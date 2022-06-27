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18 удивительных скульптур со всего мира

18 удивительных скульптур со всего мира

Автор:
27 июня 2022 08:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: Дракон   в мире   интересно   искусство   подборка   скульптура   
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Человек и искусство неотделимы друг от друга. Представляю вашему вниманию подборку поразительных скульптур, созданных руками талантливых мастеров.

Учёными давно доказано, что когда мы смотрим на художественное творение, которое нам нравится, то организм непроизвольно начинает запускать реакцию удовольствия. В результате мы можем испытывать что-то наподобие опьяняющей эйфории. Готовы получить море приятных впечатлений? Ниже для вас представлена подборка с самыми удивительными скульптурами, которые были созданы талантливыми творцами во имя прекрасного.


Сила природы, Лоренцо Куинн 

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Художник изобразил Мать-Природу в образе женщины, которая вращает по кругу нашу планету. Скульптура несёт в себе сакральный смысл о том, что человек не всемогущий, и Природа при необходимости спросит с него за ущерб, нанесённый её ребёнку — Земле.

Подобные скульптуры установлены в Англии, США, Монако и Сингапуре.

Келпи, Энди Скотт


Дева под вуалью, Джованни Страцца


Гигантская статуя Шивы, находится в Коимбатур, Индия


Высота скульптуры составляет тридцать четыре метра. Она считается одной из самых больших из ныне существующих.


Чудесное путешествие, Дэмиен Херст


Художник установил четырнадцать бронзовых статуй, демонстрирующих цикл развития человека от момента его зачатия и до рождения.


Я прямоходящий, Марио Манки


Спичечные люди, Вольфганг Стиллер


Цифровой кит, Дуглас Коупленд


Экстаз, Карен Кусолито


Али и Нино, Тамара Квеситадзе


У скульптуры есть удивительная особенность. Каждый день в семь часов вечера восьмиметровые фигуры начинают медленно двигаются по кругу, сближаясь и сливаясь в единое целое.


В честь наших отношений, арт-коллектив The Pier Group


Статуя бога войны Гуань Юя в Китае


Высота огромного изваяния, полностью изготовленного из бронзы, составляет пятьдесят восемь метров.


Статуя богини Каннон в Японии


Высота статуи составляет сто метров. Её отлично видно почти из любой точки города, в котором она расположена (Сендай).


Дождь, Назар Билык


Строительство мостов, Лоренцо Куинн


Гигантская скульптура орла, Раджив Анчал


Ват Сам Пхран — буддийский храм, вокруг которого вьётся красно-зелёный дракон


Бонус: цифровая скульптура


Чед Найт — цифровой художник, создающий огромные виртуальные скульптуры. На своём опыте творец продемонстрировал, что искусство не знает границ. Большая часть работ Чейда — монументальные изваяния, размещённые в удивительных пейзажах.

Источник:

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Метки: Дракон   в мире   интересно   искусство   подборка   скульптура   
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