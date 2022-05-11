Как фанаты купили настоящий "Шоушенк" вместе с призраками всего за один доллар

В 1978 году заключённые подали коллективную жалобу, протестуя против условий содержания. С 1930-х сидельцев успели уплотнить ещё сильнее, условия за решёткой были куда хуже тех, что показаны в “Побеге из Шоушенка”. 12 лет жалоба ходила по инстанциям, и в 1990 году OSR закрыли. Уже в пустой тюрьме снимали “Побег из Шоушенка” и “Самолёт президента” (именно там сидел генерал Радек).

В середине 1990-х общество по сохранению исторического здания тюрьмы выкупило Мэнсфилд у государства. Власти штата Огайо, где находится тюрьма, не знали, что с ней делать, вот и продали энтузиастам, обещавшим превратить мрачную тюрьму в процветающий бизнес.