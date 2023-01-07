Сотрудник противолавинной службы попал под лавину на Красной Поляне

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Сегодня утром сотрудники курорта решили проверить трассы. Во время осмотра сошла лавина и засыпала одного из мужчин с головой.
По счастью, пропавшего сразу хватились и стали откапывать. При себе у его коллег всегда есть необходимое снаряжение. Спасение попавшего в снежную ловушку, как сообщают СМИ, прошло быстро и успешно.
Что касается самого курорта, то сегодня, 7 января, на Красной Поляне были закрыты все трассы на фоне высокого риска схода лавин. Сообщается, что приобретенные на сегодняшний день ски-пассы будут действительны для использования позже. Также их можно сдать в кассе.
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