Люди, которые доказывают, что вышивка может быть очень увлекательной

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Многие люди считают вышивку довольно скучным и устаревшим занятием, однако герои данной подборки способны доказать обратное. Любители вышивки создают настоящие шедевры: реалистичные портреты, животных, и пейзажи.
Вышивка как ремесло исторически существовала во многих культурах. Если девушка умела вышивать, это всегда ценилось, более того, этот талант даже был одним из пунктов, чтобы выйти удачно замуж.
Конечно, в наши дни вышивание — не обязательный навык для удачного замужества, но это все еще весьма популярное хобби.
Автопортрет
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Нет, это не живые пчелы, как можно подумать
Где черпать вдохновение в эпоху коронавируса
И еще пара работ от этой же рукодельницы
Зайчик, кажется, вот-вот спрыгнет и скроется в траве
Совершенно очаровательная вышивка на одежде
Нора хоббита идеальна для пяльцев
Закат, вышитый гладью
Как сделать джинсовую куртку совершенно неповторимой
Автопортрет очень похож
Совершенно потрясающее звездное небо
Очень оригинальный способ украсить джинсы
Собиратели лотоса, выполненные в технике французских узелков
Пейзажи можно не только фотографировать и рисовать, но и вышивать
Источник:
АНТИФИШКИ
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