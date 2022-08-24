«И так всё понятно»: после скандального выступления группы «Сплин» на рок-фестивале, им стали отменять концерты

Группа уже не примет участие в фестивале «Музыка с сильным характером».
Во время рок-фестиваля в Воронеже лидер группы «Сплин» Александр Васильев, заявил:
«Приятно видеть столько людей, которые не приемлют жестокости, насилия и убийства. В эти чёрные ночи даже мажорные песни звучат печально».
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Как известно, он выступает против СВО и с уважением относится к артистам, которые покинули Россию. Им он и посвятил песню «Выхода нет»:
«"Машина времени", "Аквариум", Tequilajazzz и всем другим, которым пришлось уехать из страны по разным причинам. Но мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся. Мы сыграем для вас здесь в Воронеже, потому что у нас нет другого выхода».
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Многие восприняли это неоднозначно. Часть зрителей просто ушла с концерта. Потом они говорили, что пришли послушать музыку и отдохнуть, а вместо этого им устроили «пятиминутку политики», о которой они не просили.
После Воронежского концерта, «Сплин» должна была выступить на московском рок-фестивале «Музыка с сильным характером». Но сегодня его организаторы сообщили, что группы там не будет:
«К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам, что группа “Сплин“ не примет участие в фестивале “Музыка с сильным характером“, который состоится 26 августа 2022 года на ВЭБ Арене».
А когда за комментарием по поводу отмены обратились к Александру Васильеву, он ответил:
«И так всё понятно».
Следующие концерты «Сплин» должны пройти 28 августа в Алматы и в сентябре - по городам России. По поводу них группа пока не дала никаких комментариев.
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АНТИФИШКИ
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Если ты за свое мнение, получишь по морде, не сопротивляйся.
Стой молча и принимай.
Ведь ты прав, а значит и так победишь
Не боитесь, что и к вам будут меры примут? У нас вроде запрещено так высказываться.
Вижу, что вам оно не знакомо
Концертов нет
Денюжки тоже скоро не будет
Документы подать, чтоб разрешили играть
Хотя бы в метрополитене...
Выхода не-е-ет
Целуй их в жопу.
Давайте, изливайте свое нутро, дешевые паяцы!
Какое счастье, что страна очищается от подобного двуличного сброда. Да, страшным способом, никому нахер не сдалась война, война всегда страшно. Но когда война вскрывает подобные нарывы на теле нации, то это отлично. Быстрее "выдавим" и в помойку! Чем больше биомусора покинет Россию, тем лучше станет всей России!
Зрителей вроде никто не трогал.