FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 174 поста • 18 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Сотрудник противолавинной службы попал под лавину на Красной Поляне

Сотрудник противолавинной службы попал под лавину на Красной Поляне

Автор:
07 января 2023 16:03
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Красная Поляна   Сочи   видео   лавина   спасение   стихия   
2468
1
2

Сегодня утром сотрудники курорта решили проверить трассы. Во время осмотра сошла лавина и засыпала одного из мужчин с головой.

По счастью, пропавшего сразу хватились и стали откапывать. При себе у его коллег всегда есть необходимое снаряжение. Спасение попавшего в снежную ловушку, как сообщают СМИ, прошло быстро и успешно.



Что касается самого курорта, то сегодня, 7 января, на Красной Поляне были закрыты все трассы на фоне высокого риска схода лавин. Сообщается, что приобретенные на сегодняшний день ски-пассы будут действительны для использования позже. Также их можно сдать в кассе.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Ynews   Красная Поляна   Сочи   видео   лавина   спасение   стихия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
Валерий 2 часа назад
Ну, что, молодцы парни. Для того они и нужны, чтобы уберечь катающихся от лавин. Вот, уберегли, спасибо им. Работа у них такая, связанная с риском быть засыпанными лавиной.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
SinigamiRuuk 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Компьютер DELL монитором 3 часа назад
Форель откусила хозяйство, хозяину форелевого хозяйства ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

175198



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Хаматова не выходила из роли даже тогда, когда получала высокие награды из рук Путина»: дрессировщик Запашный раскритиковал уехавшую актрису
«Хаматова не выходила из роли даже тогда, когда получала высокие награды из рук...
Какая гадость это ваше… Советские вкусности, которые не понимают современные дети
Какая гадость это ваше… Советские вкусности, которые не понимают современные дети
Набирающие популярность в сообществах
Пригородные вокзалы МЦД, которые построили заново или реконструировали в 2022 году
Пригородные вокзалы МЦД, которые построили заново или реконструировали в 2022 году
Тайны Истории - Ядерные испытания США и СССР на Луне
Тайны Истории - Ядерные испытания США и СССР на Луне
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ребёнок из прошлого

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#СССР#Прикол#соцсети#девушки#рождество#праздник
#фото#история#картинки#интересное#Интересные#животные#Ynews#фильм
#фотографии#люди#кино#Приколы#страна#интересно#Россия#Украина
На Алтае женщина удерживала выпавшего из окна мужчину до приезда МЧС На Алтае женщина удерживала выпавшего из окна мужчину до приезда МЧС "Спасти Райана": в Марокко пять дней пытались достать из глубокого колодца 5-летнего мальчика "Спасти Райана": в Марокко пять дней пытались достать из глубокого колодца 5-летнего мальчика УАЗ подарил новое авто жительнице Сочи, чей внедорожник унесло в море УАЗ подарил новое авто жительнице Сочи, чей внедорожник унесло в море "Папа, что нам делать?": семья сняла жуткое видео из тонущей в Сочи машины "Папа, что нам делать?": семья сняла жуткое видео из тонущей в Сочи машины Видео: полицейский спасает пожилую женщину на железнодорожных путях Видео: полицейский спасает пожилую женщину на железнодорожных путях

На что жалуетесь?

Вернуться