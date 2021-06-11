18 случаев, когда коты установили в доме хозяев свои правила





Заведи кота, говорили они, он будет сладко мурчать тебе на ушко. Именно этого и ожидали владельцы котиков, пока в один прекрасный день не узнали о том, что их любимцы — настоящие задиры и сорванцы! Эти проказники далеко не всегда такие мягкие и пушистые и только и ждут подходящего момента, чтобы выпустить свои коготки и показать своему хозяину, на что способны их шаловливые натуры!





Усыпил мою бдительность своим милым видом, а потом бесцеремонно стал жевать цветок прямо на моих глазах