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Алкогольные секретные шутки в фильмах от советских режиссеров

Алкогольные секретные шутки в фильмах от советских режиссеров (7 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2022 13:58
Сообщество : RealFishki
Метки: видео   интересное   кино   пасхалки   советское кино   факты   
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Они делали эти "пасхалки" в надежде, что цензоры проглядят, а вот зрители наоборот повеселятся.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   интересное   кино   пасхалки   советское кино   факты   
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6  комментариев
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36k
Aleksandr Полчаса назад
Вот потому алконавты предпочитали "плодово-выгодное"...
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38k
kalinser 2 минуты назад
Выпуск "Экстры" прекратили в начале 1981-го года.
Осенью 1981-го подняли цены на алкоголь и табак.
Водка была 3р.62коп.,стала 5р.30коп.
Болгарские сигареты с 35 коп. подорожали до 50 коп.за пачку.
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2k
kirka72 4 минуты назад
Магазин с утра открывается, на кассу подбегает мужичок с похмелья и трясущейся рукой кидает на тарелочку скомканные деньги с мелочью.
Мужик:-Пробей быстро 3.62!
Кассирша: -В какой отдел?
Мужик:-В кондитерский, мля!
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71k
7guest 20 минут назад
Анекдот из 80-х.
Первый класс.
- Вовочка, а ну-ка просчитай нам от одогно до десяти .
- 1,2,3,4,5,6,7,8 ...
- Вовочка, а дальше?
- Так у меня папа как слышит девять, десять - так сразу плакать начинает.
P.S. Для поколения ЕГЭ - водка, "Столичная" - стоила 5.10, и вдруг она одноментально стала стоить 9,10, а какая-то ( я не помню) стала стоить 10.20.
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