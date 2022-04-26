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19 легендарных музыкантов и актёры, которые сыграли их в фильмах

19 легендарных музыкантов и актёры, которые сыграли их в фильмах

Автор:
26 апреля 2022 08:30
Сообщество : Кино
Метки: актеры   знаменитости   известные люди   кино   люди   подборка   фильмы   фото   шоу бизнес   
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В киноиндустрии множество биографических фильмов о музыкантах. Благодаря этим лентам мы можем прикоснуться к судьбам любимых исполнителей и авторов, чьи жизни полны интересных и трагичных моментов. Сыграть легенду - непростая задача. Некоторые актёры изображали в фильмах известных людей с мировыми именами, и у них это прекрасно получилось. Посмотрим на актёров, сыгравших известных музыкантов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   знаменитости   известные люди   кино   люди   подборка   фильмы   фото   шоу бизнес   
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5  комментариев
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10k
Николай 38 минут назад
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20k
SolomonA 48 минут назад
Если честно - Реми Малек на Фредди не тянет ну никак... Понятно, что Фредди был геем, но не таким же п.и.д.о.р.о.м...
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14k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Музыкантов знаю всех, не всех можно назвать легендами, из актеров только Олдмана и то до легенды не тянет.
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