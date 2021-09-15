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"Не про**и!": в Сети обсуждают рекламу выборов с эротическим подтекстом

"Не про**и!": в Сети обсуждают рекламу выборов с эротическим подтекстом (6 фото + 3 видео)

Автор:
15 сентября 2021 08:41
Сообщество : Политика
Метки: видео   выборы   кринж   политика   реакция соцсетей   реклама   
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Есть такая примета: чем ближе выборы, тем чаще появляется реклама с сексуальныой подоплекой. На этот раз, похоже, творцы перешли все границы.

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Метки: видео   выборы   кринж   политика   реакция соцсетей   реклама   
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19  комментариев
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1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Голосуй, не голосуй - все равно получишь ..й
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2k
Сергей 19 минут назад
По социальным опросам за КПРФ 70-80%вциом даёт 18%!как?
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9k
Andrey 19 минут назад
Вся суть наших выборов:
- Давай 99?
- Не поверят
- Давай 51?
- Расстреляют!!!
- Ну хорошо. Алло, Владимир Владимирович? Вы набрали 74 процента голосов.
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317
Борис Колесниченко Полчаса назад
Всем насрать. Потому что из 42млн пенсионеров половина отдадут голос за ЕдРо, из 70млн работающих половина за ЕдРо, половина не ходят на выборы, а молодежь - целевая аудитория таких видосиков - вообще не ходят туда, вот на революцию потусить пойдут, это да, а так - статистическая погрешность. Явка у нас 40-50%, избирателей 114млн (32 млн -дети до 18) - это 51млн и менее проголосовавших, итого 42/2+35/2 = 38млн за ЕдРо, это 74%. Вангую, недорого.
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759
Алексей Попов Полчаса назад
Выборы, выборы, кандидаты ......!
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−61
trent07 50 минут назад
Справедливыми и честными выборы могут быть только если они непрерывные, поименные(открытые) и безцензовые. Непрерывные - чтобы избранное лицо не успело продвинуть невыгодные нам законы в течение срока своих полномочий либо чтобы их самостоятельно оперативно отменить и принять нам выгодные прямым референдумом - это гарантия от невыполнения предвыборных обещаний. Поименные(открытые) - только поименное голосование защищено от фальсификаций, потому что любой избиратель может вычистить список избирателей от мертвых душ, от дубликатов записей избирателей, от дубликатов волеизъявлений, самостоятельно посчитать голоса за или против - это гарантия от фальсификаций счетных комиссий. Счетные комиссии больше не нужны и не смогут заниматься фальсификациями. Бесцензовые - а какой смысл избирателю принимать участие в голосовании, в выборах, если сторонние ОПГ ограничили пространство решений в своих интересах без учета интересов избирателя? Сотрудники общественных служб(правительства, министерств, прочих институтов управления страной) будут защищать наши интересы, интересы всех граждан страны только в том случае, если они будут избираться на свои должности только и исключительно путем непрерывных, поименных(открытых) и бесцензовых выборов.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
4k
4k
fin4all Час назад
Жаль, убрали графу "против всех".
Ссылка youtu.be
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349
Dima Час назад
что реклама, что выборы - единый цирк, и главари клоуну.
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35k
Alex 2 часа назад
Цирк уродов
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
5k
77
Nane First NameLast 2 часа назад
С такой рекламой Навальный точно победит из своего санатория. Шутка. Давайте ставки делать. Ставлю на 89%
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1k
Radugananebe 2 часа назад
Да уж...
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41k
Raush 2 часа назад
Где тут эротический подтекст? "Не прое\/би"? Иностранец что ли писал? Мат как бы в русской речи не всегда имеет именно тот смысл...
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