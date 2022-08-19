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Мигранты с Украины преследуют Филиппа Киркорова по всему миру и пытаются заставить извиниться

Мигранты с Украины преследуют Филиппа Киркорова по всему миру и пытаются заставить извиниться

Автор:
19 августа 2022 17:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   Монако   США   лос-вегас   скандал   филипп киркоров   
692
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Но артист оказался крепким орешком и не поддаётся на провокации.

Филипп Бедросович оказался в необычной ситуации. Сначала во время своего юбилея он исполнил номер с крестом и после этого у многих появились вопросы и претензии. Дошло до отмены его концертов.

Затем он посетил выздоравливающих военных в крымском госпитале и назвал их подвиг бесценным. Возможно, после этого он стал мишенью для санкций, как и его недвижимость за рубежом.

А также он стал мишенью для мигрантов с Украины. Сначала они преследовали его в Монако, потом выкладывали видео с националистическими подписями:

А теперь Филиппа нашли в Лас-Вегасе. Поговаривают, что в США он приехал, чтобы продать недвижимость, пока она не попала под санкции:

Нигде ему нет покоя, остаётся только надеяться на поклонников, которые желают Киркорову терпения.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: artist   Монако   США   лос-вегас   скандал   филипп киркоров   
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19  комментариев
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281
MakoHunt Час назад
Мог бы к слову и ответить, лично мое мнение! P.S. Поражаюсь трусам, которые сами орут "про своих детей" и жарят жопы на солнышке в другой стране...404 блин
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1k
Виктор Глущенко 5 минут назад
После фиаско с крестом . чтоб больше не было такого - грамотно пиариться , все видео - постанова .
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28k
Alex 5 минут назад
Херои мляя, по всему миру расползлись, как тараканы, паразитируют и орут из каждого угла, слава ухраини... обосрались, сидите спокойно, не воняйте, дебилы
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22
Damvrot Hohlam 8 минут назад
каклячья тупорылость бесконечна как вселенная
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36k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 11 минут назад
для меня теперь украинство = дебилоид однозначно.
и хохлики чубатые для нас "кирюша" пустое место.
болгарский пропагандист лгбт.
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780
Николай 16 минут назад
майданутым нет покоя
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8k
Mowgley Z ⚔ 21 минуту назад
Смолчал, значит согласен.
Есть такое понятие - "молчаливое согласие".
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6k
пирожок 21 минуту назад
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70k
Пётровыч Полчаса назад
"Слава Украине" никогда не понимал, в чём слава то? В коррупции? В бедноте? В гражданской войне? Теперь в реальной войне? Дебилы что ли?
Слава Норвегии! Слава Дании! Слава Швейцарии!!!
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2k
Трям Полчаса назад
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3k
Parus59 43 минуты назад
Надо же, не Филя теперь, а Филипп Педросович!
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12k
P.F. Час назад
А где охрана петушиного короля?
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22
Damvrot Hohlam P.F. 7 минут назад
на радужной тусе
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4k
GROMOZEKA Час назад
Так ему и надо, румыну
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−9
HalloFreeSpace Час назад
тоже теперь герой ? берем все свои слова обратно ?
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August

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