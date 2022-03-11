25 актеров, которые везде играют одинаково

Самые лучшие актеры полностью перевоплощаются на экране, становясь совершенно другими людьми. Однако самые успешные актеры не меняются вообще! Пользователи Reddit решили обсудить звезд, которые из фильма в фильм просто играют самих себя, и вот кого они вспомнили в первую очередь.
1. "Скала. Я вижу в нем только Скалу, и по сути, он тупо играет Скалу в каждом своем фильме"
10. "Майкл Сера. Единственный раз, когда он сыграл не самого себя, — это когда он играл самого себя в фильме «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски»"
11. "Морган Фримен великолепен, я люблю его в роли Моргана Фримена во всем, что он делает"
12. "Может он не так уж и много снимался, но Рип Тейлор всегда был просто Рипом Тейлором, независимо от того, что он делал"
«Испанец с шотландским акцентом: "Горец". Русский с шотландским акцентом: "Охота за «Красным Октябрем»". Ирландец с шотландским акцентом: "Неприкасаемые". Итальянец с шотландским акцентом: "Имя Розы". Британец из Восточного Мидленда с шотландским акцентом: "Робин и Мэриан". Американец с шотландским акцентом: "Президио". Король Ричард с шотландским акцентом: "Робин Гуд: Принц воров"».
20. "Джек Николсон. Сейчас он практически на пенсии, но последние 20 лет он просто везде играл Джека"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Понравилось16
У него более сотни ролей, кроме копов, он и бандит, юрист, адвокат, бомж, врач, наркоман и многое другое...
Как вижу его на экране - хер поймешь что за фильм, сериал или ваще интервью просто дает.