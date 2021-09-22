Собаки, которые проводили много времени с котами и переняли их привычки

1127
17
Все мы со временем перенимаем привычки из своего круга общения. Четвероногие друзья не исключение!
Все мы знаем, как себя ведут стандартные псы: они любят прогулки, лакомства и бегать за мячиком. Но порой собаки проводят слишком много времени с котами и постепенно начинают перенимать их привычки. Они с удовольствием играют в кошачьих домиках, забираются в коробки, лежат на подоконниках и даже лапы складывают по-кошачьи. Хозяевам остаётся только озадаченно на это смотреть и думать: «Стоп, а я точно завёл собаку?».
Угадайте, кто вырастил нашего пса
×
Да, собаки тоже умеют так лежать
А что, разве коробки — это только для котов?
Эта компания явно на него влияет
Кот всё время занимает собачью лежанку, пёс решил отомстить
На это кот просто взял и уснул.
И ничего, что он едва сюда помещается
Да, это мои дети. А есть сомнения?
Марти рос с котами. Кто бы мог подумать!
И в этот момент он вспомнил, что вообще-то он пёс…
Кто-то явно подменил мою собаку на кота
Старший брат Капоне — кот, так что он тоже считает себя котом
Он любит забраться на столик и подглядывать за злыми соседскими собаками.
Когда во всём берёшь пример с кошки, а она ещё и недовольна
Да, мне тоже так удобно
То чувство, когда живёшь с тремя кошками
Лучшее, чему можно научиться от другого питомца
Кажется, кто-то переобщался с соседским котом
Источник:
Ссылки по теме:
- Дружба и романтика: смешные и трогательные фотографии животных
- 17 фотографий животных, у которых купание вызвало самые разные эмоции
- 19 забавных фотографий, которые лишний раз подтверждают, что коты — это жидкость
- Один питомец хорошо, а два — еще лучше
- Такие разные эмоции домашних животных, оказавшихся у ветеринара
49
Понравилось49
Новости партнёров