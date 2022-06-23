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Сообщество Без кота и жизнь не та 1334 поста • 439 подписчиков подписаться
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Владельцы котов представили, как выглядели бы профили их питомцев на сайтах для знакомств

Владельцы котов представили, как выглядели бы профили их питомцев на сайтах для знакомств

Автор:
23 июня 2022 08:30
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   домашние любимцы   животные   коты   кошачий тиндер   позитив   
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Любви покорны не только все возрасты, но и все виды. Пользователи сети решили представить, что написали бы о себе их котейки, если бы им пришлось искать себе пару в интернете. Что думаете, свайп влево или вправо?

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13. "Привет, я Сахарок! Мое любимое занятие — спать! Когда я не сплю, я ем. Но каждое утро в 3 часа ночи я дерусь со своей сестрой и гоняюсь за ней по всему дому. Летом я приношу сверчков в дом, отрываю им несколько лапок и смотрю, как они пытаются сбежать, злорадно хихикая. Потом я ложусь спать еще на четыре часа! Дай знать, если хочешь затусить"

22. "Я Сэмми, и мои хобби включают в себя топтаться по вещам, как Годзилла, гоняться за гриблами, быть красивым, петь, когда все пытаются уснуть, и обниматься. Мой человек называет меня своим плюшевым мишкой. Я очень хороший мальчик"

26. "Привет, я Хани! Я здесь не для того, чтобы искать парней, просто хочу, чтобы муж приревновал. Вчера какая-то девчонка помяукала под его окном, а он ответил! Ну и наглые же некоторые кошары".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   домашние любимцы   животные   коты   кошачий тиндер   позитив   
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emporio_ss Час назад
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emporio_ss Час назад
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