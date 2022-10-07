Что нового можно скачать и посмотреть в октябре

Экранизация повести Стивена Кинга, опубликованной в сборнике "Да будет кровь" в 2020 году.

Сюжет: Мальчик общается с мёртвым другом-миллиардером по телефону.

В ролях: 87-летний Дональд Сазерленд ("Двадцатый век", "Военно-полевой госпиталь", "Казанова Федерико Феллини") и 19-летний Джейден Мартелл, известный нам по роли Билла Денбро дилогии "Оно" по Стивену Кингу

Режиссёр: Джон Ли Хэнкок ("Невидимая сторона", "Основатель", "Спасти мистера Бэнкса")

Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 5 октября.