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Минималистичные иллюстрации Серджио Ингравалле с глубоким смыслом

Минималистичные иллюстрации Серджио Ингравалле с глубоким смыслом

Автор:
16 января 2024 11:01
Сообщество : Искусство
Метки: Серджио Ингравалле   иллюстрация   искусство   мир   общество   проблема   
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Познакомьтесь с Серджио Ингравалле, иллюстратором-фрилансером из Германии. После пятимесячного путешествия из Сиднея в Пекин он открыл для себя новый творческий путь - иллюстрацию. Так, он создал серию работ "Mindshots", и она наводит на размышления.

По словам художника, название "Mindshots" ("Кадры разума") появилось из идей, которые часто всплывают во время различных занятий, будь то работа, беседа, просмотр фильма, общение с друзьями или просто скука в приёмной врача.


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Ингравалле рассказал: "Всё изменилось, когда я нашёл в себе смелость отправиться в путешествие на другой конец света, чтобы встретиться с известными художниками, дизайнерами и иллюстраторами. В течение четырех с половиной месяцев я встречался с талантами из Австралии, Юго-Восточной Азии и Китая. Я почерпнул много информации о творчестве и бизнесе. Когда я вернулся домой, у меня была только одна цель - зарабатывать на жизнь тем, что я люблю больше всего, иллюстрацией".

Нам стало интересно, есть ли у Серджио какие-то ритуалы или привычки, которые помогают ему настроиться на творческий лад. Художник рассказал, что со временем выработал несколько правил.

Без промедления

"Я не говорю, что нужно сразу погружаться в творческий процесс. Начинаю свою работу с малого, например, делаю наброски, записываю первые мысли о процессе".

Смена рабочего места

"Я работаю дома, и для меня это идеальное место, чтобы создавать иллюстрации. Но когда дело доходит до генерации идей, то возникают трудности. Здесь слишком тихо, слишком спокойно. Тогда я иду в любую кофейню, сажусь, делаю наброски, пишу. Во время пандемии было сложно, но я осознал, что черпаю вдохновение в окружении незнакомых людей".

Музыка — стимул

"В поисках идей для своих иллюстраций я всегда включаю один и тот же плейлист. Иногда начинаю с одной песни в течение нескольких месяцев (сейчас это "Merry Christmas, Mr. Lawrence" Рюити Сакамото). Кажется, это помогает мне переключить свое сознание в режим творчества. Чаще всего я слушаю инструментальную музыку, например саундтреки к фильмам или видеоиграм".

"Идея иллюстрации "Лемминги" возникла около 10 лет назад. Я был в баре с друзьями. За соседним столиком сидели шесть парней, и все они большую часть времени смотрели в свои телефоны. Это было похоже на сцену из странного научно-фантастического фильма. Я и сам этому подвержен. Иллюстрации помогают мне наблюдать за своей собственной зависимостью. Особенно когда я начал выкладывать работы в сеть, следить за статистикой. Впоследствии появилась иллюстрация "Одержимый".


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Серджио Ингравалле   иллюстрация   искусство   мир   общество   проблема   
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Dmitry N Полчаса назад
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