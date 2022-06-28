Люди, которые доказывают, что вышивка может быть очень увлекательной

Вышивка как ремесло исторически существовала во многих культурах. Если девушка умела вышивать, это всегда ценилось, более того, этот талант даже был одним из пунктов, чтобы выйти удачно замуж.



Конечно, в наши дни вышивание — не обязательный навык для удачного замужества, но это все еще весьма популярное хобби.





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