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Что нового можно скачать и посмотреть в октябре

Что нового можно скачать и посмотреть в октябре

Автор:
07 октября 2022 16:04
Сообщество : Кино
Метки: Аргентина   Итан Хоук   Ремарк   Юэн Макгрегор   кино   стивен кинг   стриминги   торренты   фильмы   хэллоуин   
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В подборке нет сериалов, только фильмы. Комедии, драмы, слэшер и экранизация легендарного романа.

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Экранизация повести Стивена Кинга, опубликованной в сборнике "Да будет кровь" в 2020 году.


Сюжет: Мальчик общается с мёртвым другом-миллиардером по телефону.


В ролях: 87-летний Дональд Сазерленд ("Двадцатый век", "Военно-полевой госпиталь", "Казанова Федерико Феллини") и 19-летний Джейден Мартелл, известный нам по роли Билла Денбро дилогии "Оно" по Стивену Кингу


Режиссёр: Джон Ли Хэнкок ("Невидимая сторона", "Основатель", "Спасти мистера Бэнкса")


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 5 октября.


Комедия о жизни и нравах конца XIII века по мотивам детской книжке 1994 года.


Сюжет: Малолетняя дочь английского лорда сопротивляется воле своего отца, желающего выгодно выдать её замуж.


В ролях: в заглавной роли Белла Рамзи, известная зрителю по "Игре престолов", её отца играет Эндрю Скотт (Мориарти из "Шерлока")


Режиссёр: написала сценарий и поставила фильм Лина Данэм, автор некогда популярного сериала "Девочки"


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 7 октября.

Ещё одна костюмная комедия, действие которой происходит в Средние века.


Сюжет: Известная нам по пьесе Шекспира печальнейшая повесть на свете пересказана с позиции Розалин, двоюродной сестры Джульетты и первой возлюбленной Ромео.


В ролях: в роли Розалин Кейтлин Дивер, прославившаяся после нетфликсовского сериала "Невозможно поверить"


Режиссёр: Карен Мэйн, до этого снявшая пару короткометражек и хорошо принятую критиками трагикомедию "Да, боже, да" с актрисой из "Очень странных дел в главной роли


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 14 октября.

Очередной финал долгоиграющей франшизы, на этот раз снова обещают, что последний.


Сюжет: Сюжет соответствует названию - Хэллоуин заканчивается. Майка Майерса, вероятно, снова убьют, но снова не до конца.


В ролях: 63-летняя Джейми Ли Кёртис и 75-летний Ник Касл, впервые сыгравший Майка Майерса в 1978 году


Режиссёр: Дэвид Гордон Грин ("Ананасовый экспресс" и предыдущие два "Хэллоуина")


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 14 октября.

Аргентинская основанная на реальных событиях драма, получившая две награды на Венецианском фестивале в этом году.


Сюжет: История суда над хунтами, которые правили Аргентиной с 1976 по 1983 год. Первого со времён Нюрнбергского процесса суда над руководителями страны.


В ролях: Рикардо Дарин ("Дикие истории") и Питер Ланзани


Режиссёр: трёхкратной обладатель наград Каннского кинофестиваля Сантьяго Митре


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 21 октября.

Сюжет: Два брата копают могилу отцу, согласно его завещанию, и попутно разбираются со своей жизнью.


В ролях: не нуждающиеся в особом представлении Юэн Макгрегор и Итан Хоук


Режиссёр: колумбийский режиссёр Родриго Гарсия, сын писателя Габриэля Гарсиа Маркеса


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 21 октября.


Фильм Netflix, основанный на реальных событиях.


Сюжет: Чарльз Каллен 16 лет работал медбратом в больнице и за это время убил несколько сотен пациентов. Кстати, на Фишках есть статья про маньяка со схожей историей.


В ролях: Эдди Рэдмейн ("Вселенная Стивена Хокинга", "Фантастические твари") в роли маньяка и Джессика Честейн ("Интерстеллар", "Опасная игра Слоун") в роли его коллеги, которая помогает следствию


Режиссёр: Тобиас Линдхольм (автор сценария "Ещё по одной")


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 26 октября.


Новая экранизация знаменитого антивоенного романа Ремарка. Фильм выйдет на Natflix.


Сюжет: Доброволец Пауль Боймер отправляется на фронт в 1917 году, когда Германия уже на грани поражения. Преисполненному романтизированными патриотическими представлениями вчерашнему школьнику предстоит столкнуться со всеми ужасами бессмысленной бойни.


В ролях: Феликс Каммерер в роли Боймера, а также Даниель Брюль ("Бесславные ублюдки")


Режиссёр: немецкий режиссёр Эдвард Бергер (сериалы "Патрик Мерлоуз", "Ваша честь")


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 28 октября.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Аргентина   Итан Хоук   Ремарк   Юэн Макгрегор   кино   стивен кинг   стриминги   торренты   фильмы   хэллоуин   
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1  комментарий
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SHAGREEN 2 минуты назад
Ипать. Нетфликс уже до Ремарка добрался.
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Николай Дмитрич

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