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Дочь-бодибилдер Марии Шукшиной показала фигуру в белье

Дочь-бодибилдер Марии Шукшиной показала фигуру в белье

Автор:
03 ноября 2022 10:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Мария Шукшина   бодибилдер   внешность   дочка   знаменитости   фигура   фото   
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Раньше девушка была так похожа на маму и бабушку, но теперь на их родство могут указать лишь документы.

32-летняя дочь Марии Шукшиной Анна решила кардинально сменить и имидж, и амплуа. Девушка появилась на программе "Звёзды сошлись", где продемонстрировала своё преображение. Анна увлеклась спортом, который увеличил её тело вдвое. А ведь ещё недавно она была хрупкой блондинкой.

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По словам Анны, она всё свободное время проводит в спортзале — тренировки стабильно два раза в день. За питанием тоже приходится следить, одна конфета может аукнуться часом на беговой дорожке. Девушка мечтает принять участие в конкурсе бодибилдеров. Теперь это её мечта и цель.

Анна Шукшина планирует набрать ещё десять килограммов мышечной массы, а потом начать сушку. Девушка признаётся, что мечтала об этом с детства, но почему-то не решалась подойти в спортзале к стойке с гантелями. Какой-то конкретной причины, превратившей её в бодибилдершу, нет, скорее, это стечение обстоятельств. Сейчас девушка работает фитнес-тренером и помогает подписчикам в "Инстаграме" с подбором рациона. Она утверждает, что не принимала никакие препараты, но пользователи Сети мало в это верят, ведь у Анны даже изменился голос — он стал низким.

Выбор Анны родные встретили холодно — родители отнеслись с безразличием, а бабушка Лидия Федосеева-Шукшина считает, что у внучки лишний вес. Но с родственниками у Анны и раньше был разлад. Последние годы девушка ходила по ток-шоу и рассказывала о том, что скрывает её семья. Например, что отчим предлагал ей делать снимки в белье и крал деньги из маминого сейфа.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Мария Шукшина   бодибилдер   внешность   дочка   знаменитости   фигура   фото   
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13  комментариев
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23k
Андрей Час назад
Какая то она страшная.
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12k
Кыся 3 минуты назад
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5k
Бу 5 минут назад
фуу [мат] нах
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18
Сергей Юшков 6 минут назад
Почему нет? Очень даже да. Главное, что бы самой нравилось. Лучше конечно найти грамотного тренера, что бы смог подвести к выступлениям. Ну и про здоровье не следует забывать.
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49k
dima423 17 минут назад
накуя тут этот ужоз?
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3k
мозгOFF 24 минуты назад
И была-то не особо, а теперь и вовсе.
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8k
ron Полчаса назад
Кто-то е.б.ал такое? Отпишитесь, как оно? )))
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4k
Frank Borman Полчаса назад
Яблочко от яблони очень далеко упало.
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1k
Сид 45 минут назад
Как-то фу..
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7k
GROMOZEKA 47 минут назад
Раньше мы таких называли БЫК С ПИСДОМ
Как по мне, так вполне отражает суть
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28k
Владимир 55 минут назад
Ипать коняка..
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9k
Shtoppi 55 минут назад
евро-мужчина какой-то
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1k
ChePaev Час назад
у всех их прослеживается квадратная челюсть Федосеевой -Шукшиной, которую ни с кем не спутаешь
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