"Скопинский маньяк" Мохов снялся в ролике поддержки КПРФ и был арестован на 10 суток

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Коммунисты заявили, что это провокация, и их партия никакого отношения к насильнику не имеет и никогда иметь не будет.
В июле в СМИ и Telegram-каналах стало появляться видео, в котором отсидевший почти 17 лет за похищение и насилие двух девушек Мохов нв футболке и кепке с символикой КПРФ заявляет о своей поддержке лидера партии Геннадия Зюганова.
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В региональном отделении партии в Рязани заявили, что "скопинский маньяк" никакого отношения к ним не имеет, а видео - чистой воды провокация.
Ранее, после интервью к Ксенией Собчак, Мохову было запрещено общение с представителями СМИ, в интернете, в также посещение мест общественного питания, в которых продают алкоголь. Однако, как видим, на все эти запреты бывший сиделец плевал. Поэтому после инцидента с роликом в поддержку КПРФ мировой суд признал "скопинского маньяка" виновным в административном нарушении по ч. 3 ст. 19.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях («О правонарушениях лиц, освобожденные из мест отбывания лишения свободы, в отношении которых судом установлен административный надзор»). По решению суда Виктору Мохову было назначено наказание в виде 10 суток ареста.
Интересно сколько "Единая Россия" заплатила за дискредитацию КПРФ???🤔— -=57ой ШТАТ ОБАМЫ=- (@HotSnowman1) August 3, 2021
это было специально что бы дискредитировать КПРФ черный пиар что бы потом на всех углах кричали смотрите педофил за коммунистов— Gås Martin (@marat_166) August 3, 2021
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Что за херня? У нас по закону человек отбывший наказание считается полноправным гражданином или нет? Какого хрена запрет на кабаки со спиртным? Общение в СМИ?
Что за бред?
Откуда ограничения на те же кабаки?
Но так, как топит все эти годы свою партию Зюганов, никто этого не сделает.
С точки зрения математики эта провокация, скорее всего, устроена самими "коммунистами". Теперь они будут обвинять во всем конкурентов и кричать, как их боится власть.