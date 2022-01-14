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17 забавнейших комиксов от хозяйки 4 котов

17 забавнейших комиксов от хозяйки 4 котов (18 фото)

Автор:
14 января 2022 11:04
Сообщество : Комиксы
Метки: Лена Соломонова   Юмор   животные   забавно   комикс   коты   фото   художница   
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18

О том, каково жить сразу с целой стаей пушистиков, прекрасно знает художница Лена Соломонова.

Естественно, эмоций и историй с такой оравой питомцев будет хоть отбавляй, поэтому Лена превращает самые интересные ситуации в комиксы. Получаются такие работы, что в любой из них кошатники узнают либо себя, либо своих любимчиков.


Коробка + пакетик = идеал

×
×

Для кого диван, а для кого когтеточка

Задача на ночь выполнена

Гладь меня глазами!

Вкуснятина!

Преступление и наказание

Котики на 99% состоят из шерсти

Ох уж это кошачье непостоянство

Когтеукалывание для самой любимой хозяйки

Всё просто

Котики VS ёлка

Пушистые нарушители спокойствия

Помогите!

Истинная любовь

Хозяева котов уже и не помнят, что такое побыть наедине с собой

Кошачий маникюр

Когда у вас разные ритмы жизни

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Метки: Лена Соломонова   Юмор   животные   забавно   комикс   коты   фото   художница   
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