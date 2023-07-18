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Огромный морской лев чуть не раздавил работницу океанариума

Огромный морской лев чуть не раздавил работницу океанариума

Автор:
18 июля 2023 16:13
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   Вот это ДА   животные   морской лев   ну и ну   океанариум   поведение животных   шокирующее видео   
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В океанариуме Marineworld Mallorca на Майорке, Испания, произошёл опасный инцидент — 340-килограммовый морской лев выпрыгнул из воды и грохнулся на сотрудницу этого развлекательного заведения. В этот момент на её плечах оказалась вся тяжесть мира! К счастью, женщина отделалась испугом.


Необычное происшествие попало на видео.


Животное забрали, чтобы осмотреть на предмет травм. Женщину также осмотрели медики.


Морские львы обычно не агрессивны по отношению к людям, но могут демонстрировать защитное поведение, если чувствуют угрозу или загнаны в угол.


Практика содержания животных в морских парках развлечений уже не первый год подвергается критике. Зоозащитники неустанно говорят о том, что морских животных лучше всего наблюдать в их естественной прибрежной и океанской среде обитания, а не держать в неволе для развлечения людей, подвергая стрессу. Но воз и ныне там.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Вот это ДА   животные   морской лев   ну и ну   океанариум   поведение животных   шокирующее видео   
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1  комментарий
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Горожанин 58 минут назад
А ведь девушка совершила геройский поступок. Рискуя здровьем и жизнью, она сделала всё возможное, чтобы морской лев не пострадал. Молодец!
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