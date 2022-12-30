Котолюди и человекокошки эпохи Средневековья

И в книгах этого периода кошек стали изображать в несколько странном виде. Эдакая смесь человека и животного. Выглядит, надо сказать, страшновато. А причина в том, что в Средние века основой и философией жизни была религия. И большинство книг наполнялось религиозным подтекстом. Соответственно, пока к котикам относились так себе, то их наделяли человеческими пороками и чертами и изображали в таком виде.