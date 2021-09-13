"За такую бы проглосовало 100% мужчин!": аргентинка показала ролик своей предвыборной кампании

Фернандеш заявляет, что напротив все нападки оппонентов разжигают в ней уверенность в правильности своего решения. Идя в Конгресс, она хочет добиться того, чтобы дети в аргентинских семьях, особенно многодетных, были более защищенными, чтобы их матери не ломали голову над тем, чем накормить свое потомство, если муж потерял работу.