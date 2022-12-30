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Котолюди и человекокошки эпохи Средневековья

Котолюди и человекокошки эпохи Средневековья

Автор:
30 декабря 2022 11:04
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   гонение   иллюстрация   интересно   книга   кот   кошка   очеловечивание   смысл   средневековье   
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Эти зверушки были одомашнены около 7500 года до нашей эры. Поэтому нет ничего удивительного в том, что кошки шествуют рука об руку с человечеством. Но при этом немного поодаль: характер, знаете ли.

У многих дома живут коты и кошки. Они радуют, проказничают, услаждают взор. Некоторые владельцы даже наделяют пушистиков способностями врачевателей. А вот эпоха Средневековья для котеек была временем специфическим: их любили и одновременно опасались.

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Наверняка многие котовладельцы замечали, как их питомец может бросить излюбленное дело – сон или умывание и уставиться в одну точку. Или начать утробно завывать, дёргая хвостом, без всяких на то причин. Считается, что они видят незримые миры. Потусторонних существ, которых людям не дано видеть.

Вероятно, что за эту способность на кошек и объявили охоту в 1233 году. Отмашку дал сам Григорий IX, восседавший в то время на папском престоле. Непонятно, почему священнослужителю пришла эта мысль, но он объявил чёрных котов и кошек приспешниками Сатаны, помогающими ведьмам и колдунам в их чёрных же делах.

Любимые тапки Папе, что ли, кто из пушистых попортил? Неизвестно. Но с этого момента животных начали отождествлять со злом и беспощадно истреблять.

И в книгах этого периода кошек стали изображать в несколько странном виде. Эдакая смесь человека и животного. Выглядит, надо сказать, страшновато. А причина в том, что в Средние века основой и философией жизни была религия. И большинство книг наполнялось религиозным подтекстом. Соответственно, пока к котикам относились так себе, то их наделяли человеческими пороками и чертами и изображали в таком виде.

Конечно, с течением времени изменилось и отношение к усатым-полосатым. Сейчас котов изображают вполне прилично, без всяких там философских контекстов и составляющих.

Но, видимо, Григорий IX явно что-то знал из недоступного нам знания. Ведь коты  нередко отказываются выполнять свои прямые обязанности, живут, как хотят, буквально вертят хозяевами, как им вздумается. А люди, преисполненные обожания, продолжают любить своих питомцев и всячески им угождать. Это ли не проявление кошачьей магии?

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Метки: Животное   гонение   иллюстрация   интересно   книга   кот   кошка   очеловечивание   смысл   средневековье   
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3  комментария
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4k
Николаевич Час назад
Ну, за понимание!
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kaboza Полчаса назад
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7k
ГГалка Час назад
магия. однозначно
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