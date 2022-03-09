FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Сообщество Юмор 14194 поста • 2832 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Знаки зодиака в средневековом стиле

Знаки зодиака в средневековом стиле (13 фото)

Автор:
09 марта 2022 09:27
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   знаки зодиака   прикол   средневековье   художник   
542
13

Художник Илья Сталлоне, как нескромно назвался сам автор в своём аккаунте в Инстаграм, создал прекрасную серию иллюстраций, посвящённую знакам зодиака.

Да не просто так, а в средневековом стиле. Своими работами он попал в самое сердечко пользователей, ведь смотреть на изображения средневековых мастеров без умиления просто невозможно! В исполнении Ильи зодиакальный пантеон заиграл новыми красками!


Рыбы

×
×

Водолей

Козерог

Стрелец

Скорпион

Весы

Дева

Лев

Рак

Близнецы

Телец

Овен

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   забавно   знаки зодиака   прикол   средневековье   художник   

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Иван 23 минуты назад
На это смотреть без умиления невозможно? Автор, лечи голову
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
VM Varga 2 минуты назад
Добавлю классику:

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Самка Хорька 13 минут назад
Теперь вопрос: почему у водолея голова повернута на 180 градусов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Профессор создал ломающую мозг оптическую иллюзию (3 фото) Профессор создал ломающую мозг оптическую иллюзию (3 фото) Предметы, которые удачно притворились чем-то иным Предметы, которые удачно притворились чем-то иным 15 примеров рекламы уровня "боги маркетинга смешат мир" 15 примеров рекламы уровня "боги маркетинга смешат мир" Фотожаба: Канье Уэст с блокнотом Фотожаба: Канье Уэст с блокнотом 17 фотографий из семейных альбомов, которые раньше считались вполне нормальными 17 фотографий из семейных альбомов, которые раньше считались вполне нормальными Объясните, как вас зовут, не&nbsp;называя своего имени Объясните, как вас зовут, не называя своего имени
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

827951



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
4
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
А оно платное было?
1
267
А оно платное было?
Набирающие популярность в сообществах
Дизайнеры показали ванные комнаты знаменитостей
1
9
Дизайнеры показали ванные комнаты знаменитостей
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Профессор создал ломающую мозг оптическую иллюзию (3 фото)
Профессор создал ломающую мозг оптическую иллюзию (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так стоп...
0
0

Лучшие демотиваторы
Чип и Дейл спешат на помощь
4
26

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#фото#прикол#история#Приколы#смешно#дтп#космос#санкции#конфликт
#Юмор#животные#подборка#Украина#фотографии#интересное#кино#новости#авто аварии#страна
#факты#люди#ватермарк#картинки#Россия#аварии#комментарии#СССР#Ynews#автомобили

На что жалуетесь?

Вернуться