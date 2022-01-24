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Вашу голову когда-нибудь посещала мысль из серии: «А как могли бы выглядеть известные бренды, если бы существовали много лет назад?». Если нет, то за вас подумал иллюстратор, более известный на просторах Рунета под ником Ilya Stallone.
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Молодой парень создал серию работ, посвященных логотипам популярных компаний. Илья решил представить, как в Средневековье могли бы выглядеть опознавательные знаки хорошо известных нам брендов. Получилось довольно круто и интересно.
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