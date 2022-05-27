Интересные пасхалки из фильмов и их закулисья с исключительным Джонни Деппом

Джонни Депп большой любитель татуировок, что не очень свойственно для пирата. Чтобы их скрыть, гример на съемках специально рисовали угольные пятна.

«Чарли и шоколадная фабрика»

Многие заметили, что в фильме «Чарли и шоколадная фабрика» Вилли Вонка постоянно улыбается подобно Чеширскому коту. Это специальная сюжетная фишка, ведь в детстве отец-дантист выправлял Вилли зубы и из-за психологической травмы уже взрослый Вонка норовил показывать белозубую улыбку.