13 героев из мультфильмов, чьи внешность и повадки были срисованы со звёзд, которые их озвучивали

Давайте посмотрим на нескольких героев известных анимационных фильмов, чья внешность и повадки были срисованы с тех известных людей, которые их озвучили.

Для более наглядного сопоставления мы используем фото знаменитостей приблизительного того же времени, когда вышли мультфильмы с их персонажами.

Сайкс из «Подводной братвы» (2004) — Мартин Скорсезе