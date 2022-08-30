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Вернулся в Россию и снизил гонорар до 4,5 миллионов рублей - не помогает: Валерий Меладзе оказался в «черном списке» и больше не может нормально выступать

Вернулся в Россию и снизил гонорар до 4,5 миллионов рублей - не помогает: Валерий Меладзе оказался в «черном списке» и больше не может нормально выступать

Автор:
30 августа 2022 14:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   Валерий Меладзе   Концерт   выступление   корпоратив   певец   черный список   шоубиз   
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По словам представителя певца, он «впал в немилость» у высокопоставленных лиц.

Валерий Шотаевич вернулся в Россию и уже успел выступить на одном их мероприятий:

Хотя ранее заявлял, что хочет вообще завязать с шоу-бизнесом и вернуться к инженерной работе:

Как заявил представитель Меладзе, этот пост был просто розыгрышем:

«Он никогда никуда не уезжал. А его пост - просто шутка. Он же инженер».

Но заметил, что зарабатывать стало сложнее - крупные чиновники и бизнесмены больше не приглашают Валерия на корпоративы:

«Если это был бы чиновник, нас бы не позвали. Вы, наверно, знаете, что Меладзе находится в запрещенных списках. Было такое, что нам давали предоплату в Питере, а потом заказчик звонил и извинялся, так как у него были высокопоставленные гости. Хотя он очень хотел, чтобы Валерий выступил у него».

Менеджер Меладзе, Георгий Симонян, рассказал, что теперь Валерий выступает в России «по-тихому и без афиш». Таких крупных гонораров как раньше уже нет, тем не менее, зрители встречают Меладзе очень хорошо - концертный график расписан и без работы артист не останется.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: artist   Валерий Меладзе   Концерт   выступление   корпоратив   певец   черный список   шоубиз   
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26  комментариев
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5k
Том Сойер 3 часа назад
Гоните из страны этого петуха!!!
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10k
a_komolow 10 минут назад
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4k
Elmaestro Полчаса назад
по-тихому наверно не надолго.
ща как начнут за "туки-туки" платить, сольют миладзу за вкусную булочку его же слушатели
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10
Znoy 38 минут назад
Самое противное что находятся бараны, которые платят это гниде деньги и зовут на корпоративы.
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25k
blus 44 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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58k
Александр 47 минут назад
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9k
Игорь Час назад
....и не может нормально выступать.... - ну выступает не нормально - "зрители встречают Меладзе очень хорошо - концертный график расписан и без работы артист не останется......
Говно не утонет. Ждем воссоединения с семьей загулявшего пародиста
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2k
Vad Час назад
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91k
sapér Vodička Час назад
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1k
Лебовски Час назад
Уберите подобных гон*онов с Фишек! Зачем эти петушары здесь? Минус посту за это!
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−188
Сигизмунд Лазаревич Час назад
петь не умеет... инженер из него...
пусть шашлыки жарит, может у него в этом талант есть.
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517
Areskoi 2 часа назад
Если видео "свежие", люди ходят на концерт. Лох не мамонт. Не совсем в тему фраза, но посыл ясен.
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1k
Сергей 2 часа назад
он же химик вроде,
публично говорил, что "завязывает" с пением, будет варить амфики и жить счастливо...
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19k
ЦСКА 2 часа назад
Пусть представитель "певца" идет под йух, вместе с "певцом" и не болтает ерундой, по поводу "немилости высокопоставленных лиц"! Этому крашеному павлину, петь бы свои три песни и стричь бабло с лохов слушающих этот шлак, коих в России пока еще стая непуганая! Ан нет! Решил что он ЗВЕЗДА и надо звиздануть! ЗВИЗДАНУЛ! Вот ему кислород то и перекрыли! Теперь правда в пору инженерить начинать! Какой же кайф, что вся эта накипь самолиувидируется! Господи, Только бы снова не завоняли! Интересно, какой будет Новогодняя телепрограмма!?
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5k
Умница-красавица 2 часа назад
Вот то-то и печаль, что это продажное чмо еще кто-то «тепло принимает».
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126k
Аааа 2 часа назад
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972
Шурман 2 часа назад
Вот история , идем с сыном в парке в Юрмале ( по полосе ходили ) , идет Николаев в красных шортиках , я ему говорю Игорь а можно совместное фото ? он просто отвернулся и пошел в другую сторону :)) . Я еще Пугачевой и Агутину могу припомнить как 2010/08/14 они мне свадьбу чуть не испоганили , приперлись и требовали свободные места в ресторане :)) Пугачева тогда честно если не убитая под чем то , то пьяная в задницу , я предложил им сесть за столик и все бесплатно на что они ответили что закажут еду в хол , примерно так и случилось , вот только одна беда на утро в бассейне они меня случайно вспомнили и сказали извините .
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40k
kalinser 3 часа назад
А шо,на Украине он никому не нужен?
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3k
SandMANn 3 часа назад
Ехай бы ты на ...к Кикабидзе
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497
Александр Зотов 3 часа назад
психология барыги 90-х таки взяла верх. Так и живут
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15k
Александр 3 часа назад
Когда гонорар снизится за возможность доедать за гостями на корпоративах, вот это будет хорошечно
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August

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