19 забавных фотографий, которые лишний раз подтверждают, что коты — это жидкость

Коты не раз доказали, насколько удивительными созданиями они являются. Они могут быть и милыми, и смешными, и грациозными, и невероятно глупыми. А ещё они обладают всеми свойствами жидкости: постоянно куда-то утекают и заполняют любые доступные пространства.

Котпучино