Концерты Филиппа Киркорова в Анапе потребовали отменить из-за «вседозволенности и пропаганды извращений»

Люди требуют отменить его выступления после скандальных плясок на кресте.
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Певец вообще любит эпатировать публику, например, использовать яркий макияж или наряды с перьями.
Но в этот раз многие его не поняли и на Киркорова обрушился шквал критики. В номере даже увидели оскорбление чувств верующих и потребовали призвать Киркорова к ответу.
Потом пошла отмена его концертов: в Ставрополе, Пятигорске и Майкопе. Теперь дело дошло и до Анапы. Там Киркоров планировал выступать с 25 июля по 10 августа.
Общественники Анапы потребовали положить конец «безнаказанным актам глумления, вседозволенности и оскорбления чувств верующих, наркомании, культуре наживы, пропаганде извращений, попрания патриотических и традиционных ценностей и культурной уникальности народов России».
Так что и в Анапе концерты Киркорова под большим вопросом. Ну а сам он это пока никак не прокомментировал.
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АНТИФИШКИ
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вот мне 30 лет, родители у меня такое не слушают и даже если бы слушали то не любители ходить на концерты - их другой отдых привлекает
мои же друзья, знакомые от 25 до 40 - тоже таким не интерисуется, вот Ария приедет, сходят на неё, трибьют КиШ - с радостью пойдут, ну явно не на Киророва, Баскова - кто их аудитория на данный момент? я понимаю там какие то старшие женщины в возратсе, но их разве меньше не становится? уж явно они не могут обрасти новой аудиторией типа записал киркоров с каким то молодым репером клим про цвет настроения и школьники такие "о концерт киркорова пойдем как затууусим!" нет конечно) так кто и откуда?
просто интересно, найдите мне человека который ходит к нему на концерты, я без негатива просто хочу узнать что это за люди, какого возраста, когда познакомились с его творчеством, что в нем их привлекает
вот и рождаются в маразматическом котелке всякие юродства одно другого "краше"...