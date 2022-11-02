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«Ты на рожу-то свою смотрела в зеркало?»: Филипп Киркоров «припечатал» уехавшую певицу Наргиз Закирову

«Ты на рожу-то свою смотрела в зеркало?»: Филипп Киркоров «припечатал» уехавшую певицу Наргиз Закирову

Автор:
02 ноября 2022 13:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   Наргиз Закирова   Николай Басков   артисты   критика   признание   пугачева   сво   сторис   филипп киркоров   
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И между делом назвал её «уродиной». Бедросович верен своим принципам - жжёт как дуговая сварка.

Певица Наргиз Закирова стала известна после шоу «Голос» на Первом. Хотя выступала на большой сцене с далёких 1980-х.

После «Голоса» Наргиз стала ездить с концертами по всей России и выступать на корпоративах. Кстати, выступила в Крыму, за что попала в базу «Миротворца» и ей запретили приезжать на Украину.

А потом был февраль, начало СВО и Наргиз её не приняла. Критиковала, высказывалась резко против… ну и получила бан и в России - ей запретили посещать нашу страну в ближайшие 50 лет. Не больше и не меньше.

Теперь она живёт в родном Ташкенте и не очень приветливо отзывается о концертах наших артистов. Особенно ей не понравился билборд с анонсом мероприятия Филиппа Киркорова.


Запись, как водится, выложила в соцсети и она быстро добралась до Киркорова. Бедросович в долгу не остался - но высказался не в соцсетях, а прямо на концерте.

В целом, его концерт и его право высказаться - даже так радикально.

Интересно другое: довольно многие говорили, что Киркоров будет первым, кто уедет за границу. Не уехал. И, несмотря на слухи, не собирается. Кто потребовал признать себя иноагентом? Пугачева - та, которая в новогоднюю ночь выступала сразу после торжественной речи президента России. А кто из артистов первым поддержал СВО? Всё верно, Николай Басков. Ну и на закуску: кто сейчас стал главным правдорубом и патриотом РФ? Рамзан Кадыров.

2022 год сумел удивить, ничего не скажешь. А ведь он ещё и не закончился.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Концерт   Наргиз Закирова   Николай Басков   артисты   критика   признание   пугачева   сво   сторис   филипп киркоров   
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25  комментариев
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4k
Frank Borman 3 часа назад
@бала жаба гадюку...
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14k
Голос Вселенной 14 минут назад
Практически - драка в петушином углу...

Кем бы она была, если бы не Макс Фадеев?!..
Ну а Филя.. про Филю можно и не говорить, все и так о нем всё понимают....
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6k
Андрей Крылов 19 минут назад
Бедросович сам далеко не ангел. Но Наргиз такая сука, что я его понимаю на все сто.
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19k
Сталкер Полчаса назад
Филя, а ты на СВОЮ рожу-то смотрел?
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46k
Элек Мек Полчаса назад
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9k
Sapsan Полчаса назад
Шелбан получила Наргиз от Филиппа )))

Ссылка www.youtube.com
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37k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
После разных шоу певиц ртом развелось с избытком.
А лысая дура с тату во всю голову - одна.
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534
Gigantes 44 минуты назад
Коркоров молодец, не думал никогда что это скажу. Вот всё правильно сказал про этого лысого старого запортаченного фрика. )))
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5k
Компьютер DELL монитором 50 минут назад
Скандал в курятнике : петух назвал курицу - курицей ...
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7k
Енот Потаскун Час назад
Не в защиту лысой будет сказано, но не Бедросычу судить об облике.
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1k
cfhfwby Час назад
Наргиз с самого первого взгляда вызвала у меня ассоциацию татуированного поросенка, не знаю почему, но это было так. У же на Голосе вызвала отторжение, т.к. я не люблю татуированных "женщин".
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1
Allesio cfhfwby Час назад
Она реально противная и глуповатая тётка. Попытка сумбурно хайпануть на конфликте - провалилась. Деньги кончаются, никому она вне России, по сути, оказалась не нужна. Резко озлобилась и сговнилась.
А могла бы просто на двух [мат] усесться, как сейчас делают большинство, и продолжала бы нести свой бред и песни в массы.
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3k
pinbalist 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
DVPET 2 часа назад
"...Бедросович верен своим принципам - жжёт как дуговая сварка..."
Бедросович, слышь, перелогинься
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26k
SerGProS 2 часа назад
Он не завершил.."То кто тебя полюбит..Как не я - себя любимого"
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38k
Александр 2 часа назад
Ой мля, филя то лучше что ли. Я этому любовнику баскова верю так же как и баскову. Прижмет - первые свалят.
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5k
Котэ 3 часа назад
Ссылка vk.com
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9k
Игорь 3 часа назад
да и самого - рожа как то не очень.......
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August

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