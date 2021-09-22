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Собаки, которые проводили много времени с котами и переняли их привычки

Собаки, которые проводили много времени с котами и переняли их привычки (17 фото)

Автор:
22 сентября 2021 08:54
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   животные   коты   милота   позитив   привычки   собаки   
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Все мы со временем перенимаем привычки из своего круга общения. Четвероногие друзья не исключение!

Все мы знаем, как себя ведут стандартные псы: они любят прогулки, лакомства и бегать за мячиком. Но порой собаки проводят слишком много времени с котами и постепенно начинают перенимать их привычки. Они с удовольствием играют в кошачьих домиках, забираются в коробки, лежат на подоконниках и даже лапы складывают по-кошачьи. Хозяевам остаётся только озадаченно на это смотреть и думать: «Стоп, а я точно завёл собаку?».

Угадайте, кто вырастил нашего пса

×

Да, собаки тоже умеют так лежать

А что, разве коробки — это только для котов?

Эта компания явно на него влияет

Кот всё время занимает собачью лежанку, пёс решил отомстить

На это кот просто взял и уснул.

И ничего, что он едва сюда помещается

Да, это мои дети. А есть сомнения?

Марти рос с котами. Кто бы мог подумать!

И в этот момент он вспомнил, что вообще-то он пёс…

Кто-то явно подменил мою собаку на кота

Старший брат Капоне — кот, так что он тоже считает себя котом

Он любит забраться на столик и подглядывать за злыми соседскими собаками.

Когда во всём берёшь пример с кошки, а она ещё и недовольна

Да, мне тоже так удобно

То чувство, когда живёшь с тремя кошками

Лучшее, чему можно научиться от другого питомца

Кажется, кто-то переобщался с соседским котом

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Метки: Юмор   животные   коты   милота   позитив   привычки   собаки   
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