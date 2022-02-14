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"Казаться, а&nbsp;не&nbsp;быть": девушки, которые очень любят фотошоп и фильтры

"Казаться, а не быть": девушки, которые очень любят фотошоп и фильтры (17 фото)

Автор:
14 февраля 2022 09:32
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   внешность   девушки   забавно   подборка   фото   фотошоп   
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17

Только с первого взгляда эти красавицы кажутся сногсшибательными. На самом деле это наглая ложь.

Всё началось с появления Инстаграма, когда люди однажды осознали, что в Интернете можно выглядеть по-другому настолько, что теряется связь с реальностью. Затем на арену вышел TikTok, который в считанные дни набрал бешеную популярность, после чего его мгновенно заполонили красивые и очень молодые люди. Насмотревшись на танцы с липсинком, более старшее поколение приступило к тотальному омоложению в Сети. И вот мы пришли к тому, что сейчас в Интернете все молодые, разглаженные и стройные, а в реальности люди ходят и не узнают друг друга. К сожалению, мы ничего не можем с этим поделать, кроме как взглянуть на сравнительные фото людей, которые слишком увлекаются фотошопом и фильтрами. Зачем? Потому что это как минимум забавно.

 

«Она использовала фото слева для заявления о приёме на работу… Я действительно не понимаю этого, я тоже люблю фильтры, но я прекрасно осознаю, что они меняют мою внешность и я становлюсь не похожей на себя. Но ведь это же заявление о приёме на работу!»

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Довольно странно, что работодатели требуют прикладывать фото к заявлению о приёме на работу, но, как сообщается, в некоторых странах (например, Германии) это является нормой.

 

«Настоящий случай в стиле "Инстаграм против реальности"»

Слева — фотография из её Инстаграма, справа — анонс телеинтервью. Выглядит, конечно, не как другой человек, но обратите внимание на её нос и подбородок.

 

«Реклама в Интернете, отражение в зеркале не соответствует надетой одежде. Также на фото какие-то странные искажения и странный способ прифотошопить кожу на ноги»

Если не брать во внимание прифотошопленную кожу, то со стеной и полом на фото вообще происходит что-то страшное.

 

«Да, на обеих фотографиях одна и та же женщина. Недавно ей исполнилось 50 лет»

Думаем, 50-летние женщины не должны выглядеть, как 20-летние девушки. Для своих 50-ти она выглядит очень даже неплохо.

 


 

Фото в Инстаграме против скрина из видео

По крайней мере серьги всё те же 😜

 

С использованием фотошопа и реальный вид

На фото девушка поднимает руку, потому как этот простой жест позволяет вытянуть тело, немного сгладить живот, приподнять грудь и выглядеть на фотографии чуть выше 🙋

 

Кажется, эта девушка не может смириться с тем, что у неё не треугольный подбородок

Левое фото — такой себя представляет девушка в Инстаграме сейчас, фото справа она опубликовала в своём профиле до 2019 года.

 

Фильтр, который превратил её в другого человека

Пользователь, опубликовавший это фото, написал, что знает женщину лично, и подтвердил, что это не мать и дочь.

 


 

Что с руками этих женщин? Чувствуется какая-то подстава

А левая грудь женщины по центру вообще больше её головы.

 

Фото, которое опубликовала модель, и её же фото, которое можно приобрести в фотобанке Getty Images

Это вполне могли бы быть мать и дочь.

 

Фото из Инстаграма против скрина из интервью

Женщина заявляет, что её цель стать французской куклой Барби. Не уверены, что у неё получается, но можем сказать точно, что макияж на её нижних веках выглядит довольно потусторонне 👀

 

Известная певица в Румынии. То, что она публикует в своём Инстаграме, и скриншот из видео с интервью

На левом фото так увлеклись фотошопом, что замазали половину цепочки и почти всю подвеску 🖌️

 


 

Фото из Инстаграма девушки и её же фото в статье о телешоу с её участием

Спасибо татуировкам, ведь благодаря им мы можем точно быть уверены, что это действительно один и тот же человек.

 

В свои 52 года Дженнифер Лопес выглядит просто великолепно, но по какой-то причине она всё равно фотошопит свои фото, чтобы выглядеть на 20

Фото слева Джей Ло опубликовала в своём Инстаграме, правое фото было сделано 10 февраля 2021 года на премьере нового фильма с её участием «Первый встречный» 🎞️

 

Если бы девушка пропала, то её ни за что бы не смогли найти по фото справа

Ох уж эти безумные фильтры, которые заставляют всех девушек выглядеть одинаково.

 

75-летняя голландская телеведущая. Слева — фото, которое она недавно опубликовала в Инстаграме, справа — фото с мероприятия 2019 года

Фильтр безбожно замазал кожу на левом фото, лишив её пор, а с носом вообще сотворил нечто тревожное. Как насчёт носа в стиле «два в одном»?

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Метки: Юмор   внешность   девушки   забавно   подборка   фото   фотошоп   
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1k
Фёдор 59 минут назад
"Казаться, а&nbsp;не&nbsp;быть": девушки, которые очень любят фотошоп и фильтрыПосмотреть
"Казаться, а&nbsp;не&nbsp;быть": девушки, которые очень любят фотошоп и фильтры
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4k
Нескучный сад 14 минут назад
Метавселенная проникает не просто в нашу жизнь, но и в головы людей. Современные технологии помогают грезить уже и наяву, игнорируя реальность.
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224
В-ий Полчаса назад
а мне вот приходится фотки в сети специально ухудшать
. а то от женских баб вообще отбоя нет. правда, я миллиардер
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4k
Мухамедов Александр Ашурович Полчаса назад
Да уж, фильтры творят чудеса....почти год общался с мадам, обмен селфи естественно тоже был, просто фотки присылала и вот наконец долгожданный день, еду в аэропорт встречать свою красавицу........хорошо что она сама меня окликнула, а то бы так и стоял выискивал глазами.....
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11k
Kostick 52 минуты назад
инста и сайты знакомств - вот обитель лютых фильтров) кста, с некоторых пор, как в мобилах появились автоматические фильтры, многие барышни поверили в то, что они в реале выглядят так, как на селфяшках)))
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