«Он подписал себе приговор»: в Госдуме прокомментировали скандальное выступление Максима Галкина* в Дубае

Для справки:

Организация украинских националистов (ОУН) во время второго конгресса в Риме в августе 1939 года официально утвердила приветствие «Слава Украине! Вождю слава!» в сочетании с поднятием правой руки. Похожий жест был также у НСДАП (Германия), Национальной фашистской партии (Италия), Усташей (Хорватия), фалангистов (Испания), Глинковой гвардии (Словакия).

После раскола ОУН на две фракции мельниковцы придерживались варианта «Слава Украине! Вождю слава!», а бандеровцы провели свой II конгресс в Кракове (4 апреля 1941 года), который утвердил для членов организации приветствие «Слава Украине! Героям слава!»

Так что к данному «приветствию» много вопросов. Например, член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил: