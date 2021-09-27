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Рамзан Кадыров установил мировой рекорд на выборах главы региона

Рамзан Кадыров установил мировой рекорд на выборах главы региона (6 фото)

Автор:
27 сентября 2021 14:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   выборы   кадыров   мировой рекорд   политика   президент   путин   
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Самый популярный президент на планете! Теперь официально. А вы сомневались?

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров на выборах главы региона набрал 99,7% голосов и тем самым побил мировой рекорд. Теперь ни один политик в мире не сможет соревноваться с Кадыровым по части народной любви и поддержки. «Достижение» главы региона зафиксировало международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд», чья штаб-квартира находится в Праге.


«Наибольшее количество голосов на выборах главы региона (в процентах) -99,7%, достигнуто Рамзаном Кадыровым (Россия) на выборах Главы Чеченской Республики (Чечня)», - говорится в заявлении организации.

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В общей сложности Кадырова поддержали 711 973 жителя республики. Другие «конкуренты» на пост президента Чечни Халид Накаев и Иса Хаджимурадов набрали 0,12% и 0,15% голосов соответственно.

Политическая жизнь в Чеченской Республике бьет ключом. Явка на выборы составила целых 94,42%. 25 сентября во время видеовстречи с президентом России Рамзан Ахматович похвастался результатами выборов в республике, по результатам которых «ЕР» набрала 96% голосов.


«У нас в республике, дон, "Единая Россия" получила 96%, КПРФ - 0,75%, а ЛДПР, дон, вообще ниже, дон», - смеясь, рассказа Путину Кадыров.


Путин поблагодарил Кадырова и заявил, что цифры могут показаться нереалистичными, но если взглянуть на всю титаническую работу, проделанную в социально-экономической сфере Чеченской Республики, то предпочтения избирателя становятся понятными.

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Метки: видео   выборы   кадыров   мировой рекорд   политика   президент   путин   
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46  комментариев
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7k
кот базилий 2 часа назад
Там и 100% не предел.
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332
Nаnе First NameLаst 12 минут назад
Дон. А эти доли процентов за других, уже найдены и извинились, дон?
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11k
VM Varga 14 минут назад
Герой России Рамзан Кадыров в свое время обвинил другого Героя России, Сулима Ямадаева, в причастности к убийству своего отца, Героя России Ахмада Кадырова. В результате Герой России Сулим Ямадаев был убит в Дубае и по обвинению в его убийстве Дубайская полиция объявила в международный розыск другого Героя России Адама Делимханова. Брат убитого Героя России, Руслан Ямадаев, тоже Герой России, также был убит в Москве другими, пока еще не установленными Героями России... (с)
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17k
Vital Idol 22 минуты назад
а чо в это регион никто не иммигрирует?!
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3k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
А кто проголосует против, тот исчезнет вместе с семьёй.
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1k
Connor_John 37 минут назад
Врут они всё, рекорд у Путина - 146%
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1k
Чучело Мяучело 38 минут назад
Взрывоопасный регион был всегда... Их или купить или в пепел. В пепел дороже, чем купить. Хоть 200 % пусть, лишь бы стреляли только на свадьбах.
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28k
MatveiVainrub 40 минут назад
Рамзан в восхищении дон .
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9k
harlamov 40 минут назад
"Путин поблагодарил Кадырова и заявил, что цифры могут показаться нереалистичными, но если взглянуть на всю титаническую работу, проделанную в социально-экономической сфере Чеченской Республики, то предпочтения избирателя становятся понятными".

Вот же лицемерная сука!
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192
Tovbot 46 минут назад
Вот все ржут, но я как минимум один плюс вижу. Организаторские способности Кадырова явно на высоте, это же надо было так отстроить процесс:)))
Следующий шаг будет - строго управляемое большинство на четко необходимом уровне. Типа надо чтобы было минимум 51%? Будет 51,3% и ни одна живая душа не посмеет усомниться что в Чечне есть демократия:)))
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7k
Василенко Татьяна 49 минут назад
Да если бы мне такие условия как у них - ЖКХ ничего не стОит, цены на все самые низкие в стране, деньги на красоту всякую (Грозный - один из красивейших городов) по первому щелчку - я б тоже за такого голосовала...
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8
Сергей 51 минуту назад
Так понимаю, партия бутылок уже едет, для тех 0,3%
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1k
MC 56 минут назад
А в Чечне есть какие то предприятия, заводы, фабрики, сельское хозяйство, где работают чеченцы? С чего они цветут и развиваются?
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9k
Andrey 57 минут назад
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17k
nobody® Час назад
И рекордный флэшмоб массового извинения в количестве более 2000 человек
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19k
мистер Конвей Твитти Час назад
0,3% врагов и предателей дон.Найду и разберусь дон.
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6k
BenderRodriguez Час назад
Автор, как ты представляешь президента Чечни? Есть же специальная форма! А ты просто так, мол, президент Чечни! Нехорошо!
Вот тебе форма, используй на будущее!

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35k
Alex Час назад
Тех, кто из 0.3% уже расстреляли?
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133
⛔ Александр ⛔ Alex Час назад
В пыточных камерах лежат, кровью умываются.
((
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17k
Serg2001 Час назад
Теперь, по крайней мере, понятно кому и где на "Руси" живется лучше всего... )
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20k
Matrosskin Час назад
А почему нет ? Денег в регион полноводной рекой. Постоянно какие-то долги списываются. Особо даже и работать не надо, а если и пошёл - везде блат, брат, сват. А те кто не брат не сват - давно уже оттуда "уехали". Хочешь отдохнуть - скатайся на "большую землю", сильно накосорезишь - в родной аул вернёшься, никто не достанет. Так что да - вполне может и быть похожим на правду

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133
⛔ Александр ⛔ Matrosskin Час назад
Ссылка youtu.be
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1k
fraxinus Час назад
А как же тов. Ким ?
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