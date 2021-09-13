"Ах, ты п****c!": Виталий Милонов сходил в народ, узнал о себе много нового и оскорбился

Перед грядущими выборами в Госдуму начинается брожение депутатов. В том смысле, что они вдруг вспоминают, что неплохо было бы пообщаться с обычными избирателями и идут в народ. Если еще несколько лет назад эта затея могла принести выдвиженцу несколько голосов, то теперь все чаще они попадают в неловкое положение. Оказывается, депутатов - хоть будущих, хоть существующих, почему-то не очень любят. Более того, и не скрывают этого.