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«И так всё понятно»: после скандального выступления группы «Сплин» на рок-фестивале, им стали отменять концерты

«И так всё понятно»: после скандального выступления группы «Сплин» на рок-фестивале, им стали отменять концерты

Автор:
24 августа 2022 17:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Александр Васильев   Концерт   Москва   воронеж   группА   рок-фестиваль   скандал   сплин   
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Группа уже не примет участие в фестивале «Музыка с сильным характером».

Во время рок-фестиваля в Воронеже лидер группы «Сплин» Александр Васильев, заявил:

«Приятно видеть столько людей, которые не приемлют жестокости, насилия и убийства. В эти чёрные ночи даже мажорные песни звучат печально».

Как известно, он выступает против СВО и с уважением относится к артистам, которые покинули Россию. Им он и посвятил песню «Выхода нет»:

«"Машина времени", "Аквариум", Tequilajazzz и всем другим, которым пришлось уехать из страны по разным причинам. Но мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся. Мы сыграем для вас здесь в Воронеже, потому что у нас нет другого выхода».

Многие восприняли это неоднозначно. Часть зрителей просто ушла с концерта. Потом они говорили, что пришли послушать музыку и отдохнуть, а вместо этого им устроили «пятиминутку политики», о которой они не просили.

После Воронежского концерта, «Сплин» должна была выступить на московском рок-фестивале «Музыка с сильным характером». Но сегодня его организаторы сообщили, что группы там не будет:

«К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам, что группа “Сплин“ не примет участие в фестивале “Музыка с сильным характером“, который состоится 26 августа 2022 года на ВЭБ Арене».

А когда за комментарием по поводу отмены обратились к Александру Васильеву, он ответил:

«И так всё понятно».

Следующие концерты «Сплин» должны пройти 28 августа в Алматы и в сентябре - по городам России. По поводу них группа пока не дала никаких комментариев.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Александр Васильев   Концерт   Москва   воронеж   группА   рок-фестиваль   скандал   сплин   
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37  комментариев
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561
ChePaev 2 часа назад
Я бы понял всех этих "патриотов" если бы они все 8 лет так же рьяно на своих концертах выступали против обстрелов Донбасса, тогда бы я понял их пацифистские взгляды и сейчас. Но когда их дешевый пацифизм проявился только когда им прищемили хвост санкциями и ограничили выезд за рубеж -сразу становится видно ради чего все это. Надо быть со страной в тяжелое время и оставить свои личные мелкие обиды на нее, либо же если не терпит кишка и обид слишком много накопилось -молча покинь страну и исчезни чтобы тебя не слышали.
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242
Уля 8 минут назад
Сразу видно что мы свободная и демократическая страна, где действует 29 статья конституции.
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13k
Алан★Z★ 16 минут назад
Шышелмышел, пернул-вышел
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2k
Pioner76 18 минут назад
Так им и надо.
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10k
Hunson Abadeer 22 минуты назад
Сосите лапу ушлепки
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4k
SR Полчаса назад
Идет обычная работа власти по отсеву неугодных. Вот и все. А если отбросить визги и вопли "патриотов", власть банально боится. Вот отсюда и весь этот натиск пропаганды из всех утюгов, статьи за дискредитацию, "черные" списки исполнителей и прочая лабуда в стиле 37-го года. Если вы правы, зачем всё это? Ведь правое дело и так победит. Или, что-то не так? Или, не победит? Или, неправое?
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242
Уля GROMOZEKA 4 минуты назад
Сейчас получается, что вы призываете Сплин к агрессивным действиям в ответ на действие властей.
Не боитесь, что и к вам будут меры примут? У нас вроде запрещено так высказываться.
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8k
Владимир 37 минут назад
Выхода нет
Концертов нет
Денюжки тоже скоро не будет
Документы подать, чтоб разрешили играть
Хотя бы в метрополитене...
Выхода не-е-ет
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242
Уля Владимир 14 минут назад
Кто-то за деньги готов на всё, а у кого-то есть совесть. Но это выбор каждого.
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1k
neutrino 39 минут назад
Что за СВО такое?
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1k
neutrino 40 минут назад
"им устроили «пятиминутку политики», о которой они не просили" - И кто же это им устроил, ну-ка, ну-ка?! И не пятиминутку, а уже пол года как!
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11k
Мистер Фикс Час назад
Катись в европу.
Целуй их в жопу.
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13k
Majul Час назад
Еще один дешевый лицемер.
Давайте, изливайте свое нутро, дешевые паяцы!
Какое счастье, что страна очищается от подобного двуличного сброда. Да, страшным способом, никому нахер не сдалась война, война всегда страшно. Но когда война вскрывает подобные нарывы на теле нации, то это отлично. Быстрее "выдавим" и в помойку! Чем больше биомусора покинет Россию, тем лучше станет всей России!
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10k
a_komolow Час назад
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27k
Андрей Иванов Час назад
Современные лицедеи как то всё время забывают о том, что их профессия примерно равна проституции. Ещё совсем недавно они выступали в масках и их хоронили за оградой кладбища. Но в последнее время они слегка подохренели и решили, что можно обсерать тех, кто тебе платит. Реакция и последствия очевидны
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4k
Copycat Час назад
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60k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
когда певец ртом начинает высказывать свое никому не интересное мнение то он получает по морде или пустые залы что для либерастни вроде Васильева еще страшней так как бабло для них все .
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11k
Артем 2 часа назад
Как бы по толерантней
ЛГБТэшник!
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1k
Tapapax 2 часа назад
Ахах, характер оказался не таким уж сильным
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August

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