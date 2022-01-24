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Как&nbsp;бы известные логотипы выглядели в&nbsp;Средневековье

Как бы известные логотипы выглядели в Средневековье (11 фото)

Автор:
24 января 2022 09:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   забавно   иллюстрация   логотип   средневековье   фото   художник   
288
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Вашу голову когда-нибудь посещала мысль из серии: «А как могли бы выглядеть известные бренды, если бы существовали много лет назад?». Если нет, то за вас подумал иллюстратор, более известный на просторах Рунета под ником Ilya Stallone.

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Молодой парень создал серию работ, посвященных логотипам популярных компаний. Илья решил представить, как в Средневековье могли бы выглядеть опознавательные знаки хорошо известных нам брендов. Получилось довольно круто и интересно.

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Метки: Юмор   забавно   иллюстрация   логотип   средневековье   фото   художник   
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Сергей Сергеев 23 минуты назад
FreeBSD
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Алексей Куликов 14 минут назад
Firefox заберу :)
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GoodNeon

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