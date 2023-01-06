«Он подписал себе приговор»: в Госдуме прокомментировали скандальное выступление Максима Галкина* в Дубае

И добавили, что «прощения не будет».
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Для справки:
Организация украинских националистов (ОУН) во время второго конгресса в Риме в августе 1939 года официально утвердила приветствие «Слава Украине! Вождю слава!» в сочетании с поднятием правой руки. Похожий жест был также у НСДАП (Германия), Национальной фашистской партии (Италия), Усташей (Хорватия), фалангистов (Испания), Глинковой гвардии (Словакия).
После раскола ОУН на две фракции мельниковцы придерживались варианта «Слава Украине! Вождю слава!», а бандеровцы провели свой II конгресс в Кракове (4 апреля 1941 года), который утвердил для членов организации приветствие «Слава Украине! Героям слава!»
Так что к данному «приветствию» много вопросов. Например, член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил:
«Это приговор себе как гражданину, иностранный агент Галкин все еще не осознает и не отдает себе отчета в том, что нет ничего смешного, когда зал приветствует его неонацистское приветствие ликованием... Я считаю, что Галкин берет пример со своего коллеги по цеху комика Зеленского, делает шаги к пропасти, после которой уже нет возврата. Прощения не будет».
Ну а пока Максим Галкин активно гастролирует и в Россию возвращаться не планирует.
*Признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.
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во-вторых, ПНХ.
Как много в этом звуке для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось! ...
Жалкое зрелище . Это вам не Вертинский . Сдохнет в эмиграции забытый "друзьями" .
ну и уйх с ним...
Нужно просто когда упаминается его имя и фамилия, говорить "А ЭТО КТО???"
И вообще кто сидит в зале? Если украинцы в Дубае? Значит есть деньги.
Начнем с того, что ты переврал.
Пункт звучит как «навязчивая пропаганда национализма».
Зачем ты перевираешь?
К тому же этого нет в России и в помине.
Далее, пункт 2, пожалуйста США.
Пункт 3, тоже США, общий враг ими уже давно обозначен.
Пункт 4, напомни мне, сколько в США оборонные расходы?
Пункт 5, однозначно США, с их радужными.
Пункт 6, в США вся пресса уже давно под контролем, думаю это не требует доказательств.
Пункт 7, после терактов 11 сентября США ввели патриотический акт, благодаря которому полностью контролируют госбезопасность.
Вот видишь, всё прекрасно аргументируется, в отличие от твоей безосновательной писанины.
И ответь мне, почему ты переврал пункт 1?
Источник: «https://fishki.net/profile/answers/22916https://fishki.net/profile/answers/22916»
«Вне зависимости от партий подход может быть только один. Одна страна. Один президент. Одна победа».
По вашей ссылке https://theins.ru/news/254320https://theins.ru/news/254320 (СМИ Иноагент, без VPN не открывается).
Как вы умудрились из трёх основных слов лозунга, подменить два? И еще дать ссылку на «источник» (сотрудничающий с конторами типа «Bellingcat»).
Признаетесь в подмене? Если нет - считаю дальнейший диалог бессмысленным.
Стандартная методичка любого упоротого либерала.
Когда его тыкают в его же слбственное дерьмо, он вспоминает о Даннинге-Крюгере.
Так, что опять не удивил ни разу
На том либеральная погань и держится.
Попытки манипулирования и брехня
Как получился - да в обшем то понятно.