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"Ах, ты п****c!": Виталий Милонов сходил в народ, узнал о себе много нового и оскорбился

"Ах, ты п****c!": Виталий Милонов сходил в народ, узнал о себе много нового и оскорбился (3 фото + 3 видео)

Автор:
13 сентября 2021 10:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Милонов   видео   депутат   избиратели   общение с народом   политика   
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Господин Милонов решил поддержать кандидатов в депутаты муниципального совета МО Автово от Единой России и провел совместную с ними встречу с избирателями. Внезапно он узнал, что не все в России его любят. Это очень огорчило депутата, который позволил себе в разговоре простую обсценную лексику.

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Метки: Милонов   видео   депутат   избиратели   общение с народом   политика   
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65  комментариев
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9k
harlamov 2 часа назад
Быдло, которое постоянно повторяет оппоненту - ты педераст, вместо того чтобы возразить по сути, еще его матери предъявляет, что она сына плохо воспитала...
И это сволочь является депутатом и живет на наши деньги. Какой позор. Оскорбляет людей, пожилую женщину, которая отработала всю свою жизнь и честно ее прожила...
Вот эту сволочь точно не мать, а два педераста воспитывали. Животное.
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68
Brawl Dd 4 минуты назад
Сказал бы спасибо, что лицо не намяли
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11k
koleos72 4 минуты назад
Нужно в выборных бюлетенях, кроме галочки"за", напротив каждого депутата ещё галочку ввести - "П", она будет показывать уровень доверия!

Чем больше человек поставят "П", тем меньше зарплата! Ну а у кого "П" будет 100%,того переводить в разряд "КП" (конченый п.), пусть сам деньги вносит в бюджет, пока не исправится до простого "П".
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9k
Alex 10 минут назад
Депутат... Позор, это раз, какого черта это делает в думе государства? Это два! И три: Кто его выбирал?
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105
mafar 15 минут назад
"Перед грядущими выборами в Госдуму начинается брожение депутатов..." Аффтар, пешисчо! "Брожение депутатов" это прям от души :)
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28k
LEPA 22 минуты назад
Как быстро с этого рыжего клоуна слетел лоск! Переход на личности,это однозначно поражение в дискуссии. Парни красавчики,поставили на место "народного избранника".
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5k
Pravednik84 39 минут назад
Ссылка youtu.be
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27k
Slonyash 43 минуты назад
Ну он реально п****c!


Ссылка www.youtube.com
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146k
anthrax 44 минуты назад
Ну как можно таких придурков в думу выбирать?
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2k
твёрдый троечник 54 минуты назад
Только за одно за это этого хама надо выкинуть из кресла и до конца жизни к госдолжностям не подпускать.
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23k
SerGProS 58 минут назад
Главный эксперт по мужским писюнам на "сторублевках" в народ объявился?
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23k
Владимир Час назад
Милонов этот сказочный.. Он чем то напоминает такого же упоротого Энтео, но не настолько буйный просто.
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17k
KOSTELLO 2 часа назад
Крайне узколобое быдло этот милонов
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34k
Антон 2 часа назад
Любит народ своих избранников! Больше в народ пусть выходят и не то еще услышат.
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150
g_j_b_o_n 2 часа назад
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35k
Alex 2 часа назад
А потом эти пид**сы (депутаты) удивляются, почему их народ разорвать готов.
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3k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Конченый мракобес милонов. Всю думу, уже давно пора разогнать к }{уям, желательно через расстрел.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Мат народа - глас Божий!
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21
Decamerone 2 часа назад
Когда депутаты были от НАРОДА, съездили на сессию... и за станок!!!
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2k
Игорь Мищенко 2 часа назад
Вспомнил анекдот:
В цирке конферансье:
- А сейчас выступают известные акробаты...
Голос из зала:
- [мат]! Все акробаты - [мат]! Нормальные мужики не носят трико в
обтяжку...
Конферансье:
- Следующим номером нашей программы знаменитый клоун...
Голос из зала:
- [мат]! Все клоуны - [мат]! Губы красят, щеки размалюют, парики
нацепят! [мат]!
Конферансье:
- А сейчас, внимание! Впервые в истории смертельный номер! Человек
поднимается под купол и прыгает вниз - без страховки, без батута...
Голос из зала:
- [мат]! Куда вы меня тащите?..
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5k
Алексей 2 часа назад
Сказ о том, как депутаты в народ ходили, и всё больше по большой нужде.
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