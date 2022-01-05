Художник превращает котов из мемов в забавные рисунки

У котов есть особая способность легко попадать в мемы. Хотя, с другой стороны, в этом нет ничего удивительного, ведь коты органично совмещают в себе милоту и наглость, грациозность и неклюжесть, умный взгляд и дурашливость. Художник из Индонезии Кинг Роки не может пройти мимо смешных фото с ними. Он перерисовывает мемы, и вот что у него выходит:

Кунгфу-кошка