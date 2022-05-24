13 героев из мультфильмов, чьи внешность и повадки были срисованы со звёзд, которые их озвучивали

Эти известные мультперсонажи не только разговаривают голосами знаменитостей в оригинальной озвучке, они ещё и выглядят как они. И сделано это намеренно!
Давайте посмотрим на нескольких героев известных анимационных фильмов, чья внешность и повадки были срисованы с тех известных людей, которые их озвучили.
Для более наглядного сопоставления мы используем фото знаменитостей приблизительного того же времени, когда вышли мультфильмы с их персонажами.
Сайкс из «Подводной братвы» (2004) — Мартин Скорсезе
Мауи из «Моаны» (2016) — Дуэйн Джонсон
Ральф из мультфильма «Ральф» (2012) — Джон Си Райли
На фото актёр в фильме «Резня», вышедшего за год до «Ральфа».
Лола из «Подводной братвы» — Анджелина Джоли
Гип из «Семейки Крудс» (2013) — Эмма Стоун
Шэнк из «Ральф против интернета» (2018) — Галь Гадот
Героиня очевидно основана на Жизель Яшар — персонаже Гадот во франшизе «Форсаж».
Оскар из «Подводной братвы» — Уилл Смит
Филоктет из «Геркулеса» (1997) — Дэнни де Вито
Уэсли из «Не бей копытом» (2004) — Стив Бушеми
Энджи из «Подводной братвы» — Рене Зеллвегер
Как вы заметили, в мультфильме «Подводная братва» особенно важным элементом стало заимствование внешностей знаменитых актёров озвучки.
Печаль из «Головоломки» (2015) — Филлис Смит
Чарльз Ф. Манц из «Вверх» (2009) — Кристофер Пламмер
Зазу из «Короля льва» (1994) — Роуэн Аткинсон
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