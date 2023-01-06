FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7082 поста • 794 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
«Он подписал себе приговор»: в Госдуме прокомментировали скандальное выступление Максима Галкина* в Дубае

«Он подписал себе приговор»: в Госдуме прокомментировали скандальное выступление Максима Галкина* в Дубае

Автор:
06 января 2023 18:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Госдума   Дубаи   Концерт   выступление   максим галкин   приговор   прощение   скандал   
10461
3
2

И добавили, что «прощения не будет».

Максим Галкин* давал концерт в Дубае. Вот отрывок его выступления:

И во время концерта кто-то из зала выкрикнул: «Слава Украине» и Галкин его поддержал:

Для справки:

Организация украинских националистов (ОУН) во время второго конгресса в Риме в августе 1939 года официально утвердила приветствие «Слава Украине! Вождю слава!» в сочетании с поднятием правой руки. Похожий жест был также у НСДАП (Германия), Национальной фашистской партии (Италия), Усташей (Хорватия), фалангистов (Испания), Глинковой гвардии (Словакия).

После раскола ОУН на две фракции мельниковцы придерживались варианта «Слава Украине! Вождю слава!», а бандеровцы провели свой II конгресс в Кракове (4 апреля 1941 года), который утвердил для членов организации приветствие «Слава Украине! Героям слава!»

Так что к данному «приветствию» много вопросов. Например, член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил:

«Это приговор себе как гражданину, иностранный агент Галкин все еще не осознает и не отдает себе отчета в том, что нет ничего смешного, когда зал приветствует его неонацистское приветствие ликованием... Я считаю, что Галкин берет пример со своего коллеги по цеху комика Зеленского, делает шаги к пропасти, после которой уже нет возврата. Прощения не будет».

Ну а пока Максим Галкин активно гастролирует и в Россию возвращаться не планирует.

*Признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Госдума   Дубаи   Концерт   выступление   максим галкин   приговор   прощение   скандал   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
120  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Роман 12 часов назад
во-первых, вообще не смешно.
во-вторых, ПНХ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
−8
rtgfghghgw 3 часа назад
Плешивый х / уй !
Как много в этом звуке для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось! ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
341
Дементий Мурзич 5 часов назад
простите, сколько можно этого 3,14раса тут на фишках пиарить? Модеры "говномесы" или хозяин фишек не ровно дышит к нетрадиционным клоунам?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Moon24 5 часов назад
Опять тупой цирк . Ничего ему не сделают , позвиздят и будут втихаря на корпоративах деньгами осыпать . Вот если бы он сдох от несчастного случая или подавился чем другое дело
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Виталий 6 часов назад
Вот дебил, он и в России то не был особо популярным, а за границей он вообще нафиг никому не нужен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−23
oleg surov 7 часов назад
Респект! У Макса есть мнение. В отличии от беZобразных шихофреников
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
perekrestok 7 часов назад
[мат] он и в Дубае [мат]! А вот хорошо бы друзьям Байдена задуматься откуда у хохлов бабки на праздники в Дубае? А наших пригласили кучу - и Меладзе и Газманов! Наверняка еще много кто был из тех, кто по российскому ТВ крутятся. И тачки у хохлов наверное не Киа Пиканто.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4
Oleg Goyhman 7 часов назад
Его карьера закончится раньше завершения СВО .
Жалкое зрелище . Это вам не Вертинский . Сдохнет в эмиграции забытый "друзьями" .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pill 8 часов назад
Прощения не будет! Насыпайте ещё новости про него. Реклама для идиотов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
Jurij 8 часов назад
Ну ведь смешно же. Вспомните , что говорил Михалков о специально обученных птицах))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
dangora 8 часов назад
Украинцам, обрадованным данной позицией галкина, следует посмотреть старое видео, где он высмеивает всех президентов украины, саму страну и ее народ. )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Святослав 8 часов назад
самоубивец просто
ну и уйх с ним...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ertin 8 часов назад
Второе видео смотреть не стал а на первом - ну ведь вылитый еврей. Даже жид, скорее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Яков 8 часов назад
Хороший сельский дом культуры из замка получится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Злобный 9 часов назад
Ды хватит вам уже.... пусть хоть себе усы нанрисует и зигавать начнёт....

Нужно просто когда упаминается его имя и фамилия, говорить "А ЭТО КТО???"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Сталкер 10 часов назад
*иды – такие *иды...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
александр 10 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Джон Уик 10 часов назад
Да, на родину вернётся он не скоро. Только если будущая власть его реабилитирует.
И вообще кто сидит в зале? Если украинцы в Дубае? Значит есть деньги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
18k
epson16 10 часов назад
А что Соловьёв скажет про лозунг нынешней России "Один народ! Одна нация! Один президент!"? Путинская Россия - совершенно фашистское государство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 17)
2k
Бомбардир 10 часов назад
А ведь нормальный педе... ой пародист был...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
704
AmaN 10 часов назад
Меня удивляет, так себя ведет не кто-нибудь, а именно Галкин. Он же из семьи потомственных офицеров. Его отец генерал полковник Александр Галкин был командующим Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации, оба деда офицеры, ветераны ВОВ. Обычно в подобных семьях дети получают достойное воспитание. Как этот урод из такой семьи получился? Не понятно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 29 комментариев (из 60)
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

190707



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Какая гадость это ваше… Советские вкусности, которые не понимают современные дети
Какая гадость это ваше… Советские вкусности, которые не понимают современные дети
Фотографии из прошлого
Фотографии из прошлого
Набирающие популярность в сообществах
Как во времена великих империй врачевали цингу
Как во времена великих империй врачевали цингу
Зачем советский ученый хотел затопить Сибирь
Зачем советский ученый хотел затопить Сибирь
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ребёнок из прошлого

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#история#СССР#соцсети#Россия#девушки#праздник
#фото#интересное#животные#картинки#сво#страна#кино#Интересные
#фотографии#Прикол#люди#Приколы#Разное#Вещи#в мире#Спецоперация
В Тбилиси внезапно отменили запланированный концерт Андрея Макаревича В Тбилиси внезапно отменили запланированный концерт Андрея Макаревича «И так всё понятно»: после скандального выступления группы «Сплин» на рок-фестивале, им стали отменять концерты «И так всё понятно»: после скандального выступления группы «Сплин» на рок-фестивале, им стали... В Госдуме собрались проверить имущество Галкина, Хаматовой и Урганта В Госдуме собрались проверить имущество Галкина, Хаматовой и Урганта Концерты Филиппа Киркорова в Анапе потребовали отменить из-за «вседозволенности и пропаганды извращений» Концерты Филиппа Киркорова в Анапе потребовали отменить из-за «вседозволенности и пропаганды... Вернулся в Россию и снизил гонорар до 4,5 миллионов рублей - не помогает: Валерий Меладзе оказался в «черном списке» и больше не может нормально выступать Вернулся в Россию и снизил гонорар до 4,5 миллионов рублей - не помогает: Валерий Меладзе...

На что жалуетесь?

Вернуться