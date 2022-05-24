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13 героев из мультфильмов, чьи внешность и повадки были срисованы со звёзд, которые их озвучивали

13 героев из мультфильмов, чьи внешность и повадки были срисованы со звёзд, которые их озвучивали

Автор:
24 мая 2022 09:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: внешность   знаменитости   мультик   озвучка   повадки   подборка   фото   
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Эти известные мультперсонажи не только разговаривают голосами знаменитостей в оригинальной озвучке, они ещё и выглядят как они. И сделано это намеренно!

Давайте посмотрим на нескольких героев известных анимационных фильмов, чья внешность и повадки были срисованы с тех известных людей, которые их озвучили.

Для более наглядного сопоставления мы используем фото знаменитостей приблизительного того же времени, когда вышли мультфильмы с их персонажами.


Сайкс из «Подводной братвы» (2004) — Мартин Скорсезе

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Мауи из «Моаны» (2016) — Дуэйн Джонсон

Ральф из мультфильма «Ральф» (2012) — Джон Си Райли

На фото актёр в фильме «Резня», вышедшего за год до «Ральфа».


Лола из «Подводной братвы» — Анджелина Джоли

Гип из «Семейки Крудс» (2013) — Эмма Стоун

Шэнк из «Ральф против интернета» (2018) — Галь Гадот

Героиня очевидно основана на Жизель Яшар — персонаже Гадот во франшизе «Форсаж».


Оскар из «Подводной братвы» — Уилл Смит

Филоктет из «Геркулеса» (1997) — Дэнни де Вито

Уэсли из «Не бей копытом» (2004) — Стив Бушеми

Энджи из «Подводной братвы» — Рене Зеллвегер

Как вы заметили, в мультфильме «Подводная братва» особенно важным элементом стало заимствование внешностей знаменитых актёров озвучки.


Печаль из «Головоломки» (2015) — Филлис Смит

Чарльз Ф. Манц из «Вверх» (2009) — Кристофер Пламмер

Зазу из «Короля льва» (1994) — Роуэн Аткинсон

Источник:

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Метки: внешность   знаменитости   мультик   озвучка   повадки   подборка   фото   
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31  комментарий
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Вася 4 часа назад
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Bronetazik 24 минуты назад
Рэндалл Корпорации монстров – Стив Бушеми
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Bronetazik Полчаса назад
Ариель - Алиса Милано
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Bronetazik Полчаса назад
Тайна третьей планеты - Екатерина Семенова
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Сергей 37 минут назад
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Сергей 38 минут назад
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Сергей 39 минут назад
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sniperok 59 минут назад
могу поспорить о похожести Мауи , там в прототипе лежал совершенно иной человек это Израель Камакавивооле
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IgorEr Час назад
Ограбление по ...
1978 г.
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2k
Егерь 2 часа назад
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Михаил Сметанкин 2 часа назад
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Михаил Сметанкин 2 часа назад
Бл комментаторы! Вы умственно отсталые чтоли? Написано же - примеры персонажей, внешность которых срисована с актеров, их озвучиваюших. А вы что накидали? Найдите реальные примеры в советской мультипликации, а то мне самому интересно!
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Hell Berrel 3 часа назад
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Григорий 3 часа назад
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motorocker 3 часа назад
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Nataly 3 часа назад
Ну "Подводная братва" на этом вся построена. Роберта де Ниро забыли в роли акулы. Вообще странно, что у этого мульта нет продолжения - в целом можно было раскрутить.
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Nikolay 3 часа назад
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Вася 4 часа назад
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Вася 4 часа назад
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17k
Corvus Corax 4 часа назад
Не смотрел ни один... да и смотрел бы - дубляж же... а отечественных примеров не бывает? У нас мультики не снимали? Только пиндосия???
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