Мигранты с Украины преследуют Филиппа Киркорова по всему миру и пытаются заставить извиниться

Но артист оказался крепким орешком и не поддаётся на провокации.
Филипп Бедросович оказался в необычной ситуации. Сначала во время своего юбилея он исполнил номер с крестом и после этого у многих появились вопросы и претензии. Дошло до отмены его концертов.
Затем он посетил выздоравливающих военных в крымском госпитале и назвал их подвиг бесценным. Возможно, после этого он стал мишенью для санкций, как и его недвижимость за рубежом.
А также он стал мишенью для мигрантов с Украины. Сначала они преследовали его в Монако, потом выкладывали видео с националистическими подписями:
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А теперь Филиппа нашли в Лас-Вегасе. Поговаривают, что в США он приехал, чтобы продать недвижимость, пока она не попала под санкции:
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Нигде ему нет покоя, остаётся только надеяться на поклонников, которые желают Киркорову терпения.
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АНТИФИШКИ
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и хохлики чубатые для нас "кирюша" пустое место.
болгарский пропагандист лгбт.
Есть такое понятие - "молчаливое согласие".
Слава Норвегии! Слава Дании! Слава Швейцарии!!!