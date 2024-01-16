Минималистичные иллюстрации Серджио Ингравалле с глубоким смыслом

Познакомьтесь с Серджио Ингравалле, иллюстратором-фрилансером из Германии. После пятимесячного путешествия из Сиднея в Пекин он открыл для себя новый творческий путь - иллюстрацию. Так, он создал серию работ "Mindshots", и она наводит на размышления.
По словам художника, название "Mindshots" ("Кадры разума") появилось из идей, которые часто всплывают во время различных занятий, будь то работа, беседа, просмотр фильма, общение с друзьями или просто скука в приёмной врача.
Ингравалле рассказал: "Всё изменилось, когда я нашёл в себе смелость отправиться в путешествие на другой конец света, чтобы встретиться с известными художниками, дизайнерами и иллюстраторами. В течение четырех с половиной месяцев я встречался с талантами из Австралии, Юго-Восточной Азии и Китая. Я почерпнул много информации о творчестве и бизнесе. Когда я вернулся домой, у меня была только одна цель - зарабатывать на жизнь тем, что я люблю больше всего, иллюстрацией".
Нам стало интересно, есть ли у Серджио какие-то ритуалы или привычки, которые помогают ему настроиться на творческий лад. Художник рассказал, что со временем выработал несколько правил.
Без промедления
"Я не говорю, что нужно сразу погружаться в творческий процесс. Начинаю свою работу с малого, например, делаю наброски, записываю первые мысли о процессе".
Смена рабочего места
"Я работаю дома, и для меня это идеальное место, чтобы создавать иллюстрации. Но когда дело доходит до генерации идей, то возникают трудности. Здесь слишком тихо, слишком спокойно. Тогда я иду в любую кофейню, сажусь, делаю наброски, пишу. Во время пандемии было сложно, но я осознал, что черпаю вдохновение в окружении незнакомых людей".
Музыка — стимул
"В поисках идей для своих иллюстраций я всегда включаю один и тот же плейлист. Иногда начинаю с одной песни в течение нескольких месяцев (сейчас это "Merry Christmas, Mr. Lawrence" Рюити Сакамото). Кажется, это помогает мне переключить свое сознание в режим творчества. Чаще всего я слушаю инструментальную музыку, например саундтреки к фильмам или видеоиграм".
"Идея иллюстрации "Лемминги" возникла около 10 лет назад. Я был в баре с друзьями. За соседним столиком сидели шесть парней, и все они большую часть времени смотрели в свои телефоны. Это было похоже на сцену из странного научно-фантастического фильма. Я и сам этому подвержен. Иллюстрации помогают мне наблюдать за своей собственной зависимостью. Особенно когда я начал выкладывать работы в сеть, следить за статистикой. Впоследствии появилась иллюстрация "Одержимый".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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