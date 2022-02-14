Женщина заявляет, что её цель стать французской куклой Барби. Не уверены, что у неё получается, но можем сказать точно, что макияж на её нижних веках выглядит довольно потусторонне 👀

Известная певица в Румынии. То, что она публикует в своём Инстаграме, и скриншот из видео с интервью