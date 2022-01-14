17 забавнейших комиксов от хозяйки 4 котов

Естественно, эмоций и историй с такой оравой питомцев будет хоть отбавляй, поэтому Лена превращает самые интересные ситуации в комиксы. Получаются такие работы, что в любой из них кошатники узнают либо себя, либо своих любимчиков.

Коробка + пакетик = идеал