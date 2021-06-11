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Сообщество Без кота и жизнь не та 904 поста • 383 подписчика подписаться
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18 случаев, когда коты установили в доме хозяев свои правила

18 случаев, когда коты установили в доме хозяев свои правила (19 фото)

Автор:
11 июня 2021 08:59
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   животные   коты   наглость   подборка   позитив   прикол   шалость   
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Заводя кота некоторые люди даже не подозревают, что за милой мордочкой и невинным взглядом питомца может скрывается настоящий разбойник. Перед вами подборка пушистых негодяев, которые сперва усыпили бдительность хозяев, а затем показали им всё, на что способны.

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Метки: Юмор   животные   коты   наглость   подборка   позитив   прикол   шалость   
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