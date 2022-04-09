Домашние любимцы, которые решили хорошенько спрятаться

Играть в прятки со своими домашними любимцами очень смешно. Они прячутся, как маленькие дети: думают, что никто их не видит, а на самом деле, над ними остается только посмеяться!

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За спиной у друга 0 Источник:

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Чтобы хорош прятаться, лучше быть стройным 0 Источник:

Белое на белом 0 Источник:

"Сегодня я обнаружил в ванной тюленя" 0 Источник:

"Он громко лаял и знал, что его будут ругать, - поэтому спрятался под холодильник. Ну, он так считает" 0 Источник:

В кабинете у ветеринара спрятаться негде, но я попробую 0 Источник:

Еще одна попытка скрыться от ветеринара 0 Источник:

Спрятался, но не утерпел 0 Источник:

"Моя маленькая кошка обожает прятаться в этой банке, сбивая с толку своего братца" 0 Источник:

"Моя кошка попыталась спрятаться, увидев, что я собираюсь стричь ей когти" 0 Источник:

"Наконец-то я нашел, где все время прячется от меня кот. Я заметил его только потому, что за окном пролетела птица, и он высунул голову. А вы его видите?" 0 Источник:

"Мой пёс все время пытается спрятаться, когда я зову его домой с прогулки" 0 Источник:

Ку-ку! 0 Источник:

"Я долго не могла понять, где прячется кошка" 0 Источник:

Мастер маскировки 0 Источник:

"Мы подобрали этого малыша сегодня на улице. Он до сих пор прячется в волосах моей девушки" 0 Источник:

Прятки с ветеринаром на пару 0 Источник:

Отлично спрятался! 0 Источник:

"Мой пёс обожает прятаться в диване" 0 Источник:

Котик скрылся 0 Источник:

Не хочу к ветеринару! 0 Источник:

Это не я, это пакет! 0 Источник:

Спрятаться от собаки совсем не сложно... 0 Источник:

"Я фотографирую кошку в приюте, а вот эта красавица все время старалась спрятаться от камеры" 0 Источник:

"Пойманный на месте преступления попытался скрыться от возмездия" 0 Источник:

"Вельма решила, что зазанавеской ее никто не увидит" 0 Источник:

"Это его любимое прятательное место" 0 Источник:

"Мой кот и его искусство прятаться" 0 Источник:

"Вот кому достанется приз худшего игрока в прятки" 0 Источник:

Пёс-невидимка 0 Источник:

Я в домике! 0 Источник:

"Кошка моей мамы любит прятаться от птиц" 0 Источник:

Чего смотришь? Никого тут нет! 0 Источник:

"Пока Симба плохо умеет играть в прятки" 0 Источник: