Странные эксперты и поддержка коллег: что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд

Вот, например, эксперт, которого вызвала защита Эмбер Хёрд. Это психиатр Дэвид Шпигель. Его задача заключалась в том, чтобы высказать своё экспертное мнение относительно психического здоровья Хёрд и Деппа. Шпигель считает, что Депп самый настоящий нарцисс и жуткий ревнивец. Доктор ни разу не встречался с Джонни Деппом, выводы о личности актёра и его психических расстройствах он сделал, просматривая "Пиратов Карибского моря". И это не шутка.





На видео выше реакция Шпигеля, когда адвокат Деппа спросил, смотрел ли он "Чарли и шоколадную фабрику", когда составлял психологический портрет Джонни. После некоторого замешательства психиатр спросил у судьи:

- Должен ли я отвечать на этот вопрос?

- Вы должны отвечать на вопросы, — ответила ему судья.





Шпигель не смотрел "Чарли и шоколадную фабрику". Потом у него спросили, знает ли он, что актёры обычно играют роль в кино, что они учат текст, придумывают характер героя, его повадки, речевые особенности. Шпигель ответил, что не является экспертом в работе актёров.





Обратите внимание, как Джонни Депп внимательно смотрит на реакцию психиатра. Наверное, он использует это эффектное облизывание в одном из своих будущих фильмов.



