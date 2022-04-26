19 легендарных музыкантов и актёры, которые сыграли их в фильмах

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В киноиндустрии множество биографических фильмов о музыкантах. Благодаря этим лентам мы можем прикоснуться к судьбам любимых исполнителей и авторов, чьи жизни полны интересных и трагичных моментов. Сыграть легенду - непростая задача. Некоторые актёры изображали в фильмах известных людей с мировыми именами, и у них это прекрасно получилось. Посмотрим на актёров, сыгравших известных музыкантов.
1. Элвис Пресли и актёр Остин Батлер, который сыграл его в фильме "Элвис" (выйдет на экраны в 2022 году)
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4. Известная соул-певица Арета Франклин и актриса Дженнифер Хадсон, сыгравшая ее в фильме "Респект" (2021)
5. Певица Селена (Selena), которую называли "Королевой музыки техано", и Дженнифер Лопез в фильме "Селена" (1997)
6. Тина Тёрнер и актриса Анджела Бассетт, которая сыграла звезду в фильме "На что способна любовь" (1993)
7. Томми Ли и Памела Андерсон, и актеры Себастиан Стэн и Лили Джеймс с фильме "Пэм и Томми" (2022)
8. Композитор Джонатан Ларсон, и изображавший его актёр Эндрю Гарфилд в фильме "Тик-так, бум!" (2021)
9. Известный американский автор-исполнитель Боб Дилан, и актриса Кейт Бланшетт, изобразившая его в фильме "Меня там нет" (2007)
10. Джим Моррисон, лидер и вокалист группы The Doors, и актер Вэл Килмер в фильме "The Doors" (1991)
11. Гитарист и певец Джими Хендрикс, и актёр André 3000 в фильме "Джими Хендрикс" (Jimi: All Is by My Side), 2014
12. Певец и один из первопроходцев рок-н-ролла Бадди Холли, и Гэри Бьюзи, который сыграл его в фильме "История Бадди Холли" (1978)
13. Иэн Кёртис, рок-музыкант, лидер группы Joy Division, и Сэм Райли, сыгравший его в фильме "Контроль" (2007)
18. Певица Эдит Пиаф, и сыгравшая ее Марион Котийяр в фильме "Жизнь в розовом цвете" (20О7)
19. Брайан Уилсон, основатель группы The Beach Boys, и актер Пол Дано в фильме "Любовь и милосердие" (2014)
Источник: — переведено специально для fishki.net
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