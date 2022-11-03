Дочь-бодибилдер Марии Шукшиной показала фигуру в белье

Раньше девушка была так похожа на маму и бабушку, но теперь на их родство могут указать лишь документы.
32-летняя дочь Марии Шукшиной Анна решила кардинально сменить и имидж, и амплуа. Девушка появилась на программе "Звёзды сошлись", где продемонстрировала своё преображение. Анна увлеклась спортом, который увеличил её тело вдвое. А ведь ещё недавно она была хрупкой блондинкой.
По словам Анны, она всё свободное время проводит в спортзале — тренировки стабильно два раза в день. За питанием тоже приходится следить, одна конфета может аукнуться часом на беговой дорожке. Девушка мечтает принять участие в конкурсе бодибилдеров. Теперь это её мечта и цель.
Анна Шукшина планирует набрать ещё десять килограммов мышечной массы, а потом начать сушку. Девушка признаётся, что мечтала об этом с детства, но почему-то не решалась подойти в спортзале к стойке с гантелями. Какой-то конкретной причины, превратившей её в бодибилдершу, нет, скорее, это стечение обстоятельств. Сейчас девушка работает фитнес-тренером и помогает подписчикам в "Инстаграме" с подбором рациона. Она утверждает, что не принимала никакие препараты, но пользователи Сети мало в это верят, ведь у Анны даже изменился голос — он стал низким.
Выбор Анны родные встретили холодно — родители отнеслись с безразличием, а бабушка Лидия Федосеева-Шукшина считает, что у внучки лишний вес. Но с родственниками у Анны и раньше был разлад. Последние годы девушка ходила по ток-шоу и рассказывала о том, что скрывает её семья. Например, что отчим предлагал ей делать снимки в белье и крал деньги из маминого сейфа.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Как по мне, так вполне отражает суть