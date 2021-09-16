19 забавных фотографий, которые лишний раз подтверждают, что коты — это жидкость

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Подборка фотографий "жидких" и очень милых котов, которая никого не оставит без улыбки.
Коты не раз доказали, насколько удивительными созданиями они являются. Они могут быть и милыми, и смешными, и грациозными, и невероятно глупыми. А ещё они обладают всеми свойствами жидкости: постоянно куда-то утекают и заполняют любые доступные пространства.
Котпучино
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Поилка для птиц — идеальное место для сна
Кот в стекле
Кошачий водопад
Ребята, я нашёл миску с молоком, что мне с ней делать?
Странная жидкость на крыше
Кот в банке
Тающая кошка
Чёрный кот, стекающий с перил
Таю, таю, таю я в твоих руках
Кот-багет
Вид снизу
Лужа на дне корзины для белья
Представляю вам редкую жидкую кошачью почву!
Прилипла к окну
Распаковка кота
Кажется, с раковиной что-то не так… Из неё не уходит жидкость
Просочился
Идеально подходит
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