17 забавнейших комиксов от хозяйки 4 котов

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О том, каково жить сразу с целой стаей пушистиков, прекрасно знает художница Лена Соломонова.
Естественно, эмоций и историй с такой оравой питомцев будет хоть отбавляй, поэтому Лена превращает самые интересные ситуации в комиксы. Получаются такие работы, что в любой из них кошатники узнают либо себя, либо своих любимчиков.
Коробка + пакетик = идеал
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