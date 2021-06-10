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16 неудачных фотографий котов, которые вызывают улыбку

16 неудачных фотографий котов, которые вызывают улыбку (17 фото)

Автор:
10 июня 2021 12:19
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   животные   коты   подборка   позитив   прикол   фото   
459
17

Даже у котов бывают неудачные фото. Пушистые герои сегодняшней подборки были застигнуты хозяевами врасплох и остались явно недовольны получившимися снимками.

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Метки: Юмор   животные   коты   подборка   позитив   прикол   фото   
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8k
Alexander 2 часа назад
Мой красавец бывает вздремнёт, а потом зевнёт....
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8k
Majul 2 минуты назад
А чего это неудачные фото. Очень даже удачные )
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