Как фанаты купили настоящий "Шоушенк" вместе с призраками всего за один доллар

История тюрьмы, в которой снимали "Побег из Шоушенка" и заключённого, которому почти удалось повторить побег Энди Дюфрейна.
Известно, что Стивен Кинг продаёт права на экранизацию своих рассказов начинающим кинематографистам за символическую сумму в $1. Так совпало, что Мэнсфилдская тюрьма, сыгравшая тюрьму Шоушенк в фильме Фрэнка Дарабонта “Побег из Шоушенка”, поставленном по произведению Кинга, была продана тоже всего лишь за $1.
У похожей на замок Мэнсфилдской тюрьмы (также известна как Ohio State Reformatory - OSR) долгая и кровавая история. Тюрьма открыла свои камеры для первых 150 заключённых в 1896 году. В 1930-х тюрьму уплотнили - туда переселили заключённых из другой тюрьмы штата Огайо, уничтоженной пожаром. С тех пор в Мэнсфилде то и дело вспыхивали бунты, заканчивающиеся жертвами среди охранников и заключённых. Неудачных попыток побега тоже было множество.
Но были и удачные. Фрэнк Фрэшуотерс попал в Мэнсфилдскую тюрьму в 1959 году. Он должен был отсидеть 20 лет, но сбежал через 7 месяцев. Завоевав расположение надзирателей, Фрэнк добился смягчения условий содержания и сбежал (правда, не так эффектно, как Энди Дюфрейн). Его поймали через 56 лет! Задержавший 79-летнего беглеца офицер сначала показал Фрэшуотерсу его фото образца 1959-го и спросил, знает ли он этого человека. Фрэшуотерс с грустью ответил: "Я его очень давно не видел".
В 1948 году ужасная драма разыгралась за стенами OSR. Два бывших обитателя Мэнсфилдской тюрьмы отомстили своему обидчики из числа охранников. Они похитили и убили всю его семью, а затем отправились в путешествие по стране, оставляя за собой трупы. Их схватили через две недели и приговорили к смертной казни.
На кладбище, разбитом на территории тюрьмы, покоятся несколько сотен заключённых, погибших во время пребывания в Мэнсфилдской тюрьме. Архитектура и история тюрьмы породили множество слухов о призраках, населяющих криминальный замок. В наши дни в тюрьме даже можно остаться на ночь и за относительно небольшую сумму поохотиться за призраками.
В 1978 году заключённые подали коллективную жалобу, протестуя против условий содержания. С 1930-х сидельцев успели уплотнить ещё сильнее, условия за решёткой были куда хуже тех, что показаны в “Побеге из Шоушенка”. 12 лет жалоба ходила по инстанциям, и в 1990 году OSR закрыли. Уже в пустой тюрьме снимали “Побег из Шоушенка” и “Самолёт президента” (именно там сидел генерал Радек).
В середине 1990-х общество по сохранению исторического здания тюрьмы выкупило Мэнсфилд у государства. Власти штата Огайо, где находится тюрьма, не знали, что с ней делать, вот и продали энтузиастам, обещавшим превратить мрачную тюрьму в процветающий бизнес.
В OSR теперь проводятся экскурсии, а экскурсоводами там работают бывшие заключённые. За сумму, в 25 раз превышающую стоимость покупки тюрьмы, можно пройтись по киноместам Мэнсфилдской тюрьмы, пожить в камерах, переоборудованных в отель, и провести выездную регистрацию брака или отметить юбилей. В тюрьме проводят встречи любители паранормального, поклонники фильма Фрэнка Дарабонта, ежегодно от главного здания стартует забег Shawshank Hustle. В стенах бывшей тюрьмы проходят рок-фестивали.
Понятно, что основная масса туристов, посещающих здание Мэнсфилдской тюрьмы, желает на время оказаться в одном из любимых фильмов. Почти вся картина снималась на территории OSR. Даже квартира старика Брукса, где он жил после тюрьмы, тоже находится в OSR. Сохранилась надпись Brooks was here и некоторый реквизит из картины.
Вот ещё несколько сцен для примера.
Этот портрет Сталина - наследство "Самолёта президента".
Кстати, начавший традицию долларовых продаж Стивен Кинг, продал права на экранизацию повести “Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка” за $5000, что по меркам Голливуда равносильно $1. Полученный от студии чек Кинг не стал обналичивать, отправил его в красивой рамке Фрэнку Дарабонту с запиской: “На случай, если тебе понадобится внести залог”.
Источник:
АНТИФИШКИ
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