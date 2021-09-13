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"За такую бы проглосовало 100% мужчин!": аргентинка показала ролик своей предвыборной кампании

"За такую бы проглосовало 100% мужчин!": аргентинка показала ролик своей предвыборной кампании (6 фото)

Автор:
13 сентября 2021 14:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Cinthia Fernández   аргентина   видео   выборы   конгресс   шоу бизнес   
3869
6
Аргентинская модель и телеведущая Синтия Фернандеш агитирует за свое избрание в Конгресс. Как умеет.

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Метки: Cinthia Fernández   аргентина   видео   выборы   конгресс   шоу бизнес   
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46  комментариев
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233
Володя Терно 2 часа назад
Сцуко, куда мир катится?
У кого больше жопа - в депутаты
У кого больше сиськи - в министры
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20k
Ватаку Накомоде 6 минут назад
Жопа как жопа, не самая страшная, но и не самая красивая из тех что я видел.
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1k
XAHsolo 7 минут назад
Я бы проголосовал за, все равно лучше любого из нынешних кандидатов в депутаты
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37k
Олег 12 минут назад
это вам не юля-татушка!
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6k
Владимир Полчаса назад
Интересно, а говорила она свою предвыборную программу?
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785
Енотохан Полчаса назад
Аргентине жопа, пи*здой накрылась...
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3k
Leo 38 минут назад
Я бы не стал
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11k
кира 39 минут назад
Нет слов! Даже матерных.
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5k
Александр Зотов 43 минуты назад
а есть видео, где она мандат показывает?)
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2k
Sergey Nekrasov 53 минуты назад
Где ставить подпись?
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3k
Нескучный сад 56 минут назад
А пенсию она жопой своей поднимет? Или з/п в стране до 2 килобаксов тоже жопой доводить будет? В топку таких кандидатов!
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7k
sivanov1079 57 минут назад
Да у нас тоже хватает в Думе спортсменок, актрис, да и просто б#дей. Я за них, кстати, не голосовал
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2k
Kozlodoev 59 минут назад
Похоже, что в Аргентине проблемы такие же, как и у нас...
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1k
閃光 Час назад
Аргентинская Конгрессменша? Ну-ну.
Интересно мнение Марии Владимировны.
Ссылка coub.com
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10k
Kucher Час назад
Ну у нас же пустоголовые актёрки туда попадают как-то, хоть за них никто и не голосовал...
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68
ЛИЦЕМЕ́Р Час назад
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37k
Андрей Час назад
Вы в танце, ой, в конгрессе.
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9k
Атеист Час назад
Голосовать только за то, что у неё классная жопа? Нет, ибо тупизм. За жопу можно голосовать на каком-нибудь конкурсе в клубе, на пляже и т.п. Но уж точно не за место в правительстве. Если её все-таки выберут, то будет цирк, ибо ума же нет, раз жопу за главный критерий выбрала.
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14k
Вася Александрович Час назад
"Идя в Конгресс, она хочет добиться того, чтобы дети в аргентинских семьях, особенно многодетных, были более защищенными, чтобы их матери не ломали голову над тем, чем накормить свое потомство, если муж потерял работу."
Забавная фраза, в ней прекрасно всё - от аргентинских семей (остальные пусть подыхают с голоду) до многодетных безработных.
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9k
harlamov Час назад
Какой-то маразм если честно...
Хотя у нас Милонов депутат, о чем я.
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2k
no_found Час назад
Спасибо…проголосовал
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