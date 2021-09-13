"Ах, ты п****c!": Виталий Милонов сходил в народ, узнал о себе много нового и оскорбился

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Господин Милонов решил поддержать кандидатов в депутаты муниципального совета МО Автово от Единой России и провел совместную с ними встречу с избирателями. Внезапно он узнал, что не все в России его любят. Это очень огорчило депутата, который позволил себе в разговоре простую обсценную лексику.
Перед грядущими выборами в Госдуму начинается брожение депутатов. В том смысле, что они вдруг вспоминают, что неплохо было бы пообщаться с обычными избирателями и идут в народ. Если еще несколько лет назад эта затея могла принести выдвиженцу несколько голосов, то теперь все чаще они попадают в неловкое положение. Оказывается, депутатов - хоть будущих, хоть существующих, почему-то не очень любят. Более того, и не скрывают этого.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
Ну как тут не вспомнить цитату великого! «Кто как обзывается - сам так называется!» В. Путин.
Что же касается конфликта, то помощники депутата Милонова заявили, что скандал был спровоцирован. Сначала же все шло хорошо. Общаясь во взрослыми избирателями, Виталий Валентинович благодарил за доверие, обещал индексацию пенсий и зарплат. А потом подошли два парня и началось. Никакого почтения к народным избранникам! Одна только критика и неконструктивные предложения.
Ну а закончилась встреча с избирателями тем самым конфликтом с малоконструктивным диалогом:
- А ты пи***ас! - говорит депутат Государственной Думы Милонов жителю района.
- От пи***аса и слышу! — парирует собеседник.
- А ты пи***ас! - говорит депутат Государственной Думы Милонов жителю района.
- От пи***аса и слышу! — парирует собеседник.
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И это сволочь является депутатом и живет на наши деньги. Какой позор. Оскорбляет людей, пожилую женщину, которая отработала всю свою жизнь и честно ее прожила...
Вот эту сволочь точно не мать, а два педераста воспитывали. Животное.
Чем больше человек поставят "П", тем меньше зарплата! Ну а у кого "П" будет 100%,того переводить в разряд "КП" (конченый п.), пусть сам деньги вносит в бюджет, пока не исправится до простого "П".
В цирке конферансье:
- А сейчас выступают известные акробаты...
Голос из зала:
- [мат]! Все акробаты - [мат]! Нормальные мужики не носят трико в
обтяжку...
Конферансье:
- Следующим номером нашей программы знаменитый клоун...
Голос из зала:
- [мат]! Все клоуны - [мат]! Губы красят, щеки размалюют, парики
нацепят! [мат]!
Конферансье:
- А сейчас, внимание! Впервые в истории смертельный номер! Человек
поднимается под купол и прыгает вниз - без страховки, без батута...
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