У Валерия Меладзе могут забрать торговый центр в Москве из-за долгов и нарушений

«Меладзе заявляет, что больше выступать не будет. Но что мы видим? Концерт 8 марта в Барвихе — билеты от 20 до 70 тысяч. Так просто можно: взял — уехал, взял — вернулся».

Но и на этом приключения Валерия Меладзе не закончились.