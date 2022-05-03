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Интересные детали в фильмах о «Гарри Поттере», упущенные из виду

Интересные детали в фильмах о «Гарри Поттере», упущенные из виду

Автор:
03 мая 2022 20:51
Сообщество : Кино
Метки: Гарри Потттер   интересные факты о фильмах   кино   кинодетали   пасхалки   секреты из фильмов   
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Серия фильмов и книг о «Гарри Поттере» вошла в сердца множества людей по всему миру. И вот вам в копилку еще 18 интересных фактов о фильмах, о которых вы раньше, возможно, не слышали.

Например, с каждым фильмом мантия Волдеморта становится более блеклой, что показывает, как он постепенно становиться все слабее.

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Движущиеся картины – одна из «фишек» волшебного мира. Так, в первой части, в сцене, где Гарри и Рон поднимаются по лестнице, на одном из портретов можно увидеть Анну Болейн, которую многие считали ведьмой.

А в третьем фильме сбоку от лестницы весит портрет «Того, кого нельзя называть».

В сцене титров в четвертой части самые внимательные могли увидеть надпись «Ни один дракон не пострадал».

На доске почета в Зале наград в первой части можно увидеть не только имя Джеймса Поттера, как лучшего игрока в квиддич, но и имя Минервы Макгонагал.

Кстати, главный герой «Фантастических тварей» Ньют Саламандер появляется в третьей части «Гарри Поттера». На карте мародеров можно увидеть его имя.

7 камней на подоконнике комнаты Тома Реддла в детдоме как бы намекают нам на количество созданных Волдемортом крестражей.

В фильме о Гарри Поттере можно встретить всю серию книг о Гарри Поттере. Во второй части, во время прогулки Гарри и Хагрида по Косому переулку, их можно встретить на одной из витрин.

В «Гарри Поттере» тоже есть сцены после титров. Так, во второй части такая сцена показывает зрителю, что Златопуст Локонс после произошедших событий находится в психиатрической лечебнице.

Кстати, у Люциуса Малфоя после его пребывания в Азкабане, можно найти новую татуировку. Это номер заключенного, располагающийся на шее.

В Битве за Хогварс в одной из сцен можно заметить, как Слизнорт что-то выпивает. И это не что иное, как зелье жидкой удачи, которое годом ранее выпил Гарри для получения информации от того же профессора.

В первой части Даров Смерти на свадьбе Билла и Флер Гермиона танцует с молодым человеком. И это не кто иной, как болгарин Виктор Крам.

В реальности жил человек с именем Николас Фламель, который вместе с женой пытался создать реальный философский камень.

Кстати, все знают, что Невилл живет с бабушкой, но не все обладают достаточным вниманием, чтобы заметить ее в первой части на платформе 9¾.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Гарри Потттер   интересные факты о фильмах   кино   кинодетали   пасхалки   секреты из фильмов   
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25  комментариев
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1k
Игорь 16 часов назад
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6k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад
Кто-то это ещё и смотрит?
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2k
Артур 5 часов назад
Вся проблема в том, что авторы фильма концентрируют внимание зрителя на основном действии, а детали показаны вскользь. И это минус режиссёру.
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10k
Oleg 5 часов назад
Ну самое суровое - это, конечно, то, что случилось с Крэбом...
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306
GROMOZEKA 5 часов назад
А вот еще интересный факт.
Роулинг создала персонажей и согласовала кандидатур редклифа и иже с ним гермионы.
Без нее они были бы никем, а теперь они же пытаются смешать ее с дерьмом
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−121
2DFB 8 часов назад
НУ ВСЁ ГНИЛЬ ПОДЗАЛУПНАЯ. ТЕПЕРЬ И ИЗРАЭЛЬ И КАЖДЫЙ ЕВРЕЙ ВАШ ВРАГ .

ДОБАЛТАЛСЯ ВАШ СТАРЫЙ ЗАССАННЫЙ ПЕНЬ .
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2DFB 9 часов назад
РУСО ПРОТУХШИЙ СВИНИНА ФАШИСТО ПИ-ДА-РАССО , ПАРАЗИТИРУЮЩАЯ НА УГЛЕВОДОРОДАХ ! СКРЕПОСТНОЕ БЫДЛО ! ОБЛИКО АМОРАЛЕ !

СДАВАЙТЕСЬ ПУТЛЕРОВСКАЯ ПАДЛА !

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ ! ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЁТ !

ПУЙЛО -ВЕЛИЧАЙШЕЕ ТРИЖДЫ МАТЕРЬ Е-БАННОЕ Х-УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
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196
А Васильев 2DFB 3 часа назад
А что ж ты и тебе подобные шифруетесь под хрен знает чем, ссыте? Херои [мат]. Иди воюй, падла бандеровская, что ты тут то говном плюешься. Нормальные мужики Родину свою защищают, неважно на какой стороне, а [мат] по европам бегают, с магазинами воюют или в России права качают!!!
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2k
perekrestok 13 часов назад
Фильмы классные, смотрятся легко. Многие детали можно увидеть только когда смотришь фильм в 10 или 20-й раз
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39k
Бабай 16 часов назад
Это же надо. Фильм разобрали практически покадрово.
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2k
Copycat 16 часов назад
помню в детстве читал книгу, тогда её было сложно достать но мама где то нашла копии книги на А4 и сделала на работе копию на ксероксе и принесла домой)
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Антибиотик
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43317



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