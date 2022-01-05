Художник превращает котов из мемов в забавные рисунки

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Художник из Индонезии Кинг Роки перерисовывает фотографии котов, которые стали мемами. Его работы способны позабавить не меньше оригинала.
У котов есть особая способность легко попадать в мемы. Хотя, с другой стороны, в этом нет ничего удивительного, ведь коты органично совмещают в себе милоту и наглость, грациозность и неклюжесть, умный взгляд и дурашливость. Художник из Индонезии Кинг Роки не может пройти мимо смешных фото с ними. Он перерисовывает мемы, и вот что у него выходит:
Кунгфу-кошка
×
×
Киборг-убийца
Грациозная походка
Что в чёрном ящике?
Фантастические твари и где они обитают
Молочная маска
Пизанская башня
Таракан
Неловко вышло
Котята или цыплята
Вы продаёте рыбов?
Свой среди чужих
Коты это жидкость
Боец
Не трогайте меня!
Бабуля
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