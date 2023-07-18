Огромный морской лев чуть не раздавил работницу океанариума

Животное забрали, чтобы осмотреть на предмет травм. Женщину также осмотрели медики.





Морские львы обычно не агрессивны по отношению к людям, но могут демонстрировать защитное поведение, если чувствуют угрозу или загнаны в угол.





Практика содержания животных в морских парках развлечений уже не первый год подвергается критике. Зоозащитники неустанно говорят о том, что морских животных лучше всего наблюдать в их естественной прибрежной и океанской среде обитания, а не держать в неволе для развлечения людей, подвергая стрессу. Но воз и ныне там.