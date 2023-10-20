В США снова заметили «снежного человека»

После «убедительного наблюдения снежного человека» в Колорадо были активизированы поисковые усилия в нескольких других штатах, в том числе Индиане и Оклахоме. Там быстро организовали поисковые экспедиции, поскольку вера в существование бигфута по-прежнему очень сильна, а теперь она вновь окрепла.

Вирусное видео было снято на прошлой неделе из узкоколейного поезда, ехавшего из Дуранго в Сильвертон (Колорадо). Первыми необычное волосатое существо заметили Шеннон Паркер с мужем. Они не поверили своим глазам! Другой пассажир по имени Брэндон увидел их реакцию и решил достать телефон, чтобы снять видео.