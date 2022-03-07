В британском Саутгемптоне неизвестный мужчина чудом избежал гибели, в последний момент успев отплыть с пути надвигающегося на него грузового судна. Свидетели сообщили, что у его лодки отказал мотор, и мужчине пришлось прыгать в воду и спасаться вплавь.
Инцидент произошел около 10 утра посреди судоходного канала недалеко от Саутгемпотна, графство Хэмпшир, Англия. 400-метровое мальтийское грузовое судно Al Zubarah только начало свой путь из порта Саутгемптон-Уотерс в Гавр во Франции, когда на его пути оказалась лодка с пассажиром. За происходящим с ужасом наблюдали пассажиры автомобильного парома, идущего в Саутгемптон, один из которых заснял инцидент на видео.
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«Мы только входили в порт и увидели огромный контейнеровоз, приближающийся к нам, — сказал Ист. — Мы увидели эту одинокую лодку, и я подумал про себя: «А он смельчак». Он очевидно не видел, что судно приближается». Как только он его заметил, мы увидели, как он начал паниковать и пытаться завести мотор лодки, но он не заводился, так что он просто прыгнул в воду».
«Не знаю, как он успел, — признался Ист. — Его лодку засосало под судно и вышвырнуло с другой стороны. Мне поплохело, я очень боялся за этого парня».
Ист рассказал, что друзья мужчины, которых можно заметить на видео на другой лодке, потом вытащили его из воды. Он добавил, что автомобильному парому Red Funnel, на котором он находился, пришлось остановиться и действовать в соответствии с протоколом «человек за бортом».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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