У Валерия Меладзе могут забрать торговый центр в Москве из-за долгов и нарушений

Певец с 2009 года владеет ТЦ «Вантаж» на юге Москвы. Теперь он может его лишится.
После недавних событий Меладзе заявил, что уходит из шоубиза и займётся инженерной работой. Пока все удивлялись этой новости, внимательные граждане заметили, что уход получился каким-то странным: Валерий уже успел выступить на корпоративе в Питере, а потом дал концерт в Монако.
Ну а одним из самых
преданных поклонников Валерия Меладзе наблюдательных оказался Никита Михалков. Он обнаружил, что у певца запланирован концерт в Барвихе на 8 марта 2023 года. Цена билетов - от 20 до 70 тысяч рублей и больше половины мест уже раскуплено.
На это Михалков заметил:
«Меладзе заявляет, что больше выступать не будет. Но что мы видим? Концерт 8 марта в Барвихе — билеты от 20 до 70 тысяч. Так просто можно: взял — уехал, взял — вернулся».
Но и на этом приключения Валерия Меладзе не закончились.
У него есть ТЦ в Восточном Бирюлёво. Землю певец арендует у мэрии, она же проводит плановые проверки условий сдачи. В 2021, после одной из проверок, выяснилось, что на территории ТЦ есть автошкола, мастерская по ремонту одежды и ломбард. А это уже нарушает договорённости с мэрией города.
Тогда на Меладзе завели административное дело. Он пытался судиться, но безрезультатно. А значит за неисполнение договора на него могут наложить пени или расторгнуть обязательства по аренде.
Если власти города разорвут договор, Меладзе лишится дохода около 15 миллионов рублей в год.
Источник:
АНТИФИШКИ
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им просто сходить больше некуда? или они реально прям фанаты-фанатские по нему
.
Ага, именно из-за этого. Больше не из-за чего.
Сказали правду, чтоб другим артистам неповадно было.
\Тетушка как то на сборе родни начала рекламировать какой то там бальзам для пасти рта...
Чудесатые он чудеса делает, и всего за 800 рэ пизирек!!!
Типа приехал к нам подорожник и пластырь всея всего и вот снисходя, продает в доме куотуры всего 3 дня по 50\% скидке.... И вот я купила и понюхайте.
Понюхал...
Помните зубной элексир за 26 коп СССР?
Вот самое то...
Тетушка говорю. Вот представьте...
Приезжаю в наш кобылонезадерищенск.
Иду в типографию.
Говорю, вот мне плакатиков 1000 нужна, сделаете?
ОК... с вас 5 тыщ!!!, ибо для типографии это мелкосерийный выпуск.
Ага... Даю обьявление, чтоб бабушки, раз не волонтеры расклеили. Ну, каждой из пяти, по тыщщЕ
Ага.
Арендую Дом культуры или там еще какой дом на 1000 мест за 5 тыщ в день, или там аж за 10000!
Еду в местную фармацевню и говорю, ополаскиватель для рта есть?
Ведро за тыщщу дадите? А если я 5000 дам?
А пузырьки почем? ДАром?
Ну и вот....
За 3 дня, 3000 человек... если брать 30% то это тысяча купит.... итого 800 000 руб. Минус затраты, аж тыщ 30... Ну там подмазать 20 -ка.... 750 руб за пару тройку дней.
Этоя образно, улавливаете математику?
А тут концерт на 10.000 чел.... и билет за 1-20 тыщ..... чувствуете сколько хапают наши любимые артисты?
А если чес, каждые 3-5 дней в каждом городе,.... турне типа....
Ну и вот , как то такая математика....
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просто они эти деньги даже не заметят