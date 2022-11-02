«Ты на рожу-то свою смотрела в зеркало?»: Филипп Киркоров «припечатал» уехавшую певицу Наргиз Закирову

После «Голоса» Наргиз стала ездить с концертами по всей России и выступать на корпоративах. Кстати, выступила в Крыму, за что попала в базу «Миротворца» и ей запретили приезжать на Украину.

А потом был февраль, начало СВО и Наргиз её не приняла. Критиковала, высказывалась резко против… ну и получила бан и в России - ей запретили посещать нашу страну в ближайшие 50 лет. Не больше и не меньше.

Теперь она живёт в родном Ташкенте и не очень приветливо отзывается о концертах наших артистов. Особенно ей не понравился билборд с анонсом мероприятия Филиппа Киркорова.



