16 неудачных фотографий котов, которые вызывают улыбку

Даже у котов бывают неудачные фото. Пушистые герои сегодняшней подборки были застигнуты хозяевами врасплох и остались явно недовольны получившимися снимками.
Коты вот уже сколько лет поддерживают миф о том, что все они — элегантные звери, которые в любой ситуации приземляются на четыре лапы и на всех фотографиях выглядят как супермодели. Но иногда даже у таких идеальных питомцев случаются моменты, когда на фотографии попадают не самые удачные выражения их морды. Хуже они от этого не становятся, а вот смешнее — так точно! Если бы котики умели кричать «Удали!», то они бы точно сказали это авторам этих 16 фотографий.
1. Ы!
2. Маленькое зло
3. Когда всю ночь не давал людям спать своими тыгыдыками
4. Потягушки
5. Недоброе утро
6. А мама говорит, что я красавчик
7. Кажется, кому-то ёлка пришлась не по вкусу
У котов и ёлок особые отношения — стоит только пушистикам увидеть эти растения в доме, как у них в голове буквально загорается красная кнопка с надписью «Уничтожить».
8. Когда мама попросила улыбнуться для фотографии
9. Что он там увидел?
10. Кажется, ему не нравится ветер
11. Сам придумал шутку — сам посмеялся
12. Вы кто такие? Я вас не звал!
13. Когда потянулся, и в спине что-то хрустнуло
14. Застали на месте преступления
15. Где моя еда?
16. Улыбочку!
Источник:
- Непослушные собаки и коты, отрицающие все правила
- 17 странных и веселых фотографий с участием животных
- 15 забавных кошачьих привычек, которые знакомы каждому
- 20+ доказательств того, что все коты - немного батоны
- 25 фотографий собак, которые настраивают на позитив
Понравилось24