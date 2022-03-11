25 актеров, которые везде играют одинаково

Самые лучшие актеры полностью перевоплощаются на экране, становясь совершенно другими людьми. Однако самые успешные актеры не меняются вообще! Пользователи Reddit решили обсудить звезд, которые из фильма в фильм просто играют самих себя, и вот кого они вспомнили в первую очередь.