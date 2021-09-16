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Сообщество Без кота и жизнь не та 965 постов • 392 подписчика подписаться
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19 забавных фотографий, которые лишний раз подтверждают, что коты — это жидкость

19 забавных фотографий, которые лишний раз подтверждают, что коты — это жидкость (20 фото)

Автор:
16 сентября 2021 08:26
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   животные   жидкость   коты   милота   позитив   прикол   
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Подборка фотографий "жидких" и очень милых котов, которая никого не оставит без улыбки.

Коты не раз доказали, насколько удивительными созданиями они являются. Они могут быть и милыми, и смешными, и грациозными, и невероятно глупыми. А ещё они обладают всеми свойствами жидкости: постоянно куда-то утекают и заполняют любые доступные пространства.

Котпучино

×

Поилка для птиц — идеальное место для сна

Кот в стекле

Кошачий водопад

Ребята, я нашёл миску с молоком, что мне с ней делать?

Странная жидкость на крыше

Кот в банке

Тающая кошка

Чёрный кот, стекающий с перил

Таю, таю, таю я в твоих руках

Кот-багет

Вид снизу

Лужа на дне корзины для белья

Представляю вам редкую жидкую кошачью почву!

Прилипла к окну

Распаковка кота

Кажется, с раковиной что-то не так… Из неё не уходит жидкость

Просочился

Идеально подходит

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Метки: Юмор   животные   жидкость   коты   милота   позитив   прикол   
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