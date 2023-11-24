Работники авиакомпании небрежно вышвыривают из самолёта инвалидные коляски пассажиров

Вирусное видео было загружено на TikTok женщиной, наблюдавшей за работой этих двух мужчин.

«Черт, после того как я увидела, как они делают это и смеются с первыми двумя инвалидными колясками, мне пришлось снять это на камеру. Это не то, что я бы назвала бережным обращением с чьим-то передвижным устройством», — подписала она своё видео.