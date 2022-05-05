Фейковые слёзы и плохая игра: что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд

Он был любовью всей моей жизни. Он был, он был... Но он был и кем-то другим. И этот другой был ужасен.

Мисс Хёрд рассказала, как Джонни взял её сниматься в "Ромовый дневник", как дарил дорогие книги и гитары, читал стихи. До какого-то момента у них всё было хорошо, но потом Джонни стал ревновать и поднимать на жену руку. Однако не верит интернет мисс Хёрд. Во-первых, Джонни Депп в суде заявил, что руку он на неё не поднимал, во-вторых, после её "розыгрыша" с дефекацией в кровать её всерьёз не воспринимают, в-третьих, её речь на суде пользователям показалась наигранной и неубедительной.

Ролик, в котором Эмбер Хёрд сквозь вроде бы крокодиловы слёзы говорит, как любила Джонни, уже разошёлся на мемы. Эмбер Хёрд никогда не считалась очень уж хорошей актрисой, поэтому и на суде она не смогла прыгнуть выше головы. Её выступление сравнивают вот с этой сценой из фильма "Солдаты неудачи":