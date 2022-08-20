15 закадровых снимков актёров в процессе работы над мультфильмами

Озвучивание западных мультфильмов — недооценённое ремесло, которое многие русскоязычные зрители могут полностью пропустить мимо себя. Ведь чаще всего мы смотрим знаменитые проекты Pixar, Disney или, например, DreamWorks в дубляже. И не слышим голоса приглашённых кинозвёзд, которые уже давно сделали озвучивание мультяшных персонажей частью своей профессии.

Но даже если вы смотрите мультфильмы в оригинале или с субтитрами, вы не видите процесс работы актёров над их героями, так как он проходит в студиях звукозаписи вдали от зрительских глаз.

Возможно, вам было бы интересно увидеть звёздных актёров и актрис за кадром их работы над озвучкой мультфильмов? А их ведь в обязательном порядке фоткают за этим делом, и подобные снимки запечатлевают знаменитостей в определённом возрасте — так же, как и их фильмы. Мы сделали для вас несколько коллажей, где мы видим актёров сидящими или стоящими в студии и использующими лишь свои голоса для озвучки мультперсонажей.

Анджелина Джоли