Владельцы котов представили, как выглядели бы профили их питомцев на сайтах для знакомств

13. "Привет, я Сахарок! Мое любимое занятие — спать! Когда я не сплю, я ем. Но каждое утро в 3 часа ночи я дерусь со своей сестрой и гоняюсь за ней по всему дому. Летом я приношу сверчков в дом, отрываю им несколько лапок и смотрю, как они пытаются сбежать, злорадно хихикая. Потом я ложусь спать еще на четыре часа! Дай знать, если хочешь затусить"