В Мексике сообразительная продавщица заперла вора в магазине

В Сети появилось видео неудавшегося ограбления, которое вас изрядно повеселит! Дело происходит в мексиканском городе Кампече. Главные действующие лица — работница пекарни Tere Cazola и вор в поисках лёгкой наживы.
Камера наблюдения запечатлела всё происходящее.
Грабитель зашел в помещение, заявил: «Это ограбление. Я вооружен» и направился к кассе.
Женщина сохраняла спокойствие, несмотря на угрозу насилия, и начала потихоньку двигаться в сторону двери.
А вор тем временем продолжал говорить, что она должна отдать ему все деньги, и искал её мобильный телефон. Также он говорил, что ему плевать, что тут висит камера наблюдения. Потом ненадолго повернулся к женщине спиной.
Произошло неожиданное: она юркнула за дверь и моментально заперла ее, опустив защитные ворота. Грабитель оказался в ловушке!
Он кинулся к выходу, но было поздно.
Забавный момент: пойманный в ловушку преступник умолял, чтобы его выпустили.
— Хуанита, помоги мне, помоги мне, — кричал он.
Как раненый зверь, он метался у двери, затем решил уходить через окно, которое смог разбить огнетушителем. Но для начала придвинул к двери шкаф, чтобы задержать тех, кто будет его ловить. Хитрый план не удался — когда он вылез на улицу через окно, там его уже поджидали полицейские.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Хотел ограбить аптеку, но на выходе порезался о разбитое стекло и помер от потери крови на месте. Ранее данный типчик был судим за кражи.