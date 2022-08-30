Вернулся в Россию и снизил гонорар до 4,5 миллионов рублей - не помогает: Валерий Меладзе оказался в «черном списке» и больше не может нормально выступать

«Если это был бы чиновник, нас бы не позвали. Вы, наверно, знаете, что Меладзе находится в запрещенных списках. Было такое, что нам давали предоплату в Питере, а потом заказчик звонил и извинялся, так как у него были высокопоставленные гости. Хотя он очень хотел, чтобы Валерий выступил у него».