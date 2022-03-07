«Мы только входили в порт и увидели огромный контейнеровоз, приближающийся к нам, — сказал Ист. — Мы увидели эту одинокую лодку, и я подумал про себя: «А он смельчак». Он очевидно не видел, что судно приближается». Как только он его заметил, мы увидели, как он начал паниковать и пытаться завести мотор лодки, но он не заводился, так что он просто прыгнул в воду».

«Не знаю, как он успел, — признался Ист. — Его лодку засосало под судно и вышвырнуло с другой стороны. Мне поплохело, я очень боялся за этого парня».