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Интересные пасхалки из фильмов и их закулисья с исключительным Джонни Деппом

Интересные пасхалки из фильмов и их закулисья с исключительным Джонни Деппом

Автор:
27 мая 2022 00:15
Сообщество : Кино
Метки: Джонни Депп   из кинофильмов   кино   лучшие актеры   пасхалки   роли в кино   факты о фильмах   
2003
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Актер Джонни Депп имеет огромную базу фанатов, и это совершенно заслуженно, ведь Депп по максимуму вкладывается во все свои разнообразные роли. Некоторые фишки и нюансы, на первый взгляд не заметные для зрителя, заметили его преданные фанаты.

«Пираты Карибского моря»

Много интересных моментов было во время съемок «Пиратов Карибского Моря». Так, во второй части серии Депп исполняет песню «I’ve Got A Jar Of Dirt», которую он сочинил прямо во время съемки сцены. Поэтому удивление других актеров не поддельное.

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А в первой части «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» Джонни так часто выбрасывал в море кожаные шляпы, что, чтобы они не тонули и Депп их не терял, их начали делать резиновыми.

Кстати, во всей серии фильмов у Джека Воробья есть на скуле красное пятно. Так актер и гримеры пошутили, показав сифилис пирата.

Мало кто заметил, что с третьего фильма у Капитана Джека Воробья подцеплена иссушенная голова его матери. Да, она болтается у него на поясе.

Джонни Депп большой любитель татуировок, что не очень свойственно для пирата. Чтобы их скрыть, гример на съемках специально рисовали угольные пятна.

 

«Чарли и шоколадная фабрика»

Многие заметили, что в фильме «Чарли и шоколадная фабрика» Вилли Вонка постоянно улыбается подобно Чеширскому коту. Это специальная сюжетная фишка, ведь в детстве отец-дантист выправлял Вилли зубы и из-за психологической травмы уже взрослый Вонка норовил показывать белозубую улыбку.

Многие помнят сцену из фильма, где 40 белок колют орехи. Это не компьютерная графика – создатели фильма реально обучили этих белок проверять орехи, колоть их и затем бросать на конвейер. На это понадобилось 4 месяца.

Факты об остальных фильмах

В фильме «Сонная лощина» Депп ездил на лошади Златоглазке, у которой был только один глаз. После съемок ее отправили на аукцион. На него же заявился и актер, и выкупил лошадь по самой высокой цене.

Джонни Депп так сильно любит вселенную «Гарри Поттера», что согласился играть в «Фантастических тварях» даже не заглянув в сценарий.

Фильм «Эдвард Руки-ножницы» - это первая совместная работа Деппа и Тима Бертона, и актер уговорил Вайнону Райдер сыграть с ним главную роль, хотя у актрисы уже был подписан контракт на съемки в «Крестном отце».

В «Мрачных тенях», где Депп играл вампира, с помощью компьютерной графики киноделы удалили все моменты, где актер моргает.

Многие трюки Депп исполняет сам. Для роли в фильме «Донни Браско» актер и вовсе брал уроки стрельбы у ФБРовцев.

Деппу очень стыдно в этом признаваться, но в фильме «Что гложет Гилберта Грейпа» молодой актер прям-таки издевался над мальчишкой Леонардо ДиКаприо. При этом он отметил его талант.

Депп любит живые съемки, именно поэтому ему был ненавистен хромакей во время съемок «Алисы в стране чудес».

А в «Одиноком рейнджере» у Джонни не задались отношения с лошадью. Он упал с седла и она протащила его несколько метров по земле, попутно ударив копытом по рёбрам.

Ну и напоследок. Возможно, Деппу стоило вообще отказаться от съемок в фильме «Ромовый дневник», ведь именно там он впервые познакомился с Эмбер Херд, которая несколько лет назад подала на него в суд и расследование идет до сих пор.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Джонни Депп   из кинофильмов   кино   лучшие актеры   пасхалки   роли в кино   факты о фильмах   
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8  комментариев
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21k
uutb 2 часа назад
Сижу я в постели, никого не трогаю, смотрю по телеку "Пиратов Карибского моря", и вдруг на самом напряжённом моменте дверь резко распахивается и ко мне в комнату входит сам Джек Воробей!!! Я обосралась...

Из показаний Эмбер Хёрд на суде.
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17k
Vital Idol 39 минут назад
всем поклонникам его таланта...он тут совсем молодой
Ссылка www.youtube.com
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28k
Григорий 40 минут назад
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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14k
Алексей 2 часа назад
Я не киноман и не могу сравнивать более ранние роли Деппа по всей линейке фильмов, но в роли Воробья... извините "капитана Джека воробья", началась моя влюбленность в харизму актера
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24k
Ego sum qui sum 2 часа назад
"Что гложет Гилберта Грейпа" - ДиКаприо там потрясающе сыграл
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Антибиотик
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