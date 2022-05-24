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Странные эксперты и поддержка коллег: что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд

Странные эксперты и поддержка коллег: что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд

Автор:
24 мая 2022 18:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: process   Депп   Джонни Депп   Ева Грин   Эмбер Хёрд   адвокаты   голливуд   кино   правосудие   суд   
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Эксперты, которых позвала защита Эмбер Хёрд, окончательно превратили судебное заседание в цирк.


Судебные разборки Деппа с бывшей женой близятся к концу. Эта неделя последняя. Так что совсем скоро Депп, как считают его поклонники по всему миру, уже сможет отпраздновать победу. Во всяком случае, пока всё к этому и идёт.

Каждый новый день невероятно популярного в США процесса (эта тема в Штатах уже больше месяца занимает первую строчку топа новостей) приносит новые приколы и мемы.

Вот, например, эксперт, которого вызвала защита Эмбер Хёрд. Это психиатр Дэвид Шпигель. Его задача заключалась в том, чтобы высказать своё экспертное мнение относительно психического здоровья Хёрд и Деппа. Шпигель считает, что Депп самый настоящий нарцисс и жуткий ревнивец. Доктор ни разу не встречался с Джонни Деппом, выводы о личности актёра и его психических расстройствах он сделал, просматривая "Пиратов Карибского моря". И это не шутка.


На видео выше реакция Шпигеля, когда адвокат Деппа спросил, смотрел ли он "Чарли и шоколадную фабрику", когда составлял психологический портрет Джонни. После некоторого замешательства психиатр спросил у судьи:

- Должен ли я отвечать на этот вопрос?

- Вы должны отвечать на вопросы, — ответила ему судья.


Шпигель не смотрел "Чарли и шоколадную фабрику". Потом у него спросили, знает ли он, что актёры обычно играют роль в кино, что они учат текст, придумывают характер героя, его повадки, речевые особенности. Шпигель ответил, что не является экспертом в работе актёров.


Обратите внимание, как Джонни Депп внимательно смотрит на реакцию психиатра. Наверное, он использует это эффектное облизывание в одном из своих будущих фильмов.


Защита Деппа ранее допрашивала эксперта доктора Шэннон Карри. После встреч с Эмбер Хёрд она сделала вывод, что бывшая жена актёра страдает истерическим расстройством.

В интернете доктора Шпигеля назвали дешёвой копией доктора Эммета Брауна.


Хотя скорее он похож на другого персонажа Кристофера Ллойда.


Кстати, ещё Шпигель признал, что Хёрд тоже употребляла наркотики, как и Депп, но виноват в этом всё равно Джонни Депп.


Ричард Мур - ещё один эксперт, вызванный защитой Хёрд. Он тоже ни разу не встречался с Деппом, но рассказывал на суде о ране, которую, как утверждает Джонни Депп, его бывшая жена нанесла ему, кинув в него бутылкой. Случилось это в Австралии в 2016 году. Осколки бутылки сильно поранили Деппу палец, пришлось даже отрезать кусочек.


Изучив фотографии раны, Ричард Мур пришёл к выводу, что руку повредили не бутылкой. Чем именно, он не смог сказать.

При этом Мур утверждал, что рука Джонни Деппа в момент удара находилась в таком положении, как на фото выше, а значит прилетевший объект не мог лишить Деппа кусочка пальца. Однако ранее на суде Депп показывал, что его рука находилось совсем в другом положении.


В суде выступила агент актрисы Джессика Ковачевич. Она рассказала про официальную причину увольнения Хёрд из "Аквамена", озвученную Warner Bros. С актрисой разорвали контракт не из-за скандала с Деппом, а потому что у неё не получилось химии на съёмках с Джейсоном Момоа, исполнителем "Аквамена". Поклонники Деппа сразу же стали искать этому подтверждения. Такие, как видео с пресс-тура, когда Мома вроде как не захотел обнять Хёрд.

Потом очередной эксперт по натягиванию сов на глобусы в сфере шоу-бизнеса Кэтрин Арнольд объяснила присяжным, что Хёрд не виновота в том, что Джонни Деппа уволили из "Пиратов". По её мнению, он сам спустил в унитаз свою карьеру, якобы устраивая дебоши на съёмочных площадках. Ну а Эмбер Хёрд, конечно же, убрали из "Аквамена 2" из-за Деппа. И вообще "Аквамен" обязан своему кассовому успеху в основном Эмбер Хёрд. Ранее представитель Disney не смогла назвать причину, по которой студия разорвала контракт с Деппом.


Кстати, к радости фанатов Деппа несколько дней назад за актёра вступилась Ева Грин, которая играла с ним вместе в "Мрачных тенях" Тима Бёртона. Ева Грин опубликовала совместное с Деппом фото и подписала его:


Я не сомневаюсь в том, что Джонни выйдет с очищенным именем и прекрасным сердцем, открытым миру, и жизнь станет лучше, чем когда-либо, для него и его семьи.


Последнее заседание состоится в эту пятницу. У каждой из сторон будет два часа на заключительные аргументы (как когда в фильмах адвокат произносит пафосную речь, потрясая перед лицами присяжных конституцией и тыкая пальцем в обвиняемого). Затем семь членов жюри, на которых в течение пяти недель выливали подробности личной жизни звёздной пары, будут решать кому вернуть карьеру и дать большой денежный куш.

А пока у сторон ещё осталось время, которое они могут потратить на вызов дополнительных свидетелей. В среду в суде по видеосвязи должна выступить Кейт Мосс. Она прольёт свет на инцидент с лестницей. Когда Депп в 1990-х встречался с Мосс, якобы он столкнул её с лестницы. Хёрд упомянула этот инцидент в своих показаниях. Она рассказала, как защищала свою сестру от Джонни Деппа, который вроде как планировал столкнуть её с лестницы, как когда-то поступил с Кейт Мосс. Пока известно, что Хёрд сама несколько раз колотила свою сестру, а про лестницу Мосс расскажет уже скоро.

* Запрещены в РФ

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: process   Депп   Джонни Депп   Ева Грин   Эмбер Хёрд   адвокаты   голливуд   кино   правосудие   суд   
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24  комментария
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2k
perekrestok 4 часа назад
Капитан Джек Воробей победит!
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70k
Пётровыч 20 минут назад
У многих людей ранимая психика, многие хотят знать правду, кто насрал в постель?
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36k
Алексей 2 часа назад
-Джек Воробей победит!
-Капитан Джек Воробей!
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20k
BiZ 2 часа назад
а в чем суть спора-то?
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164k
☭Cheкаво☭ZV☭ 2 часа назад
Судя по прикиду..она феминистка..а они все психические...)
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14
ЗлоЙ ЙожеГ 2 часа назад
Она насрала ему на кровать, а он натыкал ее мордой??!
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7k
Сергей 3 часа назад
А они уверены, что это психиатр?
Может он просто халат первым надел.
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25k
Саня 3 часа назад
Ссылка coub.com
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13k
info-kozirev 3 часа назад
Это что там за "эксперт" такой,который ни разу не общался с человеком (Деппом) но заключения выдает на основе просмотренных фильмов?Может его самого надо в психиатрию положить,причем карательную,подколоть галоперидолом,авось придет в себя то и не будет ахинеи нести.
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9k
GRuslan 3 часа назад
Обожаю Еву Грин, красотка с прожигающим взглядом. Жаль мало фильмов у неё, смотрел бы и смотрел.
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9k
сеньор Леонсио 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Артём 4 часа назад
"Ну а Эмбер Хёрд, конечно же, убрали из "Аквамена 2" из-за Деппа. И вообще "Аквамен" обязан своему кассовому успеху в основном Эмбер Хёрд."
Вообще-то это абсолютная правда. А вообще на этом суде классическая "борьба была ровна - сражались два г...на!"
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5k
Shtoppi 4 часа назад
Доктору Шпигелю самому психиатр нужен причем на стационарном лечении.
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1k
Трям 4 часа назад
А че за телка последнем видосе? И это монтаж или реально там так угарно у них? )))
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733
Mr White Man 4 часа назад
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3k
Frank Borman 4 часа назад
Ну хоть какое то развлечение для американцев в эти тяжелые времена. Смешной цирк.
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52
adssaf 4 часа назад
У меня тут кнопка "антифишки" с надписью о политике. И в постах регулярно пишут, что тут политсрачи не приветствуются. И параллельно высираются в статьях предложения на вроде "В ужасно опасной, экстремистской и поэтому запрещённой на территории РФ соцсети". И мне кто-то сможет сказать, что это не политика и не попытка вызвать тот самый политсрач? Когда я читаю про Деппа, я хочу читать только про него. Мне неинтересно то, что ты, автар, думаешь о политике, о ситуации мире и всём таком прочем. Я захожу на эту статью только ради Деппа. Но в обычную новость ты решаешь встроить такую мину. Нахрена ты это делаешь? Ты ведь даже не пытаешься указать на то, что ты следуешь закону - это не первый кусок материала из блокнутого ресурса, указан он не по форме. Зачем ты портишь всю сраную статью ради этого?
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