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Почему Брюс Уиллис снимается в плохих фильмах

Почему Брюс Уиллис снимается в плохих фильмах (7 фото)

Автор:
17 марта 2022 17:54
Сообщество : Кино
Метки: боевики   брюс уиллис   голливуд   карьера   кино   крепкий орешек   фильмы   
2010
7

Каждый, кто видел один из миллиона боевиков, в которых снялся Брюс Уиллис в последние несколько лет, понимает, что кинозвезда явно переживает не лучшие времена. Режиссёр одного из таких фильмов подтвердил страшную догадку фанатов.


Очередной унылый фильм с Брюсом Уиллисом

Единственный вопрос, которым я задался после просмотра: “Почему Уиллис продолжает разменивать свой талант на такие никчёмные картины?

Когда-то имя Брюса Уиллиса способствовало продвижению фильмов с его участием, а теперь оно сигнализирует, что фильм лучше не смотреть.

Примерно так критики встречают все современным картины с участием Брюса Уиллиса (в этом можно убедиться на сайте Rotten Tomatoes). В прошлом году актёр снялся в восьми фильмах, на 2022-й запланировано 11 картин с Уиллисом. Последний более-менее приличный фильм с Уиллисом - “Сиротский Бруклин” (2019), а потом большой перерыв и “Петля времени” (2012). Брюсу 66 лет, ему ещё играть и играть, но даже самые преданные фанаты уже не надеются на возрождение карьеры.

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Любопытно, что критики всегда плохо относились к Брюсу Уиллису. Его карьеру хоронили несколько раз. Даже успех “Крепкого орешка” не убедил их в таланте Уиллиса. Но “крепкий орешек” всегда шёл напролом и никогда не показывал, что его волнует критика (хотя, конечно, она его волновала). Он доказывал себе и зрителям, что может сыграть всё что угодно, и всегда триумфально возвращался на большие экраны. Вспомните, какая разнообразная у него кинобиография: “Шестое чувство” и “Неуязвимый” Шьямалана, “Криминальное чтиво” Тарантино, “Смерть ей к лицу” Земекиса, “12 обезьян” Терри Гиллиама, “Королевство полной луны” Андерсона, а ещё “Армагеддон” и “Пятый элемент” и много чего ещё. Но сейчас, кажется, что Брюс Уиллис махнул на себя рукой.

С 2012-го Уиллис сотрудничает с продюсером Рэндаллом Эмметтом. Этот Эмметт придумал, как голливудским пенсионерам и предпенсионерам зарабатывать деньги, почти ничего не делая. Он умеет снимать очень дёшево и быстро, а его картины, как правило, минуют большой экран и выходят сразу на дисках или на стриммингах. В каждом таком боевике должно быть узнаваемое лицо. Эмметт платит звёздам с увядающей карьерой пару миллионов за пару съёмочных дней. С ним работают Джон Траволта, Николас Кейдж, и даже Де Ниро и Пачино нуждаются в быстрых деньгах. Крупный голливудский проект делается много месяцев, а тут пришёл, посветил лицом и получил наличку. Эммет обязательно крупно печатает лицо звезды на постере, даже если в кадре звезда появляется на 5 минут. Подобных картин у Брюса Уиллиса полно, из-за них ему даже выделили именную номинацию на шуточной антипремии "Золотая малина".

В связи с качеством и количеством проектов Уиллиса СМИ иногда обвиняют актёра в жадности. Дескать, даже не старается, а деньги получает. В доказательство обычно приводят случай с “Неудержимыми 3”. Сталлоне рассказывал, что предложил коллеге $3 млн за три съёмочных дня, но Уиллис потребовал $4 млн. Сталлоне отказался, и Брюс хлопнул дверью. Но эту теорию легко опровергнуть, потому что в картине Эдварда Нортона “Сиротский Бруклин” Уиллис снялся бесплатно. Видимо, актёру просто не нравились “Неудержимые”.

Можно сказать, что карьера Брюса Уиллиса вступила в фазу низкокачественных боевичков не для широкого проката в 2013 году, после того как сборы фильмов “Рэд 2” и “Крепкий орешек 5” заставили продюсеров поверить в то, что Брюс больше не гарантирует хорошие сборы. Но и это мнение легко опровергнуть. Фильм “Стекло” (2019), продолжение “Неуязвимого”, окупился в 10 раз. Так что же происходит с Брюсом?

Свет на тайну заката карьеры Уиллиса проливает история съёмок картины Вуди Аллена “Светская жизнь” (2016). Брюс Уиллис должен был сыграть одну из главных ролей, но его заменили Стивом Кареллом уже в процессе работы. Официальная причина - не получилось совместить участие в бродвейской постановке “Мизери” и график съёмок у Аллена. Слух - Уиллис не мог выучить текст, что тормозило съёмки и раздражало режиссёра. А как он тогда выучил текст для роли в театре? (Кстати, за “Мизери” критики его просто уничтожили).

Также ходит слух, что в фильмах продюсера Эмметта Брюс Уиллисс снимается с наушником, чтобы не учить текст. И вот недавно все эти слухи, к сожалению, подтвердил режиссёр Мэтт Эскандари, работавший с Уиллисом на нескольких низкобюджетных боевиках, где почти весь бюджет составляла зарплата Уиллиса.

“У него деменция. Я работал с ним на четырёх картинах. Печально видеть, как легендарный актёр сдаёт прямо на глазах. Я это наблюдаю последние несколько лет”, — написал Эскандари в комментариях к видео о карьере Уиллиса на канале Half in the Bag.

Получается, что из-за болезни Брюс не потянет нормальный фильм, а жить на что-то надо, вот он и снимается неподходящих масштабу его личности проектах.

Ещё в комментариях пользователи пишут, что на съёмках “Стекла” Брюса подменяли дублёрами везде, где только можно, что по площадке ему помогал передвигаться помощник. Там ещё много чего подобного написано, некоторые даже утверждают, что Брюс вообще не понимает, что происходит, когда его привозят на съёмки, а агенты его просто используют, как дойную корову, пока это возможно. Надеемся, что всё не так плохо, и что Брюс Уиллис вновь всех обыграет, унизит злопыхателей и вернётся на большой экран.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: боевики   брюс уиллис   голливуд   карьера   кино   крепкий орешек   фильмы   
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7  комментариев
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24k
Ваня Час назад
я подозревал это, что увы оправдалось хоть и косвенно... очень жаль что так получается...
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10k
Олегbl4 8 минут назад
-Кто хочет сняться в хорошем кино?
-Михаил Пореченков хочет снятся в хорошем кино... ©
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8k
Василенко Татьяна 17 минут назад
Если то, что я прочитала, правда, - то очень-очень жаль. Один из моих любимых актеров.
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858
Duke_kir 57 минут назад
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6k
KonstantinLeirov Час назад
Какая-то шляпа из "СПИД-инфо". Особенно доставило деменция))) хоть Паркинсона не приписали и на том спасибо)
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40k
Андрей Час назад
По телеку постоянно показывают трейлер какого-то фильма с Брюсом и кажется сыном Джэки Чана. Руки всё не доходят фильм посмотреть.
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Комментарий удален. Причина: флуд
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