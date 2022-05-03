Интересные детали в фильмах о «Гарри Поттере», упущенные из виду

Серия фильмов и книг о «Гарри Поттере» вошла в сердца множества людей по всему миру. И вот вам в копилку еще 18 интересных фактов о фильмах, о которых вы раньше, возможно, не слышали.
Например, с каждым фильмом мантия Волдеморта становится более блеклой, что показывает, как он постепенно становиться все слабее.
Движущиеся картины – одна из «фишек» волшебного мира. Так, в первой части, в сцене, где Гарри и Рон поднимаются по лестнице, на одном из портретов можно увидеть Анну Болейн, которую многие считали ведьмой.
А в третьем фильме сбоку от лестницы весит портрет «Того, кого нельзя называть».
В сцене титров в четвертой части самые внимательные могли увидеть надпись «Ни один дракон не пострадал».
На доске почета в Зале наград в первой части можно увидеть не только имя Джеймса Поттера, как лучшего игрока в квиддич, но и имя Минервы Макгонагал.
Кстати, главный герой «Фантастических тварей» Ньют Саламандер появляется в третьей части «Гарри Поттера». На карте мародеров можно увидеть его имя.
7 камней на подоконнике комнаты Тома Реддла в детдоме как бы намекают нам на количество созданных Волдемортом крестражей.
В фильме о Гарри Поттере можно встретить всю серию книг о Гарри Поттере. Во второй части, во время прогулки Гарри и Хагрида по Косому переулку, их можно встретить на одной из витрин.
В «Гарри Поттере» тоже есть сцены после титров. Так, во второй части такая сцена показывает зрителю, что Златопуст Локонс после произошедших событий находится в психиатрической лечебнице.
Кстати, у Люциуса Малфоя после его пребывания в Азкабане, можно найти новую татуировку. Это номер заключенного, располагающийся на шее.
В Битве за Хогварс в одной из сцен можно заметить, как Слизнорт что-то выпивает. И это не что иное, как зелье жидкой удачи, которое годом ранее выпил Гарри для получения информации от того же профессора.
В первой части Даров Смерти на свадьбе Билла и Флер Гермиона танцует с молодым человеком. И это не кто иной, как болгарин Виктор Крам.
В реальности жил человек с именем Николас Фламель, который вместе с женой пытался создать реальный философский камень.
Кстати, все знают, что Невилл живет с бабушкой, но не все обладают достаточным вниманием, чтобы заметить ее в первой части на платформе 9¾.
Источник:
АНТИФИШКИ
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- кто то у кого на работе был ксерокс их ксерил, а дальше шли по рукам, всё так это действительно были 2000е и после 90х не знаю как у других, а у нас в Алматы люди не сильно блатовали что бы просто так взять и купить дорогую книгу) а почитать хотелось