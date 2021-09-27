Рамзан Кадыров установил мировой рекорд на выборах главы региона

Самый популярный президент на планете! Теперь официально. А вы сомневались?
Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров на выборах главы региона набрал 99,7% голосов и тем самым побил мировой рекорд. Теперь ни один политик в мире не сможет соревноваться с Кадыровым по части народной любви и поддержки. «Достижение» главы региона зафиксировало международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд», чья штаб-квартира находится в Праге.
«Наибольшее количество голосов на выборах главы региона (в процентах) -99,7%, достигнуто Рамзаном Кадыровым (Россия) на выборах Главы Чеченской Республики (Чечня)», - говорится в заявлении организации.
В общей сложности Кадырова поддержали 711 973 жителя республики. Другие «конкуренты» на пост президента Чечни Халид Накаев и Иса Хаджимурадов набрали 0,12% и 0,15% голосов соответственно.
Политическая жизнь в Чеченской Республике бьет ключом. Явка на выборы составила целых 94,42%. 25 сентября во время видеовстречи с президентом России Рамзан Ахматович похвастался результатами выборов в республике, по результатам которых «ЕР» набрала 96% голосов.
«У нас в республике, дон, "Единая Россия" получила 96%, КПРФ - 0,75%, а ЛДПР, дон, вообще ниже, дон», - смеясь, рассказа Путину Кадыров.
Путин поблагодарил Кадырова и заявил, что цифры могут показаться нереалистичными, но если взглянуть на всю титаническую работу, проделанную в социально-экономической сфере Чеченской Республики, то предпочтения избирателя становятся понятными.
Они уже нашлись и извинились— ✡Легитимный Михельсон✡Кронпринц Партии Натуралов✡ (@mihelson_xo) September 27, 2021
Источник:
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Вот же лицемерная сука!
Следующий шаг будет - строго управляемое большинство на четко необходимом уровне. Типа надо чтобы было минимум 51%? Будет 51,3% и ни одна живая душа не посмеет усомниться что в Чечне есть демократия:)))
В последующие годы добыча нефти продолжила стремительное падение: в 2015 году получено 370 тысяч т, в 2016 году 171 тысяча т, в 2017 году 117 тысяч т. В 2018 году добыли 94 тысячи т нефти, а в 2019 году всего 74 тысячи т.
Вот тебе форма, используй на будущее!