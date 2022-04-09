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Домашние любимцы, которые решили хорошенько спрятаться

Домашние любимцы, которые решили хорошенько спрятаться (36 фото)

Автор:
09 апреля 2022 18:05
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   домашние любимцы   животные   забавно   мило   прятки   смешно   спрятались   
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Играть в прятки со своими домашними любимцами очень смешно. Они прячутся, как маленькие дети: думают, что никто их не видит, а на самом деле, над ними остается только посмеяться!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   домашние любимцы   животные   забавно   мило   прятки   смешно   спрятались   
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2  комментария
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perekrestok 7 минут назад
Когда играюсь с кошкой она иногда начинает играть в "охоту". Прячется за занавеской, за пылесосом, иногда даже за упавшей на пол тряпкой. Прижмется, не шевелится только глазами следит за чем-то что я не вижу. Потом гоняется. А если хочет просто спрятаться то прячется туда, где мы ее найти не можем. Отдохнет, выспится и потом неожиданно появляется.
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Света 2 минуты назад
Пёс, который сунул нос под холодильник, скорее всего и не думал прятаться. Наверняка туда под холодильник закатилась игрушка его или что то съедобное.
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