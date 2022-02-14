Только с первого взгляда эти красавицы кажутся сногсшибательными. На самом деле это наглая ложь.
Всё началось с появления Инстаграма, когда люди однажды осознали, что в Интернете можно выглядеть по-другому настолько, что теряется связь с реальностью. Затем на арену вышел TikTok, который в считанные дни набрал бешеную популярность, после чего его мгновенно заполонили красивые и очень молодые люди. Насмотревшись на танцы с липсинком, более старшее поколение приступило к тотальному омоложению в Сети. И вот мы пришли к тому, что сейчас в Интернете все молодые, разглаженные и стройные, а в реальности люди ходят и не узнают друг друга. К сожалению, мы ничего не можем с этим поделать, кроме как взглянуть на сравнительные фото людей, которые слишком увлекаются фотошопом и фильтрами. Зачем? Потому что это как минимум забавно.
«Она использовала фото слева для заявления о приёме на работу… Я действительно не понимаю этого, я тоже люблю фильтры, но я прекрасно осознаю, что они меняют мою внешность и я становлюсь не похожей на себя. Но ведь это же заявление о приёме на работу!»
Довольно странно, что работодатели требуют прикладывать фото к заявлению о приёме на работу, но, как сообщается, в некоторых странах (например, Германии) это является нормой.
«Настоящий случай в стиле "Инстаграм против реальности"»
Слева — фотография из её Инстаграма, справа — анонс телеинтервью. Выглядит, конечно, не как другой человек, но обратите внимание на её нос и подбородок.
«Реклама в Интернете, отражение в зеркале не соответствует надетой одежде. Также на фото какие-то странные искажения и странный способ прифотошопить кожу на ноги»
Если не брать во внимание прифотошопленную кожу, то со стеной и полом на фото вообще происходит что-то страшное.
«Да, на обеих фотографиях одна и та же женщина. Недавно ей исполнилось 50 лет»
Думаем, 50-летние женщины не должны выглядеть, как 20-летние девушки. Для своих 50-ти она выглядит очень даже неплохо.
Фото в Инстаграме против скрина из видео
По крайней мере серьги всё те же 😜
С использованием фотошопа и реальный вид
На фото девушка поднимает руку, потому как этот простой жест позволяет вытянуть тело, немного сгладить живот, приподнять грудь и выглядеть на фотографии чуть выше 🙋
Кажется, эта девушка не может смириться с тем, что у неё не треугольный подбородок
Левое фото — такой себя представляет девушка в Инстаграме сейчас, фото справа она опубликовала в своём профиле до 2019 года.
Фильтр, который превратил её в другого человека
Пользователь, опубликовавший это фото, написал, что знает женщину лично, и подтвердил, что это не мать и дочь.
Что с руками этих женщин? Чувствуется какая-то подстава
А левая грудь женщины по центру вообще больше её головы.
Фото, которое опубликовала модель, и её же фото, которое можно приобрести в фотобанке Getty Images
Это вполне могли бы быть мать и дочь.
Фото из Инстаграма против скрина из интервью
Женщина заявляет, что её цель стать французской куклой Барби. Не уверены, что у неё получается, но можем сказать точно, что макияж на её нижних веках выглядит довольно потусторонне 👀
Известная певица в Румынии. То, что она публикует в своём Инстаграме, и скриншот из видео с интервью
На левом фото так увлеклись фотошопом, что замазали половину цепочки и почти всю подвеску 🖌️
Фото из Инстаграма девушки и её же фото в статье о телешоу с её участием
Спасибо татуировкам, ведь благодаря им мы можем точно быть уверены, что это действительно один и тот же человек.
В свои 52 года Дженнифер Лопес выглядит просто великолепно, но по какой-то причине она всё равно фотошопит свои фото, чтобы выглядеть на 20
Фото слева Джей Ло опубликовала в своём Инстаграме, правое фото было сделано 10 февраля 2021 года на премьере нового фильма с её участием «Первый встречный» 🎞️
Если бы девушка пропала, то её ни за что бы не смогли найти по фото справа
Ох уж эти безумные фильтры, которые заставляют всех девушек выглядеть одинаково.
75-летняя голландская телеведущая. Слева — фото, которое она недавно опубликовала в Инстаграме, справа — фото с мероприятия 2019 года
Фильтр безбожно замазал кожу на левом фото, лишив её пор, а с носом вообще сотворил нечто тревожное. Как насчёт носа в стиле «два в одном»?
Источник:
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