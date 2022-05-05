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Фейковые слёзы и плохая игра: что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд

Фейковые слёзы и плохая игра: что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд

Автор:
05 мая 2022 21:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Эмбер Хёрд   голливуд   джек воробей   джонни депп   знаменитости   кино   правосудие   ромовый дневник   сканадалы   суд   
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Разборки Джонни Деппа и его бывшей жены Эмбер Хёрд в суде продолжаются. Свою версию событий начала излагать Хёрд, и интернету она очень не понравилась. Поклонники Деппа в очередной раз убедились, что он был жертвой в отношениях. По ссылке предыдущий пост о судебных разбирательствах Джонни Деппа с бывшей женой.

Он был любовью всей моей жизни. Он был, он был... Но он был и кем-то другим. И этот другой был ужасен.


Мисс Хёрд рассказала, как Джонни взял её сниматься в "Ромовый дневник", как дарил дорогие книги и гитары, читал стихи. До какого-то момента у них всё было хорошо, но потом Джонни стал ревновать и поднимать на жену руку. Однако не верит интернет мисс Хёрд. Во-первых, Джонни Депп в суде заявил, что руку он на неё не поднимал, во-вторых, после её "розыгрыша" с дефекацией в кровать её всерьёз не воспринимают, в-третьих, её речь на суде пользователям показалась наигранной и неубедительной.


Ролик, в котором Эмбер Хёрд сквозь вроде бы крокодиловы слёзы говорит, как любила Джонни, уже разошёлся на мемы. Эмбер Хёрд никогда не считалась очень уж хорошей актрисой, поэтому и на суде она не смогла прыгнуть выше головы. Её выступление сравнивают вот с этой сценой из фильма "Солдаты неудачи":


В интернете шутят, что даже блогеры записывают более правдоподобные видео с извинениями, а тут профессиональная актриса.


А вот тот самый коричневый инцидент, воссозданный с помощью Lego.


Эмбер Хёрд заподозрили в неискренности ещё и потому, что слишком быстро она переключалась с истерики в обычное состояние. Примерно как показано на видео выше.


Эмбер Хёрд всё же удалось выдавить из себя слёзы, но только на фотографиях в New York Post и некоторых других зарубежных изданий. Слёзы актрисе прифотошопили, справа оригинальная фотография.


Амбер Хёрд рассказывала о наркотической зависимости Деппа. На суде показали фотографию коробочки Джонни для кокаина, а Хёрд поведала о целой банке для белого порошка. Джонни Депп во время допроса Хёрд смотрел в стол. Когда же Эмбер Хёрд рассказала про банку, он переглянулся с адвокатом и усмехнулся. Напомним, что у капитана Джека Воробья тоже была банка.


Джонни Депп не смотрел на Хёрд, даже когда она рассказывала, каким он был чудесным. Судя по этим скриншотам, ей отсутствие реакции бывшего мужа не понравилось.


Вот чем Джонни Депп занимается на суде.


Эта версия не только твиттерская. Профессиональные психологи, давая комментарии американским телеканалам, отмечают, что поведение Деппа характерно поведению жертвы.

На суде Хёрд, перечисляя пьяные выходки Деппа, вспомнила, как он однажды на полном ходу высунул в окно авто своего пёсика. В твиттере под хэштегом AmberHeardlsALiar (Эмбер Хёрд лгунья) напомнили, что Хёрд делала примерно то же самое.



Поклонники Деппа верят ему и тому, что он сказал под присягой в суде. Джонни говорил, что не прикасался к Хёрд, она же утверждает обратное. На заседании 4 мая она рассказала о некоторых случаях рукоприкладства со стороны Деппа. Фанаты Деппа ищут этому опровержения. На картинке выше фотография Рианны после того, как её парень Крис Браун трижды ударил её. При этом Браун был за рулём автомобиля. Риана отменила все свои публичные появления на несколько недель вперёд после нападения Брауна. На втором фото Эмбер Хёрд на вечернем шоу, день спустя после предполагаемой атаки Деппа. По её словам, Депп поставил её два фингала, рассёк губу, а также тушил об неё сигареты.




Эти фотографии сделаны в мае 2014 года (первое фото - 12 мая, второе 19 мая). Хёрд утверждает, что Депп сломал ей нос после бала Met Gala в 2014 году, состоявшегося 5 мая.


Говорят, Эмбер Хёрд наняла команду пиарщиков для защиты в соцсетях. Джонни Деппу для этого пиарщиков нанимать не надо, за него и так миллионы поклонников по всему миру.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Эмбер Хёрд   голливуд   джек воробей   джонни депп   знаменитости   кино   правосудие   ромовый дневник   сканадалы   суд   
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11  комментариев
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13k
Александр 5 часов назад
Ссылка coub.com
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7k
amrita 2 часа назад
и угораздило же ему женится на этой ""мымре.
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6k
Андрей Крылов 4 часа назад
Этразборки среди богемы реально кому-отинтересны? Сочувствую тем,кто за такое всякое душой болеют. о мн. так такие новости сродни копанию в чужем грязном белье.
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4k
A 4 часа назад
Похоже что то подобное происходит сейчас между Украиной и Россией
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4k
Santey 5 часов назад
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27k
Григорий 5 часов назад
Это как в военкомате, чувак, это надо было делать раньше.
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32k
Korolev 5 часов назад
Депп красавчик, Хёрд бяка...
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1k
Елена Захарова 5 часов назад
Жалкая облезлая курица, которая пытается срубить бабла
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Николай Дмитрич

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