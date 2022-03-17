Почему Брюс Уиллис снимается в плохих фильмах

С 2012-го Уиллис сотрудничает с продюсером Рэндаллом Эмметтом. Этот Эмметт придумал, как голливудским пенсионерам и предпенсионерам зарабатывать деньги, почти ничего не делая. Он умеет снимать очень дёшево и быстро, а его картины, как правило, минуют большой экран и выходят сразу на дисках или на стриммингах. В каждом таком боевике должно быть узнаваемое лицо. Эмметт платит звёздам с увядающей карьерой пару миллионов за пару съёмочных дней. С ним работают Джон Траволта, Николас Кейдж, и даже Де Ниро и Пачино нуждаются в быстрых деньгах. Крупный голливудский проект делается много месяцев, а тут пришёл, посветил лицом и получил наличку. Эммет обязательно крупно печатает лицо звезды на постере, даже если в кадре звезда появляется на 5 минут. Подобных картин у Брюса Уиллиса полно, из-за них ему даже выделили именную номинацию на шуточной антипремии "Золотая малина".



В связи с качеством и количеством проектов Уиллиса СМИ иногда обвиняют актёра в жадности. Дескать, даже не старается, а деньги получает. В доказательство обычно приводят случай с “Неудержимыми 3”. Сталлоне рассказывал, что предложил коллеге $3 млн за три съёмочных дня, но Уиллис потребовал $4 млн. Сталлоне отказался, и Брюс хлопнул дверью. Но эту теорию легко опровергнуть, потому что в картине Эдварда Нортона “Сиротский Бруклин” Уиллис снялся бесплатно. Видимо, актёру просто не нравились “Неудержимые”.