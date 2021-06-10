16 неудачных фотографий котов, которые вызывают улыбку

Коты вот уже сколько лет поддерживают миф о том, что все они — элегантные звери, которые в любой ситуации приземляются на четыре лапы и на всех фотографиях выглядят как супермодели. Но иногда даже у таких идеальных питомцев случаются моменты, когда на фотографии попадают не самые удачные выражения их морды. Хуже они от этого не становятся, а вот смешнее — так точно! Если бы котики умели кричать «Удали!», то они бы точно сказали это авторам этих 16 фотографий.

1. Ы!