в Анапе концерты Киркорова под большим вопросом. Ну а сам он это пока никак не прокомментировал.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Концерт   анапа   крест   скандал   филипп киркоров   шоубиз   
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34  комментария
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721
Олеся К Час назад
ну он реально конечно перебарщивает...бывает даже противно смотреть
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2k
Semen 56 секунд назад
Чет аж стремно стало от осознания какой объем народа ходит на это...
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3k
perekrestok 2 минуты назад
Вообще не хожу на концерты, эстраду смотрю только по телевизору. Киркорова слышу только когда его показывают. Если его не будут показывать, то даже не замечу.
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3k
Copycat 9 минут назад
Да давно пора) я вообще не пойму кто на них ходит то?

вот мне 30 лет, родители у меня такое не слушают и даже если бы слушали то не любители ходить на концерты - их другой отдых привлекает

мои же друзья, знакомые от 25 до 40 - тоже таким не интерисуется, вот Ария приедет, сходят на неё, трибьют КиШ - с радостью пойдут, ну явно не на Киророва, Баскова - кто их аудитория на данный момент? я понимаю там какие то старшие женщины в возратсе, но их разве меньше не становится? уж явно они не могут обрасти новой аудиторией типа записал киркоров с каким то молодым репером клим про цвет настроения и школьники такие "о концерт киркорова пойдем как затууусим!" нет конечно) так кто и откуда?
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66
Kot13 11 минут назад
Пусть хоть один из оскорблённых верующих силой веры своей передвинет хотя бы зёрнышко риса...
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358
Nik Nik 11 минут назад
Лучше лекарство, для этого ушлепка, аутодафе....))
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23k
Ватаку Накомоде 12 минут назад
Вот совершенно не фанат Киркорова, он мне даром не сдался, но указывать кому и что делать на концертах и уж тем более требовать отменить - считаю слишком. Мне лично плевать. Пусть хоть голым прыгает. Я на этот концерт не пойду, а другие, раз им такое нравится, пусть идут и получают удовольствие. Почему это должно кого-то ещё кроме них заботить? Почему вообще «извращения» синоним чего-то плохого? Если это происходит не на улице на глазах у случайных прохожих, которым это может быть неприятно, и никого насильно не заставляют приходить и смотреть, то пусть делают что хотят. Кто в данном случае пострадавший-то и каким образом?
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11k
P.F. 19 минут назад
Кому интересен этот ряженый фрик?
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6k
Shtoppi 19 минут назад
После того как он стал на сцене заниматься религиозным мракобесием, странно что его вообще не отменили.
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925
Darki Полчаса назад
В этой новости прекрасно всё,петушара оскорбил других петушар
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14
Людмила Желанова Полчаса назад
Ну наконец то !!!
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2k
Андрей 36 минут назад
Не пора ли ему ,как коллеге по супружескому долгу ,тоже валить на историческую родину и там экскрементровать . Здесь он всех достал.
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−2
Gennady Yefymenko 46 минут назад
Да хрен знает,может хотел что-то донести своей песней???А может что не додумал,я сомневаюсь,что хотел обидеть чувства верующих.
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4k
Горожанин 47 минут назад
Одна беда. Технологи из АП будут продолжать всё контролировать и не давать общественности жить своей свободной патриотической и государственической жизнью. Ведь за что эти чинуши и псевдоспециалисты тогда деньги будут получать? Всё потоки должны быть под их контролем. Поэтому не дадут, заглушат, притупят любую реальную общественную инициативу. Вместо этого развивают и будут развивать свою доморощенну общественность - типа "Наши", все идеологи которых потом предали и Президента, и Россию. Идиоты.
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6k
Tim_G Час назад
старпер уже не знает как хайпануть чтобы впечатлить публику...
вот и рождаются в маразматическом котелке всякие юродства одно другого "краше"...
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552
HalloFreeSpace Час назад
А почему никто не протестовал против Rammstein и Marilyn Manson когда они приезжали ? Или сейчас духовность достигла высшего уровня ?
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10k
Rus77 Час назад
Этого мерзкого ублюдка нужно сжечь!!!
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August

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