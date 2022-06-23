Владельцы котов представили, как выглядели бы профили их питомцев на сайтах для знакомств

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Любви покорны не только все возрасты, но и все виды. Пользователи сети решили представить, что написали бы о себе их котейки, если бы им пришлось искать себе пару в интернете. Что думаете, свайп влево или вправо?
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10. "Авантюрная девушка ищет мужчину, который будет покупать мне блестящие штуки, потому что я девушка материальная"
13. "Привет, я Сахарок! Мое любимое занятие — спать! Когда я не сплю, я ем. Но каждое утро в 3 часа ночи я дерусь со своей сестрой и гоняюсь за ней по всему дому. Летом я приношу сверчков в дом, отрываю им несколько лапок и смотрю, как они пытаются сбежать, злорадно хихикая. Потом я ложусь спать еще на четыре часа! Дай знать, если хочешь затусить"
15. "Избалованный домашний принц, который любит долгие прогулки, резиночки для волос и пихать тебе задницу в лицо, когда ты гамаешь и не обращаешь на него внимания"
17. "Аделаида. Любит охотиться на лягушек и насекомых. Хочет хорошо провести время. Готова попробовать всё хотя бы один раз!"
18. "Охотник за мышами, люблю обниматься. Отзывы: "Он сумасшедший" - Wild Illustrated; "Может поместиться в любую коробку" - Мой человек; *дрожит от страха* - Собака"
31. Я мистер Мистофелис. Веселый парень, который ищет кого-нибудь, с кем можно всласть покувыркаться"
22. "Я Сэмми, и мои хобби включают в себя топтаться по вещам, как Годзилла, гоняться за гриблами, быть красивым, петь, когда все пытаются уснуть, и обниматься. Мой человек называет меня своим плюшевым мишкой. Я очень хороший мальчик"
24. "Томми-О и Полуночный Луи. Просто пара диких и безумных парней, ищущих цыпочек. Захвати, пожалуйста, соус"
26. "Привет, я Хани! Я здесь не для того, чтобы искать парней, просто хочу, чтобы муж приревновал. Вчера какая-то девчонка помяукала под его окном, а он ответил! Ну и наглые же некоторые кошары".
31. "Пег. Подарю тебе всех на свете садовых змеек. Устала от выходок младшего брата. В свободное время исследую природу или смотрю в пустоту"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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