Алкогольные секретные шутки в фильмах от советских режиссеров

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Они делали эти "пасхалки" в надежде, что цензоры проглядят, а вот зрители наоборот повеселятся.
Советские цензоры были суровы. Они могли придраться к совершенно невинной шутке или же картинке.
Вот например водка, которая в стране всегда была на особом положении. Иностранцы уверены, что блины, чёрная икра и водка - это наши национальные продукты. Хотя вот нельзя сказать, чтобы икра прямо соперничала с водкой и блинами. Но миф устойчив.
Вот например водка, которая в стране всегда была на особом положении. Иностранцы уверены, что блины, чёрная икра и водка - это наши национальные продукты. Хотя вот нельзя сказать, чтобы икра прямо соперничала с водкой и блинами. Но миф устойчив.
Плановая экономика СССР давала возможность годами поддерживать единые цены на продукты и товары. Гости страны удивлялись напечатанному на товаре ценнику. Не приклеенному, а вот как на граненых стаканах, отлитая цена в 7 копеек. Или на бутылках водки цена была указана именно производителем. Потому водка была достаточно стабильной валютой, если нужно было отплатить за услугу.
Василий Шукшин как-то раз сказал, что с горя пьют единицы, а если выпить любит весь народ, то то исключительно от хорошей жизни. Это особенно коснулось 60-70-х, когда очевидная нищета в стране уже не существовало, и жильё было, и питание и работы даже какой-никакой досуг. Мужчины расслаблялись, позволяя себе выпить после работы, будучи уверенными, что дома у них всё в порядке. Правда вот спивались многие, но это были старые проверенные грабли, на которые наступали и наступали снова.
Стоимость алкогольного продукта не менялась десятки лет и каждый знал цифровые комбинации, ставшие практически народными: 2-87, 3-62, 4-12 и другие.
Стоимость алкогольного продукта не менялась десятки лет и каждый знал цифровые комбинации, ставшие практически народными: 2-87, 3-62, 4-12 и другие.
Зная это режиссёры могли подшутить над зрителями, вставляя эти комбинации в своих фильмах. Вот к примеру в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" Жорж Милославский звонит стоматологу Шпаку и говорит, что добавочный номер "3-62". Зрители, услышав знакомые цифры там, где их никто услышать не ожидал, невольно начинали улыбаться. Для справки: 3 рубля 62 копейки в СССР стоила пол-литровая бутылка водки.
Любили творцы засунуть эти комбинации в автомобильные номера. Вот например в "Бриллиантовой руке" Гайдая можно не раз увидеть такси с номером "28-70 ОГО".
С 1947 по 1961 года бутылка водки стола 21 рубль 20 копеек. Перед деноминацией денег в 1961 году водка подорожала до 28 рублей 70 копеек. Отсылка в фильме тонкая и вызывающая улыбки.
С 1947 по 1961 года бутылка водки стола 21 рубль 20 копеек. Перед деноминацией денег в 1961 году водка подорожала до 28 рублей 70 копеек. Отсылка в фильме тонкая и вызывающая улыбки.
После деноминации 28 рублей 70 копеек превратились в 2 рубля 87 копеек. Но водка не стала дешевле, поэтому недовольства продолжались. Поэтому в фильме Шукшина "Мы, двое мужчин" (1962) неслучайно можно увидеть на грузовике главного героя номер "АХ 02-87".
В 70-х появилась поллитровая "Экстра", стоившая 4 рубля 12 копеек. Она была дороже и пользовалась меньшей популярностью. Однако в 1981 году водка 3-62 была снята с продажи и самой дешёвой стала как раз 4-12.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: видео интересное кино пасхалки советское кино факты
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Осенью 1981-го подняли цены на алкоголь и табак.
Водка была 3р.62коп.,стала 5р.30коп.
Болгарские сигареты с 35 коп. подорожали до 50 коп.за пачку.
Мужик:-Пробей быстро 3.62!
Кассирша: -В какой отдел?
Мужик:-В кондитерский, мля!
Первый класс.
- Вовочка, а ну-ка просчитай нам от одогно до десяти .
- 1,2,3,4,5,6,7,8 ...
- Вовочка, а дальше?
- Так у меня папа как слышит девять, десять - так сразу плакать начинает.
P.S. Для поколения ЕГЭ - водка, "Столичная" - стоила 5.10, и вдруг она одноментально стала стоить 9,10, а какая-то ( я не помню) стала стоить 10.20.