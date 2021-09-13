"За такую бы проглосовало 100% мужчин!": аргентинка показала ролик своей предвыборной кампании

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Аргентинская модель и телеведущая Синтия Фернандеш агитирует за свое избрание в Конгресс. Как умеет.
Предвыборные ролики не всегда бывают скучными и предсказуемыми. Взгляните, как убедительно о своих достоинствах рассказывает Cinthia Fernández! И не хотел ходить на голосование, а пойдешь. Да что там - побежишь!
В своем Инстаграм Синтия Фернандеш предвосхитила хейтеров с их гневными комментариями: "Я уже предвижу фразы типа: посмотрите на этого тролля, посмотрите на клоуна, который ничего не умеет делать, Чего ты от нее ждешь, какой позор, ведь твои дочери скажут, это единственное, что она умеет делать. Моя задница - это просто крючок, чтобы привлечь внимание, и знаете что? Показывая ее, я не надеюсь, что избиратели придут и проголосуют за меня именно из-за задницы. Посмотрим правде в глаза,:никто не будет голосовать за вас, потому что у вас классная задница, и вы им нравитесь!"
Фернандеш заявляет, что напротив все нападки оппонентов разжигают в ней уверенность в правильности своего решения. Идя в Конгресс, она хочет добиться того, чтобы дети в аргентинских семьях, особенно многодетных, были более защищенными, чтобы их матери не ломали голову над тем, чем накормить свое потомство, если муж потерял работу.
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У кого больше жопа - в депутаты
У кого больше сиськи - в министры
Интересно мнение Марии Владимировны.
Забавная фраза, в ней прекрасно всё - от аргентинских семей (остальные пусть подыхают с голоду) до многодетных безработных.
Хотя у нас Милонов депутат, о чем я.