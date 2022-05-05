40 примеров неуёмной фантазии средневековых художников

Средние века подарили нам множество шедевров: от иллюминированных рукописей и гобеленов до прекрасных витражей и мозаик. Однако самый ценный их вклад в искусство — это, пожалуй, причудливые, загадочные и уморительные рисунки и наброски, которые встречаются на полях средневековых манускриптов. По крайней мере, если судить по твиттеру «Странные средневековые ребята», посвященному этим восхитительным творениям.