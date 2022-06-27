18 удивительных скульптур со всего мира

Учёными давно доказано, что когда мы смотрим на художественное творение, которое нам нравится, то организм непроизвольно начинает запускать реакцию удовольствия. В результате мы можем испытывать что-то наподобие опьяняющей эйфории. Готовы получить море приятных впечатлений? Ниже для вас представлена подборка с самыми удивительными скульптурами, которые были созданы талантливыми творцами во имя прекрасного.

Сила природы, Лоренцо Куинн