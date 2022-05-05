FISHKINET
Сообщество Юмор 14686 постов • 2885 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
40 примеров неуёмной фантазии средневековых художников

40 примеров неуёмной фантазии средневековых художников

Автор:
05 мая 2022 20:14
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   искусство   средневековые картины   средневековье   страдающее средневековье   
1953
41

Средние века подарили нам множество шедевров: от иллюминированных рукописей и гобеленов до прекрасных витражей и мозаик. Однако самый ценный их вклад в искусство — это, пожалуй, причудливые, загадочные и уморительные рисунки и наброски, которые встречаются на полях средневековых манускриптов. По крайней мере, если судить по твиттеру «Странные средневековые ребята», посвященному этим восхитительным творениям.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   забавно   искусство   средневековые картины   средневековье   страдающее средневековье   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Anna 5 часов назад
я за гитарой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Савл Полчаса назад
Так вот откуда художник Вася Ложкин заимствует сюжеты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dorell 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dorell 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
922
sos1960sos 3 часа назад
К чему эти знаки вопроса? Ясно ведь написано: Сратц. И по коту видно, что он думает сратц или не сратц, вот в чём вопрос... Достойно ль смирятся под ударами судьбы... Ну и дальше по тексту Пастернака в переводе Шекспира.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей Крылов 3 часа назад
Уивительна деградация во всём, ч том числе и в изобразительом искустве в европейские средние века псле того, что мумели изобрадать за тысячилетия до оных в Греции, в Риме и много где. Даже родные есропейкому среднивековью "зикие "скивы и не только уменли делать шедеры, гда даже лица и гривы львов были пропиасаны шедеврально точно! Что тогда случилсь с Евроой и не только? Пчему скатились до просто дичайшего примитивизма? Лично я не знаю. Озреневаю и поняьт не могу. То, наверное,отдельная тема для не одной диссертции типа учёных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Motorola 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dorell 4 часа назад
Обожаю эту хрень!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 6 часов назад
Какой изысканный стиль. Какой гротеск. Какой юмор. 21 век - а всё "крутят", восхищаются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

50964



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Ты журналист, а не похабная бабка на базаре»: Филипп Киркоров раскритиковал Маргариту Симоньян
«Ты журналист, а не похабная бабка на базаре»: Филипп Киркоров раскритиковал Маргариту...
Русские особенности жареной картошки
Русские особенности жареной картошки
События на Украине 5- 6 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 5- 6 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Карен Шахназаров призвал отправлять "противников Z" в концлагеря
Карен Шахназаров призвал отправлять "противников Z" в концлагеря
Сто
Сто
10 вещей, которые жутко бесят мужчин (11 фото)
10 вещей, которые жутко бесят мужчин (11 фото)
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Будь как он!

Лучшие демотиваторы
Земля прогрелась - можно сеять.

Перейти в раздел
Популярные теги
#прикол#животные#интересное#США#в мире#аварии#шоу бизнес#авто аварии#дети#наука
#Юмор#интересно#забавно#мир#кот#дтп#люди#Реакция#истории#Приколы
#фото#Ватермарк#подборка#история#картинки#кино#факты#Украина#милота#технологии
Геймерские навороты для тех, кто не может играть привычным способом Геймерские навороты для тех, кто не может играть привычным способом Чудеса дрессировки или крипота: как постили котиков в доинстаграмную эпоху Чудеса дрессировки или крипота: как постили котиков в доинстаграмную эпоху Поп-карантин: 25 рисунков мелом на асфальте Поп-карантин: 25 рисунков мелом на асфальте Смешные мемы от художников прошлого Смешные мемы от художников прошлого Как выглядели бы мемы в Средневековье Как выглядели бы мемы в Средневековье Художник нарисовал себя в серии невероятных рекурсивных автопортретов Художник нарисовал себя в серии невероятных рекурсивных автопортретов

На что жалуетесь?

Вернуться