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Работники авиакомпании небрежно вышвыривают из самолёта инвалидные коляски пассажиров

Работники авиакомпании небрежно вышвыривают из самолёта инвалидные коляски пассажиров

Автор:
24 ноября 2023 16:42
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Ynews   авиакомпания   аэропорт   во дают   инвалидная коляска   ну и ну   работнички   шокирующее видео   
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В Сети появилось возмутительное видео, на котором сотрудники компании American Airlines со смехом пускают вниз по трапу инвалидные кресла. Один стоит наверху, второй подбирает падающие, кувыркающиеся и ударяющиеся о землю кресла внизу. Потрясающий пример заботы о пассажирах!


На видео, снятом в международном аэропорту Майами, сотрудник, сидящий на вершине трапа для инвалидных кресел, лениво сбрасывает их с трапа и позволяет им отскочить от земли. Другой ждет у подножия пандуса, но не предпринимает никаких усилий, чтобы спасти инвалидное кресло от последствий безрассудного поведения своего коллеги.



После появления видеозаписи инцидента компания American Airlines распространила заявление, в котором говорится, что было проведено расследование, и увиденное «вызывает глубокое беспокойство».


По официальной статистике, в 2022 году на американских авиалиниях было сломано более 11 000 инвалидных кресел, скутеров и других приспособлений для людей с ограниченными возможностями.


Вирусное видео было загружено на TikTok женщиной, наблюдавшей за работой этих двух мужчин.


«Черт, после того как я увидела, как они делают это и смеются с первыми двумя инвалидными колясками, мне пришлось снять это на камеру. Это не то, что я бы назвала бережным обращением с чьим-то передвижным устройством», — подписала она своё видео.


Представители American Airlines выступили в защиту авиакомпании:


«Мы понимаем, насколько важно поддерживать независимость клиентов с ограниченными возможностями, обеспечивая надлежащий уход за передвижными устройствами во время их путешествия с нами. Этот видеоролик вызывает глубокую озабоченность, и мы собираем более подробную информацию, чтобы вместе с нашей командой разобраться в ситуации. Мы будем продолжать упорно работать над улучшением обращения со вспомогательными устройствами по всей нашей сети».


Люди были возмущены этим видео — многие пользователи TikTok выразили обеспокоенность ценой инвалидных кресел:


«Спасибо за запись, и я надеюсь, что пострадавшие пассажиры подадут в суд на American Airlines. Эти кресла очень дорогие», «Эти кресла стоят до 3 тыс. долл. Их нелегко заменить, а страховка покрывает новые кресла только раз в пять лет».


Других комментаторов больше всего потрясло отсутствие заботы сотрудников авиакомпании о пассажирах-инвалидах:


«Это вызывает у меня ярость. Инвалидная коляска моей сестры — это ее спасательный круг в мире людей с ограниченными возможностями, American Airlines, вы что, издеваетесь?», «Это чей-то спасательный круг. В буквальном смысле слова, чтобы выжить».


По данным Министерства транспорта США, авиакомпании неправильно обращаются с 1,5% перевозимых ими устройств для передвижения. Так, было перевезено 741 582 инвалидных кресла и скутера, и было зафиксировано 11 389 случаев повреждения.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   авиакомпания   аэропорт   во дают   инвалидная коляска   ну и ну   работнички   шокирующее видео   
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4  комментария
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Ирина Петрова 2 часа назад
Это вполне обычное дело. Меня наповал убивает, когда получаю посылки с разбитым, сломанным или оторванным содержимым. Они там таким образом в футбол что ли играют? Почта в Европейском Союзе - это нечто. (((
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85k
Доктор Джонс 2 часа назад
Дэйв Кэрролл уже с ними воевал...
Ссылка www.youtube.com
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