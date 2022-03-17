Алкогольные секретные шутки в фильмах от советских режиссеров

Василий Шукшин как-то раз сказал, что с горя пьют единицы, а если выпить любит весь народ, то то исключительно от хорошей жизни. Это особенно коснулось 60-70-х, когда очевидная нищета в стране уже не существовало, и жильё было, и питание и работы даже какой-никакой досуг. Мужчины расслаблялись, позволяя себе выпить после работы, будучи уверенными, что дома у них всё в порядке. Правда вот спивались многие, но это были старые проверенные грабли, на которые наступали и наступали снова.

Стоимость алкогольного продукта не менялась десятки лет и каждый знал цифровые комбинации, ставшие практически народными: 2-87, 3-62, 4-12 и другие.