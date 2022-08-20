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15 закадровых снимков актёров в процессе работы над мультфильмами

15 закадровых снимков актёров в процессе работы над мультфильмами

Автор:
20 августа 2022 09:41
Сообщество : Кино
Метки: видео   знаменитости   интересно   кино   мультик   озвучка   фото   
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Кстати, между делом, вы и вовсе могли не знать, кто кого озвучивал, если вы действительно всё всегда смотрели в дубляже. Ну тогда это тем более интересно!

Озвучивание западных мультфильмов — недооценённое ремесло, которое многие русскоязычные зрители могут полностью пропустить мимо себя. Ведь чаще всего мы смотрим знаменитые проекты Pixar, Disney или, например, DreamWorks в дубляже. И не слышим голоса приглашённых кинозвёзд, которые уже давно сделали озвучивание мультяшных персонажей частью своей профессии.

Но даже если вы смотрите мультфильмы в оригинале или с субтитрами, вы не видите процесс работы актёров над их героями, так как он проходит в студиях звукозаписи вдали от зрительских глаз.

Возможно, вам было бы интересно увидеть звёздных актёров и актрис за кадром их работы над озвучкой мультфильмов? А их ведь в обязательном порядке фоткают за этим делом, и подобные снимки запечатлевают знаменитостей в определённом возрасте — так же, как и их фильмы. Мы сделали для вас несколько коллажей, где мы видим актёров сидящими или стоящими в студии и использующими лишь свои голоса для озвучки мультперсонажей.

Анджелина Джоли

В процессе озвучивания Лолы из «Подводной братвы» (2004).


Эдди Мёрфи

В процессе озвучивания Осла из первой части «Шрека» (2001).


Бен Стиллер

В процессе озвучивания льва Алекса из первой части мультфильма «Мадагаскар» (2005).


Кэмерон Диас

В процессе озвучивания принцессы Фионы из первой части «Шрека».


Билли Кристал и Джон Гудмен

В процессе озвучивания Майкла Вазовски и Джеймса Пи Салливана из мультфильма «Корпорация монстров» (2001).


Стив Карелл

В процессе озвучивания Грю из первой части мультфильма «Гадкий я» (2010).


Робин Уильямс

В процессе озвучивания Джинни из «Аладдина» (1992).


Мэнди Мур

В процессе озвучивания Рапунцель в мультфильме «Рапунцель: Запутанная история» (2010).


Джек Блэк

В процессе озвучивания По из первой части мультфильма «Кунг-фу панда» (2008).


Джонни Депп

В процессе работы над мультфильмом «Ранго» (2011).

В отличие от большинства мультфильмов, работа актёров над «Ранго» состояла не только в студийной озвучке, но и в отыгрыше сцен своих персонажей вживую.Получалась эдакая театральная постановка в том числе с использованием костюмов и декораций. Позже аниматоры мультфильма копировали движения и мимику актёров на получившихся видеозаписях.



Вновь Анджелина Джоли

\На этот раз в процессе озвучивания Тигрицы из первой части «Кунг-фу панды».


Джим Керри

В процессе озвучивания главного героя мультфильма «Хортон» (2011).


Дастин Хоффман

В процессе озвучивания Мастера Шифу из первой части «Кунг-фу панды».


Юэн Макгрегор

В процессе озвучивания Родни Нержавейкина из мультфильма «Роботы» (2005).


Брюс Уиллис

В процессе озвучки енота Эр-Джея из мультфильма «Лесная братва» (2008).


Советский бонус: Анатолий Папанов и Клара Румянова

Источник:

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Метки: видео   знаменитости   интересно   кино   мультик   озвучка   фото   
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2  комментария
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576
Lexx 2 часа назад
Кларой Румяновой озвучено около 300 мультфильмов. И в кино она тоже снималась.
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Macht 17 минут назад
Для нас это не актуально. Кроме последнего.
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