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Художник превращает котов из мемов в забавные рисунки

Художник превращает котов из мемов в забавные рисунки (33 фото)

Автор:
05 января 2022 09:34
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   животные   коты   мемы   прикол   рисунок   творчество   
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Художник из Индонезии Кинг Роки перерисовывает фотографии котов, которые стали мемами. Его работы способны позабавить не меньше оригинала.

У котов есть особая способность легко попадать в мемы. Хотя, с другой стороны, в этом нет ничего удивительного, ведь коты органично совмещают в себе милоту и наглость, грациозность и неклюжесть, умный взгляд и дурашливость. Художник из Индонезии Кинг Роки не может пройти мимо смешных фото с ними. Он перерисовывает мемы, и вот что у него выходит:

Кунгфу-кошка

×
×

Киборг-убийца

Грациозная походка

Что в чёрном ящике?

Фантастические твари и где они обитают

Молочная маска

Пизанская башня

Таракан

Неловко вышло

Котята или цыплята

Вы продаёте рыбов?

Свой среди чужих


Коты это жидкость

Боец

Не трогайте меня!

Бабуля

Источник:

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Метки: Юмор   животные   коты   мемы   прикол   рисунок   творчество   
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