Рамзан Кадыров установил мировой рекорд на выборах главы региона

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров на выборах главы региона набрал 99,7% голосов и тем самым побил мировой рекорд. Теперь ни один политик в мире не сможет соревноваться с Кадыровым по части народной любви и поддержки. «Достижение» главы региона зафиксировало международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд», чья штаб-квартира находится в Праге.





«Наибольшее количество голосов на выборах главы региона (в процентах) -99,7%, достигнуто Рамзаном Кадыровым (Россия) на выборах Главы Чеченской Республики (Чечня)», - говорится в заявлении организации.