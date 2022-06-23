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Видео: полицейский спасает пожилую женщину на железнодорожных путях

Видео: полицейский спасает пожилую женщину на железнодорожных путях

Автор:
23 июня 2022 09:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   аварии   видео   железнодорожные пути   инциденты   ну и ну   случаи из жизни   спасение   чудесное спасение   шокирующее видео   
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Камера видеонаблюдения на железнодорожной станции Лалитпур в штате Уттар-Прадеш (Индия) запечатлела недавний инцидент, который мог закончиться фатально. Пожилая женщина замешкала, переходя железнодорожные пути, и оказалась на пути движения поезда. Её чудом в последнюю секунду вытащил на платформу полицейский. Он просто герой!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   аварии   видео   железнодорожные пути   инциденты   ну и ну   случаи из жизни   спасение   чудесное спасение   шокирующее видео   
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1  комментарий
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Nevad Black 21 минуту назад
не понятно, где она там переходит пути? похоже на обычный тоннель метро
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