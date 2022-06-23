Видео: полицейский спасает пожилую женщину на железнодорожных путях

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Камера видеонаблюдения на железнодорожной станции Лалитпур в штате Уттар-Прадеш (Индия) запечатлела недавний инцидент, который мог закончиться фатально. Пожилая женщина замешкала, переходя железнодорожные пути, и оказалась на пути движения поезда. Её чудом в последнюю секунду вытащил на платформу полицейский. Он просто герой!
Офицер полиции Камлеш Кумар Дубей спас 65-летнюю Рамсакхи Тивари, которая переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Она не воспользовалась пешеходным мостом, а по старинке решила сократить дорогу прямо через рельсы.
Женщина наверняка простилась бы с жизнью, если бы сотрудник железнодорожной полиции не пришёл ей на помощь.
Главный констебль Камлеш Кумар Дубей, увидев приближающийся поезд, начал отчаянно сигналить, махать рукой, чтобы предостеречь женщину от перехода через железнодорожные пути. Однако она не послушалась и всё равно пошла.
Тогда полицейский рванул за ней и успел вытащить её буквально из-под поезда. Он поднял её на платформу и тут же мимо них пронёсся экспресс.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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