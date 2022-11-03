Дочь-бодибилдер Марии Шукшиной показала фигуру в белье

Анна Шукшина планирует набрать ещё десять килограммов мышечной массы, а потом начать сушку. Девушка признаётся, что мечтала об этом с детства, но почему-то не решалась подойти в спортзале к стойке с гантелями. Какой-то конкретной причины, превратившей её в бодибилдершу, нет, скорее, это стечение обстоятельств. Сейчас девушка работает фитнес-тренером и помогает подписчикам в "Инстаграме" с подбором рациона. Она утверждает, что не принимала никакие препараты, но пользователи Сети мало в это верят, ведь у Анны даже изменился голос — он стал низким.