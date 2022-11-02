«Ты на рожу-то свою смотрела в зеркало?»: Филипп Киркоров «припечатал» уехавшую певицу Наргиз Закирову

И между делом назвал её «уродиной». Бедросович верен своим принципам - жжёт как дуговая сварка.
Певица Наргиз Закирова стала известна после шоу «Голос» на Первом. Хотя выступала на большой сцене с далёких 1980-х.
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После «Голоса» Наргиз стала ездить с концертами по всей России и выступать на корпоративах. Кстати, выступила в Крыму, за что попала в базу «Миротворца» и ей запретили приезжать на Украину.
А потом был февраль, начало СВО и Наргиз её не приняла. Критиковала, высказывалась резко против… ну и получила бан и в России - ей запретили посещать нашу страну в ближайшие 50 лет. Не больше и не меньше.
Теперь она живёт в родном Ташкенте и не очень приветливо отзывается о концертах наших артистов. Особенно ей не понравился билборд с анонсом мероприятия Филиппа Киркорова.
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Запись, как водится, выложила в соцсети и она быстро добралась до Киркорова. Бедросович в долгу не остался - но высказался не в соцсетях, а прямо на концерте.
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В целом, его концерт и его право высказаться - даже так радикально.
Интересно другое: довольно многие говорили, что Киркоров будет первым, кто уедет за границу. Не уехал. И, несмотря на слухи, не собирается. Кто потребовал признать себя иноагентом? Пугачева - та, которая в новогоднюю ночь выступала сразу после торжественной речи президента России. А кто из артистов первым поддержал СВО? Всё верно, Николай Басков. Ну и на закуску: кто сейчас стал главным правдорубом и патриотом РФ? Рамзан Кадыров.
2022 год сумел удивить, ничего не скажешь. А ведь он ещё и не закончился.
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АНТИФИШКИ
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Кем бы она была, если бы не Макс Фадеев?!..
Ну а Филя.. про Филю можно и не говорить, все и так о нем всё понимают....
А лысая дура с тату во всю голову - одна.
А могла бы просто на двух [мат] усесться, как сейчас делают большинство, и продолжала бы нести свой бред и песни в массы.
Бедросович, слышь, перелогинься