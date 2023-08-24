В Мексике сообразительная продавщица заперла вора в магазине

Как раненый зверь, он метался у двери, затем решил уходить через окно, которое смог разбить огнетушителем. Но для начала придвинул к двери шкаф, чтобы задержать тех, кто будет его ловить. Хитрый план не удался — когда он вылез на улицу через окно, там его уже поджидали полицейские.