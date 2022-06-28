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Как могли бы выглядеть логотипы известных компаний, если бы их рисовали художники в Средневековье

Как могли бы выглядеть логотипы известных компаний, если бы их рисовали художники в Средневековье

Автор:
28 июня 2022 12:55
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   иллюстрация   интересно   искусство   логотип   средневековье   
960
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Графический дизайнер Илья Сталлоне показал, как выглядели бы логотипы известных в наше время компаний в Средневековье. Предыдущая часть.

Живопись Средневековья давно стала мемом в интернете. Дизайнер Ильи Сталлоне решил объединить прошлое и будущее, переосмысливая логотипы известных брендов в стиле работ средневековых художников. В проект попали приложения для знакомств, банки, бренды одежды и многое другое.


Tinder

×
×

Логотип приложения для романтических знакомств очевидно вдохновлён картиной Густава Климта «Поцелуй».


Spotify


Тинькофф


Сейчас все ленты новостей пестрят записями о банке «Тинькофф» и его новых правилах. Илья Сталлоне не прошёл мимо и отразил это в логотипе.


Mercedes-Benz


KFC


Ralph Lauren


Java



Rolex


Adidas

Источник:

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Метки: Юмор   иллюстрация   интересно   искусство   логотип   средневековье   
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4  комментария
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8k
Б.Касторский 3 часа назад
Мне кажется, что не всё подходит. Например Ролекс и Адидас. Связи нет. Тинькофф конечно злободневно)
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10k
Бендер Родригес 41 минуту назад
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5k
heta 56 минут назад
Офигенно! Редкий случай, когда фантазии и бред нравятся.
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582
Arti 2 часа назад
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