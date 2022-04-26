19 легендарных музыкантов и актёры, которые сыграли их в фильмах

В киноиндустрии множество биографических фильмов о музыкантах. Благодаря этим лентам мы можем прикоснуться к судьбам любимых исполнителей и авторов, чьи жизни полны интересных и трагичных моментов. Сыграть легенду - непростая задача. Некоторые актёры изображали в фильмах известных людей с мировыми именами, и у них это прекрасно получилось. Посмотрим на актёров, сыгравших известных музыкантов.

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1. Элвис Пресли и актёр Остин Батлер, который сыграл его в фильме "Элвис" (выйдет на экраны в 2022 году) 0 Источник:

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2. Элтон Джон и Тэрон Эджертон, сыгравший его в фильме "Рокетмен" (2019) 0 Источник:

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3. Фредди Меркьюри и Рами Малек, который сыграл его в "Богемской Рапсодии" (2018) 0 Источник:

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4. Известная соул-певица Арета Франклин и актриса Дженнифер Хадсон, сыгравшая ее в фильме "Респект" (2021) 0 Источник:

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5. Певица Селена (Selena), которую называли "Королевой музыки техано", и Дженнифер Лопез в фильме "Селена" (1997) 0 Источник:

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6. Тина Тёрнер и актриса Анджела Бассетт, которая сыграла звезду в фильме "На что способна любовь" (1993) 0 Источник:

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7. Томми Ли и Памела Андерсон, и актеры Себастиан Стэн и Лили Джеймс с фильме "Пэм и Томми" (2022) 0 Источник:

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8. Композитор Джонатан Ларсон, и изображавший его актёр Эндрю Гарфилд в фильме "Тик-так, бум!" (2021) 0

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9. Известный американский автор-исполнитель Боб Дилан, и актриса Кейт Бланшетт, изобразившая его в фильме "Меня там нет" (2007) 0 Источник:

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10. Джим Моррисон, лидер и вокалист группы The Doors, и актер Вэл Килмер в фильме "The Doors" (1991) 0 Источник:

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11. Гитарист и певец Джими Хендрикс, и актёр André 3000 в фильме "Джими Хендрикс" (Jimi: All Is by My Side), 2014 0 Источник:

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12. Певец и один из первопроходцев рок-н-ролла Бадди Холли, и Гэри Бьюзи, который сыграл его в фильме "История Бадди Холли" (1978) 0 Источник:

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13. Иэн Кёртис, рок-музыкант, лидер группы Joy Division, и Сэм Райли, сыгравший его в фильме "Контроль" (2007) 0 Источник:

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14. Джонни Кэш, и актёр Хоакин Феникс в фильме "Переступить черту" (2005) 0 Источник:

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15. Сид Вишес, и актер Гэри Олдман в фильме "Сид и Нэнси" (1986) 0 Источник:

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16. Актриса Джуди Гарленд, и Рене Зеллвегер в фильме "Джуди" (2019) 0 Источник:

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17. Рэй Чарльз, и сыгравший его Джейми Фокс в фильме "Рэй" (2004) 0 Источник:

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18. Певица Эдит Пиаф, и сыгравшая ее Марион Котийяр в фильме "Жизнь в розовом цвете" (20О7) 0 Источник:

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19. Брайан Уилсон, основатель группы The Beach Boys, и актер Пол Дано в фильме "Любовь и милосердие" (2014) 0 Источник: