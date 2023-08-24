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В Мексике сообразительная продавщица заперла вора в магазине

В Мексике сообразительная продавщица заперла вора в магазине

Автор:
24 августа 2023 17:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Видео   Мексика   горе грабитель   грабитель   забавное видео   неудача. смешно   ограбление   шокирующее видео   
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В Сети появилось видео неудавшегося ограбления, которое вас изрядно повеселит! Дело происходит в мексиканском городе Кампече. Главные действующие лица — работница пекарни Tere Cazola и вор в поисках лёгкой наживы.

Камера наблюдения запечатлела всё происходящее.

Грабитель зашел в помещение, заявил: «Это ограбление. Я вооружен» и направился к кассе.



Женщина сохраняла спокойствие, несмотря на угрозу насилия, и начала потихоньку двигаться в сторону двери.


А вор тем временем продолжал говорить, что она должна отдать ему все деньги, и искал её мобильный телефон. Также он говорил, что ему плевать, что тут висит камера наблюдения. Потом ненадолго повернулся к женщине спиной.


Произошло неожиданное: она юркнула за дверь и моментально заперла ее, опустив защитные ворота. Грабитель оказался в ловушке!


Он кинулся к выходу, но было поздно.

Забавный момент: пойманный в ловушку преступник умолял, чтобы его выпустили.

— Хуанита, помоги мне, помоги мне, — кричал он.


Как раненый зверь, он метался у двери, затем решил уходить через окно, которое смог разбить огнетушителем. Но для начала придвинул к двери шкаф, чтобы задержать тех, кто будет его ловить. Хитрый план не удался — когда он вылез на улицу через окно, там его уже поджидали полицейские.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Видео   Мексика   горе грабитель   грабитель   забавное видео   неудача. смешно   ограбление   шокирующее видео   
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13  комментариев
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8k
Дмитрий 2 часа назад
Хуанита не помогла!
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25k
Михаил Сметанкин 14 минут назад
Че-то мне это напомнило
Ссылка www.youtube.com
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1k
Arti 15 минут назад
Тут польский хуанито
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381
Александр Поляков 45 минут назад
К носу Педро поднесли грязный хуаниту
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2k
Vadim Balabanov 48 минут назад
Хуанита ля камедия !
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30k
БамбарбияКиргуду Час назад
Вот ещё один идиот.
Хотел ограбить аптеку, но на выходе порезался о разбитое стекло и помер от потери крови на месте. Ранее данный типчик был судим за кражи.


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1k
Александр Час назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
- О, Хуанита! Ты должна помочь мне! Это я, Алехандро. О, да я был, порой, груб с тобой, но сейчас я в беде и мне нужна твоя помощь.
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34k
АнтонПолднев 2 часа назад
Красотка.
Ну вообще, она не "начала потихоньку двигаться", а просто вышла.
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