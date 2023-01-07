Сотрудник противолавинной службы попал под лавину на Красной Поляне

Что касается самого курорта, то сегодня, 7 января, на Красной Поляне были закрыты все трассы на фоне высокого риска схода лавин. Сообщается, что приобретенные на сегодняшний день ски-пассы будут действительны для использования позже. Также их можно сдать в кассе.