Минималистичные иллюстрации Серджио Ингравалле с глубоким смыслом

Нам стало интересно, есть ли у Серджио какие-то ритуалы или привычки, которые помогают ему настроиться на творческий лад. Художник рассказал, что со временем выработал несколько правил.

Без промедления

"Я не говорю, что нужно сразу погружаться в творческий процесс. Начинаю свою работу с малого, например, делаю наброски, записываю первые мысли о процессе".

Смена рабочего места

"Я работаю дома, и для меня это идеальное место, чтобы создавать иллюстрации. Но когда дело доходит до генерации идей, то возникают трудности. Здесь слишком тихо, слишком спокойно. Тогда я иду в любую кофейню, сажусь, делаю наброски, пишу. Во время пандемии было сложно, но я осознал, что черпаю вдохновение в окружении незнакомых людей".

Музыка — стимул

"В поисках идей для своих иллюстраций я всегда включаю один и тот же плейлист. Иногда начинаю с одной песни в течение нескольких месяцев (сейчас это "Merry Christmas, Mr. Lawrence" Рюити Сакамото). Кажется, это помогает мне переключить свое сознание в режим творчества. Чаще всего я слушаю инструментальную музыку, например саундтреки к фильмам или видеоиграм".