"Не про**и!": в Сети обсуждают рекламу выборов с эротическим подтекстом

3522
6
3
Есть такая примета: чем ближе выборы, тем чаще появляется реклама с сексуальныой подоплекой. На этот раз, похоже, творцы перешли все границы.
Конечно, такую рекламу вряд ли покажут по центральным каналам ТВ, зато в Сети ей весьма вольготно. Люди смотрят, на ус мотают. И выводы делают.
В одном из роликов, мужчина внезапно резко прекращает секс, вспомнив, что нужно сходить в избирательный участок.
В другом творении отечественных клипмейкеров три подруги отмечают девичник. Разговор, конечно, крутится вокруг мужчин. Незамужняя девушка пробует было посочувствовать подруге, которая теперь будет вынуждена всю жизнь общаться с одним и тем же мужем - дескать, никакого разнообразия. На что невеста ей отвечает, секс со знакомым мужчиной - это всегда гарантированное удовольствие, а вот от незнакомца можно ожидать сюрпризов, в том числе неприятных.
Словом, "Единая Россия знает, как сделать вам приятно!"
А этот ролик завирусился в соцсетях еще в конце августа. В нем очень много недвусмысленных сцен и намеков. ЛДПР отрицает, что видео имеет какое-то отношение к предвыборной программе партийцев .
Реакция соцсетей
В соцсетях уверены, что это происки конкурентов. Ну не может ЕР и ЛДПР так себя подставлять! А кто-то уверен, что этот черный пиар рук самих партий. Дескать, лишнее упоминание никогда не помешает.
Источник:
Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
- "Отряды Путина" выступили с испепеляющей критикой выборов в США
- "Лучше бы Свету из Иваново выдвигали": предвыборное видео экс-"татушки" рассердило россиян
- "Составишь завещание и будешь плакать": Кадыров пригрозил комментатору, назвавшему его шайтаном
- Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
- "Скопинский маньяк" Мохов снялся в ролике поддержки КПРФ и был арестован на 10 суток
24
Понравилось24
Новости партнёров
- Давай 99?
- Не поверят
- Давай 51?
- Расстреляют!!!
- Ну хорошо. Алло, Владимир Владимирович? Вы набрали 74 процента голосов.