20 неудач Голливуда, которые едва не погубили популярные кинофраншизы

Голливуд рискует каждый раз, когда выпускает новую часть своих франшиз — ведь всего один неверный шаг может привести к полному краху. И в истории кинематографа полно примеров, когда студии едва не лишались своей дойной коровы, выпустив неудачный или даже просто проходной фильм.
Ныне покойный Дэвид Р. Эллис вернулся к популярной франшизе с, несомненно, самой слабой частью: тут и скучные декорации, и отчаянное использование 3D и предательство лора серии, который позже восстановили в блестящем продолжении франшизы, «Пункт назначения 5».
Некоторые поклонники теперь наверняка пересмотрят «Нового Человека-пауку» в розовых очках благодаря прекрасному и эмоциональному появлению Эндрю Гарфилда в «Человеке-пауке: Нет пути домой». Однако правда заключается в том, что этот нагроможденный сиквел сделал упор на стиль, а не на содержание, что сорвало траекторию франшизы и вынудило Sony начать сотрудничать с Marvel Studios ради перезапуска.
Сиквел, рожденный из-за разочарования фанатов недостаточной жестокостью «Чужого против Хищника» — это катастрофа с полным отсутствием логики, которая чуть не погубила «Чужого» и «Хищника» одновременно, что вынудило Ридли Скотта и Шейна Блэка вернуть их обоих на большой экран несколько лет спустя.
Этот абсурдный и возмутительный комедийный фильм ужасов чуть не положил конец террору Чаки, пока почти 10 лет спустя не появилось более приземленное и готическое «Проклятие Чаки».
Ставший жертвой закулисной драмы и растущего после «Последнего джедая» безразличия ко всему, что касается «Звездных войн», «Соло» сильно разочаровал финансовые ожидания Disney, в результате чего компания отменила все планы относительно дальнейших спин-оффов «Звездных войн».
Хотя «Гробница императора драконов» имел международный успех, третья часть погубила те самые аспекты серии, благодаря которым первые два фильма смотрелись такими оригинальными и захватывающими. В результате франшиза свелась к телефильмам серии «Царь скорпионов», а в 2017 году новая «Мумия» так и не смогла положить достойное начало Темной вселенной.
Фильм, который стал именем нарицательным для ненужных спин-оффов и бестолкового вмешательства студий, не только потопил запланированные фильмы о прошлом Магнето, но и едва не погубил франшизу «Дедпул», когда та еще даже не родилась.
Яркий пример ужасной съемки и совершенно невероятных творческих решений: «Истребление» полностью лишило франшизу Mortal Kombat всякого доверия и остается слабым звеном даже в очень длинном списке плохих фильмов по видеоиграм.
Фильм, безусловно, стал лучше со временем -- в основном благодаря режиссуре Джей Джей Абрамса и захватывающей дух игре Филипа Сеймура Хоффмана, но он едва не положил конец франшизе из-за неутешительных кассовых сборов, а студия намеревалась заменить Круза Джереми Реннером в «Протоколе Фантом».
Неудачная по всем фронтам «Книга теней», казалось, загнала франшизу «Ведьма из Блэр» в спячку, пока 16 лет спустя ее не пробудили амбициозным триквелом, который помог возродить интерес поклонников серии и вдохновил на создание видеоигр и квестов.
Вы наверняка уже наслушались дискуссий на тему «Лиг справедливости» Джосса Уидона и Зака Снайдера, но тот факт, что ошибка DC совершенно сбила ее франшизу с курса (к лучшему или к худшему), сложно отрицать.
Успех «Хэллоуина: 20 лет спустя» у критиков и в прокате вернул франшизе классических слэшеров актуальность, но Dimension Films переделала его идеальный финал только ради того, чтобы продолжить серию одним из самых бессмысленных сиквелов всех времен, который навсегда останется в нашей памяти благодаря столкновению машины для убийств Майкла Майерса с мастером кунг-фу Бастой Раймсом.
Когда Пол Уокер отказался вернуться в третью часть «Форсажа», «Токийский дрифт» по сути обнулил франшизу и почти погубил ее, прежде чем Вин Дизель и компания воссоединились, чтобы переделать франшизу в помпезное антигеройское торжество.
К тому времени, когда «Рокки 5» покинул кинотеатры, франшиза уже дышала на ладан, так как фильм выглядел устаревшим и скучным из-за странного нравоучительного послания, занимающего в нем центральное место. Но, возможно, Сильвестру Сталлоне был необходим провал этого фильма, чтобы найти в себе смирение, подпитавшее его возвращение в форму в «Рокки Бальбоа».
Попытка неоднозначного режиссера Брайана Сингера продолжить хронологию фильмов о Супермене эпохи Кристофера Рива в конечном итоге оказалась тщетной, поскольку привлекла слишком мало людей, а тем, кто все же заинтересовались проектом, не хватило экшена и декораций, достойных первенца DC.
Пирс Броснан начал свою карьеру Джеймса Бонда с культового «Золотого глаза», но, к сожалению, закончил ее на, пожалуй, самой худшей картине о Бонде, которая также убила надежду Eon Productions на спин-офф «Джинкс» с Холли Берри в главной роли.
Хотя это и не худший фильм в многолетней франшизе, именно он убедил Paramount Pictures в том, что «Звздный путь» утратил свою актуальность и что для продолжения серии в новом поколении необходима свежая кровь как позади, так и перед камерой.
Перед третьей частью стояла, казалось, невыполнимая задача продолжить серию после превосходного «Блэйда 2» Гильермо дель Торо. Но одному Богу известно, что вдохновило New Line Cinema нанять профессиональных рестлеров, любимчиков Кристофера Геста и непроверенного режиссера в неудачной попытке переделать франшизу в ансамбль под предводительством Райана Рейнольдса и Джессики Бил.
Нельзя отрицать, что «Королевство хрустального черепа» — это слабое звено франшизы об Индиане Джонсе, которое попыталось сместить фокус с духовного и мифологического лора на научную фантастику, а также передать шляпу сыну Инди (что, к счастью, ни к чему в итоге не привело). Но с пятым фильмом об Индиане Джонсе все еще есть надежда, что для легендарного искателя приключений все закончится на яркой ноте.
Закон убывающей отдачи применялся к франшизе «Терминатор» со времен «Судного дня», и хотя у «Тёмных судеб» была пара удачных моментов и одобрение Джеймса Кэмерона, франшизу едва не похоронил «Да придет спаситель» — фильм, который пострадал от закулисных скандалов с участием Кристиана Бэйла, а также битвы за рейтинг фильма и его концовку. Из-за провала в прокате культовую франшизу вскоре после этого выставили на открытый аукцион.
Источник:
- 26 актеров второго плана, которые всех переиграли и стали главным украшением фильма
- Топ-35 голливудских фильмов, которые должен посмотреть каждый
- 30 мест из знаменитых фильмов и сериалов: тогда и сейчас
- "Побег из Шоушенка" снимали в очень интересном месте
- 22 фильма, которые получили «Оскар» за дизайн костюмов
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Понравилось71
Да придёт смеситель.
Пы.Сы. А еще мне очень нравился фильм "Поле битвы Земля"
Новый Человек Паук вполне неплох. Скорее в старом третьем похоронили так как не смогли уже насчёт гонораров для четвёртого договориться.
ЗВ после Эпизода 1,2,3 несмотрибельны. Там губить нечего. Деньги приносят так и будут клепать. Мне и первый эпизод только запомнился. Второй и третий сколько не смотрел так и не вспомню что там было.
Про Рассомаху неплохой спинофф.
Ведьма из Блэр есть третья часть??? Смотреть точно не буду.
Хэллоуин 18 не помню.
Рокки 5 неплахое завершение франшизы. Всё что дальше без фэйспалма смотреть невозможно. В 5ом ещё и Сталлоне еле ходит, не говоря про бокс, потом уже привёл себя в форму.
Умри, но не сейчас смотрел в кино без билета сидя на ступеньках. Может синдром утёнка. Но та часть реально понравилась.
Терминатор 4 как отдельный фильм неплох. Третий так намного хуже. Новые полноя блевотня.
> Джей Абрамса и захватывающей дух игре Филипа Сеймура Хоффмана, но он едва не
> положил конец франшизе из-за неутешительных кассовых сборов, а студия
> намеревалась заменить Круза Джереми Реннером в «Протоколе Фантом».
Погодите, а на какой части "Миссии" Кукурузер наложил на нее свою волосатую лапу и забрал в полное личное пользование? Чуть-ли не большую часть из этой жвачки снимали на личные бабосы Кукурузера, сомнительно что он сам себя выставил из участников этого многосерийного утренника в детском садике.
и только с появлением интернета вдруг узнюа что это типа плохие фильмы и критики их не оценили - по этому решил для себя что критикам верить не стоит и опираться на своеи впечатления)