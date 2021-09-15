"Не про**и!": в Сети обсуждают рекламу выборов с эротическим подтекстом

В другом творении отечественных клипмейкеров три подруги отмечают девичник. Разговор, конечно, крутится вокруг мужчин. Незамужняя девушка пробует было посочувствовать подруге, которая теперь будет вынуждена всю жизнь общаться с одним и тем же мужем - дескать, никакого разнообразия. На что невеста ей отвечает, секс со знакомым мужчиной - это всегда гарантированное удовольствие, а вот от незнакомца можно ожидать сюрпризов, в том числе неприятных.