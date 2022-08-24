«И так всё понятно»: после скандального выступления группы «Сплин» на рок-фестивале, им стали отменять концерты

Как известно, он выступает против СВО и с уважением относится к артистам, которые покинули Россию. Им он и посвятил песню «Выхода нет»:

«"Машина времени", "Аквариум", Tequilajazzz и всем другим, которым пришлось уехать из страны по разным причинам. Но мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся. Мы сыграем для вас здесь в Воронеже, потому что у нас нет другого выхода».