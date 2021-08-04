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"Скопинский маньяк" Мохов снялся в ролике поддержки КПРФ и был арестован на 10 суток

"Скопинский маньяк" Мохов снялся в ролике поддержки КПРФ и был арестован на 10 суток (5 фото)

Автор:
04 августа 2021 08:00
Сообщество : Политика
Метки: Скописнкий маньяк   арест   видео   выборы   мохов   политика   
2220
5
Коммунисты заявили, что это провокация, и их партия никакого отношения к насильнику не имеет и никогда иметь не будет.
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Метки: Скописнкий маньяк   арест   видео   выборы   мохов   политика   
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21  комментарий
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2k
Алексей Час назад
Надо было ему в поддержку Единой России сняться...
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1k
Hallo FreeSpace 3 минуты назад
дур дом ...
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2k
Sergius SPb 16 минут назад
Ранее, после интервью к Ксенией Собчак, Мохову было запрещено общение с представителями СМИ, в интернете, в также посещение мест общественного питания, в которых продают алкоголь.
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Что за херня? У нас по закону человек отбывший наказание считается полноправным гражданином или нет? Какого хрена запрет на кабаки со спиртным? Общение в СМИ?
Что за бред?
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1k
Андрей Манахов 17 минут назад
Видимо с плакатом "Они такие же как я, я такой же как они!"
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−2
пальмовое масло 22 минуты назад
в итоге будет доверенным лицом Путина
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2k
Дмитрий Эквадор Лоха Полчаса назад
О...еть...
Нашли звезду... Ксюшадь уже отметилась, теперь эти...
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442
Бвлад Брюховецкий 51 минуту назад
Снимите "вротенберга" в ролике за "едимроссию" и пусть "обнулен" в конце скажет что дворец не его.
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5k
Sergey 51 минуту назад
не пойму, почему он еще жив ?
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1k
Александр Туманов Час назад
Да без разницы где он там снялся, у меня единственный вопрос? ПОЧЕМУ ЭТА МРАЗИНА СРЕДИ ЛЮДЕЙ???
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9
ASER Час назад
Все партии у нас больше на цирк уродцев похожи.
Но так, как топит все эти годы свою партию Зюганов, никто этого не сделает.
С точки зрения математики эта провокация, скорее всего, устроена самими "коммунистами". Теперь они будут обвинять во всем конкурентов и кричать, как их боится власть.
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−2
пальмовое масло Час назад
нужно голосовать за Единую Россию!!!
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905
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Политтехнологии в действии. Хоть в России оппозиции и нет, но доли в думе нужно правильно распределить, чтобы потом не переплачивать.
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4k
RRK 2 часа назад
Почему это нет? Чикатило тоже был коммунистом.
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