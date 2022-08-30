Вернулся в Россию и снизил гонорар до 4,5 миллионов рублей - не помогает: Валерий Меладзе оказался в «черном списке» и больше не может нормально выступать

По словам представителя певца, он «впал в немилость» у высокопоставленных лиц.
Валерий Шотаевич вернулся в Россию и уже успел выступить на одном их мероприятий:
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Хотя ранее заявлял, что хочет вообще завязать с шоу-бизнесом и вернуться к инженерной работе:
Как заявил представитель Меладзе, этот пост был просто розыгрышем:
«Он никогда никуда не уезжал. А его пост - просто шутка. Он же инженер».
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Но заметил, что зарабатывать стало сложнее - крупные чиновники и бизнесмены больше не приглашают Валерия на корпоративы:
«Если это был бы чиновник, нас бы не позвали. Вы, наверно, знаете, что Меладзе находится в запрещенных списках. Было такое, что нам давали предоплату в Питере, а потом заказчик звонил и извинялся, так как у него были высокопоставленные гости. Хотя он очень хотел, чтобы Валерий выступил у него».
Менеджер Меладзе, Георгий Симонян, рассказал, что теперь Валерий выступает в России «по-тихому и без афиш». Таких крупных гонораров как раньше уже нет, тем не менее, зрители встречают Меладзе очень хорошо - концертный график расписан и без работы артист не останется.
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АНТИФИШКИ
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ща как начнут за "туки-туки" платить, сольют миладзу за вкусную булочку его же слушатели
Говно не утонет. Ждем воссоединения с семьей загулявшего пародиста
пусть шашлыки жарит, может у него в этом талант есть.
публично говорил, что "завязывает" с пением, будет варить амфики и жить счастливо...