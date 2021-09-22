Собаки, которые проводили много времени с котами и переняли их привычки

Все мы знаем, как себя ведут стандартные псы: они любят прогулки, лакомства и бегать за мячиком. Но порой собаки проводят слишком много времени с котами и постепенно начинают перенимать их привычки. Они с удовольствием играют в кошачьих домиках, забираются в коробки, лежат на подоконниках и даже лапы складывают по-кошачьи. Хозяевам остаётся только озадаченно на это смотреть и думать: «Стоп, а я точно завёл собаку?».

Угадайте, кто вырастил нашего пса