20 неудач Голливуда, которые едва не погубили популярные кинофраншизы

Нельзя отрицать, что «Королевство хрустального черепа» — это слабое звено франшизы об Индиане Джонсе, которое попыталось сместить фокус с духовного и мифологического лора на научную фантастику, а также передать шляпу сыну Инди (что, к счастью, ни к чему в итоге не привело). Но с пятым фильмом об Индиане Джонсе все еще есть надежда, что для легендарного искателя приключений все закончится на яркой ноте.