Знаки зодиака в средневековом стиле

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Художник Илья Сталлоне, как нескромно назвался сам автор в своём аккаунте в Инстаграм, создал прекрасную серию иллюстраций, посвящённую знакам зодиака.
Да не просто так, а в средневековом стиле. Своими работами он попал в самое сердечко пользователей, ведь смотреть на изображения средневековых мастеров без умиления просто невозможно! В исполнении Ильи зодиакальный пантеон заиграл новыми красками!
Рыбы
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Водолей
Козерог
Стрелец
Скорпион
Весы
Дева
Лев
Рак
Близнецы
Телец
Овен
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