Знаки зодиака в средневековом стиле

Да не просто так, а в средневековом стиле. Своими работами он попал в самое сердечко пользователей, ведь смотреть на изображения средневековых мастеров без умиления просто невозможно! В исполнении Ильи зодиакальный пантеон заиграл новыми красками!

Рыбы