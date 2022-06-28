Как могли бы выглядеть логотипы известных компаний, если бы их рисовали художники в Средневековье

Графический дизайнер Илья Сталлоне показал, как выглядели бы логотипы известных в наше время компаний в Средневековье. Предыдущая часть.
Живопись Средневековья давно стала мемом в интернете. Дизайнер Ильи Сталлоне решил объединить прошлое и будущее, переосмысливая логотипы известных брендов в стиле работ средневековых художников. В проект попали приложения для знакомств, банки, бренды одежды и многое другое.
Tinder
Логотип приложения для романтических знакомств очевидно вдохновлён картиной Густава Климта «Поцелуй».
Spotify
Тинькофф
Сейчас все ленты новостей пестрят записями о банке «Тинькофф» и его новых правилах. Илья Сталлоне не прошёл мимо и отразил это в логотипе.
Mercedes-Benz
KFC
Ralph Lauren
Java
Rolex
Adidas
Источник:
АНТИФИШКИ
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