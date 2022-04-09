Домашние любимцы, которые решили хорошенько спрятаться

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Играть в прятки со своими домашними любимцами очень смешно. Они прячутся, как маленькие дети: думают, что никто их не видит, а на самом деле, над ними остается только посмеяться!
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"Он громко лаял и знал, что его будут ругать, - поэтому спрятался под холодильник. Ну, он так считает"
"Наконец-то я нашел, где все время прячется от меня кот. Я заметил его только потому, что за окном пролетела птица, и он высунул голову. А вы его видите?"
"Мы подобрали этого малыша сегодня на улице. Он до сих пор прячется в волосах моей девушки"
"Я фотографирую кошку в приюте, а вот эта красавица все время старалась спрятаться от камеры"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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