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В США снова заметили «снежного человека»

В США снова заметили «снежного человека»

Автор:
20 октября 2023 17:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Бигфут   во дают   жизнь в сша   ну и ну   снежный человек   удивительное рядом   шокирующее видео   
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На прошлой неделе в американском штате Колорадо был снят видеоролик, на котором запечатлен, как многие убеждены, снежный человек. Специалисты по «бигфутам» из других штатов обрадовались и срочно организовали новые поиски в своих районах.


После «убедительного наблюдения снежного человека» в Колорадо были активизированы поисковые усилия в нескольких других штатах, в том числе Индиане и Оклахоме. Там быстро организовали поисковые экспедиции, поскольку вера в существование бигфута по-прежнему очень сильна, а теперь она вновь окрепла.


Вирусное видео было снято на прошлой неделе из узкоколейного поезда, ехавшего из Дуранго в Сильвертон (Колорадо). Первыми необычное волосатое существо заметили Шеннон Паркер с мужем. Они не поверили своим глазам! Другой пассажир по имени Брэндон увидел их реакцию и решил достать телефон, чтобы снять видео.



Организация по исследованию снежного человека штата Оклахома в Мак-Алестере после появления видео начала собственные поиски. Точно так же, как и аналогичная организация штата Индиана. Indiana Bigfoot Research Organization организовала осенний кемпинг на эту тему, в котором приняли участие 40 человек, верящих в существование бигфута.


Колорадо, Оклахома и Индиана начали усиленно искать снежного человека, несмотря на то, что эти штаты даже не входят в десятку регионов с наибольшей вероятностью «найти снежного человека», основанной на статистике сообщений о том, где его якобы видели.


В эту десятку входят (в порядке убывания количества случаев наблюдения):

  1. Вашингтон — 713
  2. Калифорния — 461
  3. Флорида — 339
  4. Огайо — 321
  5. Иллинойс — 303
  6. Орегон — 257
  7. Техас — 254
  8. Мичиган — 225
  9. Миссури — 167
  10. Джорджия — 140

По словам эксперта по бигфутам из Оклахомы Брайана Террелла, о девяти из десяти случаев появления снежного человека вообще не сообщается, потому что люди не хотят, чтобы их высмеивали за то, что они утверждали, что видели снежного человека.


«Когда люди видят вещи, которых не должно быть, возникает шок. Разные люди справляются с этим по-разному; некоторые закрываются, но некоторые копают дальше, некоторые интересуются и начинают искать ответы. Мое личное мнение заключается в том, что это реликтовый гоминоид, который еще не обнаружен. Проще говоря, это другой тип пещерного человека, если так можно выразиться».



Лерой Нэйл, эксперт по бигфутам из Индианы, говорит, что поначалу скептически относился к тому, что в государственному лесу Морган Монро, где он вырос и часто охотился, обитает снежный человек. Но старшие товарищи, более опытные и сведущие, предъявили ему доказательства — обломанные ветки деревьев, определенные звуки и даже предполагаемые следы. В итоге он поверил.


По его словам, поиски снежного человека — это «что-то вроде рыбалки». То есть увлекательное хобби, охота с непредсказуемым результатом, когда не факт, что что-то найдешь, но упорно продолжаешь искать. Вот так и он со своими единомышленниками готов бродить по лесу сколько угодно, лишь бы найти снежного человека. У этого существа должен быть рост от двух до трех метров, а глаза у него должны ярко светиться.



Нэйл рассказал, каких правил придерживается во время своих поисковых экспедиций. Он советует не брать с собой фонари с белым светом, поскольку они отпугивают бигфута. Их можно заменить на фонари с красным тонированным светом. Также он не разрешает брать с собой в лес огнестрельное оружие, поскольку не хочет, чтобы снежный человек или кто-то из поисковой группы получил пулю. Кроме того, бигфут избегает запаха металла и пороха. Также Нэйл не советует искать снежного человека, если вам нужны только фото- и видеосвидетельства. И наконец, он рекомендует брать с собой в походы сверхпрочный гипс для сохранения следов снежного человека, поскольку он сохнет быстрее, чем обычный.


Интересно, что Аляска также не вошла в десятку штатов, где чаще всего «видели» снежных людей, однако её часто упоминают в связи с так называемым «Аляскинским треугольником» и обитающим в нем неизвестным существом — нантинаком (он же снежный человек или бигфут).


«Аляскинский треугольник» — малонаселенный район, где были зафиксированы сотни случаев наблюдения НЛО и снежного человека и где начиная с 1970 г. исчезли 20 000 человек. Этот район расположено между Джуно, Анкориджем и небольшим городком Барроу, и, по некоторым данным, является очагом паранормальной активности.


В местных легендах говорится о существовании какого-то монстра, терроризирующего людские поселения. В частности, на южной окраине полуострова Кенай находится поселок Портлок, который был покинут в 1950-х годах после того, как на его жителей «напало и убило» неизвестное существо, «нантинак».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Бигфут   во дают   жизнь в сша   ну и ну   снежный человек   удивительное рядом   шокирующее видео   
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9  комментариев
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10k
Гомерчик Час назад
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16k
a_komolow 6 секунд назад
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14k
Рафаэль Закиров 7 минут назад
Издалека похоже, что снежный человек об траву жопу вытирает.
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52k
turyst 22 минуты назад
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13k
Социум Полчаса назад
Дайте чуваку посpать спокойно
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9k
Trenzel2003 Полчаса назад
Так это ж Порошенко был. Одичал в америке.
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54
Саша 56 минут назад
Увидели в Колорадо, а поиски организуют в других штатах. Там светлей?
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Кыся Час назад
Зачем всем этим охотникам за бигфутами продают калькуляторы с камерой?
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Горожанин Час назад
Эка невидаль. В США под каждым мостом снежные человеки в коробках.
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