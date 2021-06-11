18 случаев, когда коты установили в доме хозяев свои правила

Заводя кота некоторые люди даже не подозревают, что за милой мордочкой и невинным взглядом питомца может скрывается настоящий разбойник. Перед вами подборка пушистых негодяев, которые сперва усыпили бдительность хозяев, а затем показали им всё, на что способны.
Заведи кота, говорили они, он будет сладко мурчать тебе на ушко. Именно этого и ожидали владельцы котиков, пока в один прекрасный день не узнали о том, что их любимцы — настоящие задиры и сорванцы! Эти проказники далеко не всегда такие мягкие и пушистые и только и ждут подходящего момента, чтобы выпустить свои коготки и показать своему хозяину, на что способны их шаловливые натуры!
Усыпил мою бдительность своим милым видом, а потом бесцеремонно стал жевать цветок прямо на моих глазах
Мой кот нападает на меня, как только я сажусь поиграть. Обычное дело в нашем доме
Это ведь салат для меня?
Вместо того, чтобы есть из миски, он вываливает корм на пол и слизывает только соус
Он всегда засыпает вцепившись в занавеску
Котики далеко не глупые создания. Поэтому если они поначалу вели себя прилежно, а потом стали шалить по-крупному, вероятно, они просто успели смекнуть, что вы уже успели попасть под их обаяние, а значит и примите все их выходки!
Криминальная драма в трёх актах
Больше я ничего тебе не куплю!
Умные коты зарабатывают именно так
«Ты издеваешься?» — первое, что я сказала этим утром
Кота моей подруги стошнило в самом подходящем месте, и я не могу перестать смеяться, глядя на этот снимок
Надпись на плакате: «Поздравляем с помолвкой».
Кот: Я люблю тебя. Также кот: Я ненавижу тебя
Когда забыл спрятать свои очки
Думаешь, что-то может помешать мне сломать твой пазл?
Всякий раз, когда моя сестра решает сесть и почитать
Стоило мне купить лежанку для кролика, как мой кот тут же её оккупировал
Если хозяева собак могут дрессировать своих любимцев, то приучить к порядку котиков бывает значительно сложнее. Эти своенравные питомцы большие любители вести себя так, как им заблагорассудится!
Я должен пить чистую воду, купленную в магазине? Конечно нет!
Да, он сходил в туалет в огромную чашку с рисом
Похититель сладостей
Источник:
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