40 примеров неуёмной фантазии средневековых художников

Средние века подарили нам множество шедевров: от иллюминированных рукописей и гобеленов до прекрасных витражей и мозаик. Однако самый ценный их вклад в искусство — это, пожалуй, причудливые, загадочные и уморительные рисунки и наброски, которые встречаются на полях средневековых манускриптов. По крайней мере, если судить по твиттеру «Странные средневековые ребята», посвященному этим восхитительным творениям.
В средние века считалось, что иголки нужны ежам для того, чтобы собирать фрукты, перекатываясь на спину. Это неправда, хотя и очень мило
Когда ты застенчивый и неразговорчивый, но друзья все равно вытаскивают тебя куда-то и знакомят с людьми
Собака лечит прикованную к постели кошку от "меланхолии" (источник неизвестен, примерно XII век)
Источник: — переведено специально для fishki.net
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