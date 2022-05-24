Странные эксперты и поддержка коллег: что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд

Эксперты, которых позвала защита Эмбер Хёрд, окончательно превратили судебное заседание в цирк.
Судебные разборки Деппа с бывшей женой близятся к концу. Эта неделя последняя. Так что совсем скоро Депп, как считают его поклонники по всему миру, уже сможет отпраздновать победу. Во всяком случае, пока всё к этому и идёт.
Каждый новый день невероятно популярного в США процесса (эта тема в Штатах уже больше месяца занимает первую строчку топа новостей) приносит новые приколы и мемы.
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Вот, например, эксперт, которого вызвала защита Эмбер Хёрд. Это психиатр Дэвид Шпигель. Его задача заключалась в том, чтобы высказать своё экспертное мнение относительно психического здоровья Хёрд и Деппа. Шпигель считает, что Депп самый настоящий нарцисс и жуткий ревнивец. Доктор ни разу не встречался с Джонни Деппом, выводы о личности актёра и его психических расстройствах он сделал, просматривая "Пиратов Карибского моря". И это не шутка.
На видео выше реакция Шпигеля, когда адвокат Деппа спросил, смотрел ли он "Чарли и шоколадную фабрику", когда составлял психологический портрет Джонни. После некоторого замешательства психиатр спросил у судьи:
- Должен ли я отвечать на этот вопрос?
- Вы должны отвечать на вопросы, — ответила ему судья.
Шпигель не смотрел "Чарли и шоколадную фабрику". Потом у него спросили, знает ли он, что актёры обычно играют роль в кино, что они учат текст, придумывают характер героя, его повадки, речевые особенности. Шпигель ответил, что не является экспертом в работе актёров.
Обратите внимание, как Джонни Депп внимательно смотрит на реакцию психиатра. Наверное, он использует это эффектное облизывание в одном из своих будущих фильмов.
Защита Деппа ранее допрашивала эксперта доктора Шэннон Карри. После встреч с Эмбер Хёрд она сделала вывод, что бывшая жена актёра страдает истерическим расстройством.
В интернете доктора Шпигеля назвали дешёвой копией доктора Эммета Брауна.
Хотя скорее он похож на другого персонажа Кристофера Ллойда.
Кстати, ещё Шпигель признал, что Хёрд тоже употребляла наркотики, как и Депп, но виноват в этом всё равно Джонни Депп.
Ричард Мур - ещё один эксперт, вызванный защитой Хёрд. Он тоже ни разу не встречался с Деппом, но рассказывал на суде о ране, которую, как утверждает Джонни Депп, его бывшая жена нанесла ему, кинув в него бутылкой. Случилось это в Австралии в 2016 году. Осколки бутылки сильно поранили Деппу палец, пришлось даже отрезать кусочек.
Изучив фотографии раны, Ричард Мур пришёл к выводу, что руку повредили не бутылкой. Чем именно, он не смог сказать.
При этом Мур утверждал, что рука Джонни Деппа в момент удара находилась в таком положении, как на фото выше, а значит прилетевший объект не мог лишить Деппа кусочка пальца. Однако ранее на суде Депп показывал, что его рука находилось совсем в другом положении.
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В суде выступила агент актрисы Джессика Ковачевич. Она рассказала про официальную причину увольнения Хёрд из "Аквамена", озвученную Warner Bros. С актрисой разорвали контракт не из-за скандала с Деппом, а потому что у неё не получилось химии на съёмках с Джейсоном Момоа, исполнителем "Аквамена". Поклонники Деппа сразу же стали искать этому подтверждения. Такие, как видео с пресс-тура, когда Мома вроде как не захотел обнять Хёрд.
Потом очередной эксперт
по натягиванию сов на глобусы в сфере шоу-бизнеса Кэтрин Арнольд объяснила присяжным, что Хёрд не виновота в том, что Джонни Деппа уволили из "Пиратов". По её мнению, он сам спустил в унитаз свою карьеру, якобы устраивая дебоши на съёмочных площадках. Ну а Эмбер Хёрд, конечно же, убрали из "Аквамена 2" из-за Деппа. И вообще "Аквамен" обязан своему кассовому успеху в основном Эмбер Хёрд. Ранее представитель Disney не смогла назвать причину, по которой студия разорвала контракт с Деппом.
Кстати, к радости фанатов Деппа несколько дней назад за актёра вступилась Ева Грин, которая играла с ним вместе в "Мрачных тенях" Тима Бёртона. Ева Грин опубликовала совместное с Деппом фото и подписала его:
Я не сомневаюсь в том, что Джонни выйдет с очищенным именем и прекрасным сердцем, открытым миру, и жизнь станет лучше, чем когда-либо, для него и его семьи.
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Последнее заседание состоится в эту пятницу. У каждой из сторон будет два часа на заключительные аргументы (как когда в фильмах адвокат произносит пафосную речь, потрясая перед лицами присяжных конституцией и тыкая пальцем в обвиняемого). Затем семь членов жюри, на которых в течение пяти недель выливали подробности личной жизни звёздной пары, будут решать кому вернуть карьеру и дать большой денежный куш.
А пока у сторон ещё осталось время, которое они могут потратить на вызов дополнительных свидетелей. В среду в суде по видеосвязи должна выступить Кейт Мосс. Она прольёт свет на инцидент с лестницей. Когда Депп в 1990-х встречался с Мосс, якобы он столкнул её с лестницы. Хёрд упомянула этот инцидент в своих показаниях. Она рассказала, как защищала свою сестру от Джонни Деппа, который вроде как планировал столкнуть её с лестницы, как когда-то поступил с Кейт Мосс. Пока известно, что Хёрд сама несколько раз колотила свою сестру, а про лестницу Мосс расскажет уже скоро.
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АНТИФИШКИ
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Может он просто халат первым надел.
Вообще-то это абсолютная правда. А вообще на этом суде классическая "борьба была ровна - сражались два г...на!"