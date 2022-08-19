Мигранты с Украины преследуют Филиппа Киркорова по всему миру и пытаются заставить извиниться

Филипп Бедросович оказался в необычной ситуации. Сначала во время своего юбилея он исполнил номер с крестом и после этого у многих появились вопросы и претензии. Дошло до отмены его концертов.

Затем он посетил выздоравливающих военных в крымском госпитале и назвал их подвиг бесценным. Возможно, после этого он стал мишенью для санкций, как и его недвижимость за рубежом.

А также он стал мишенью для мигрантов с Украины. Сначала они преследовали его в Монако, потом выкладывали видео с националистическими подписями: