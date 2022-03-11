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25 актеров, которые везде играют одинаково

25 актеров, которые везде играют одинаково (26 фото)

Автор:
11 марта 2022 18:56
Сообщество : Кино
Метки: Reddit   актеры   голливуд   кино   кинозвезды   мнение   фильмы   
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Самые лучшие актеры полностью перевоплощаются на экране, становясь совершенно другими людьми. Однако самые успешные актеры не меняются вообще! Пользователи Reddit решили обсудить звезд, которые из фильма в фильм просто играют самих себя, и вот кого они вспомнили в первую очередь.

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«Испанец с шотландским акцентом: "Горец". Русский с шотландским акцентом: "Охота за «Красным Октябрем»". Ирландец с шотландским акцентом: "Неприкасаемые". Итальянец с шотландским акцентом: "Имя Розы". Британец из Восточного Мидленда с шотландским акцентом: "Робин и Мэриан". Американец с шотландским акцентом: "Президио". Король Ричард с шотландским акцентом: "Робин Гуд: Принц воров"».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   актеры   голливуд   кино   кинозвезды   мнение   фильмы   
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20  комментариев
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50k
zloykoyot 2 часа назад
Снулую рыбку забыли.
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27k
Владимир 13 минут назад
А Шварцнеггера чего забыли?
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27k
СпящийКрасавец 17 минут назад
Шлюха по жизни играет шлюх.
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7k
Billi_Bons 24 минуты назад
A где всякие «Куценки», «Балуевы», «Петровы с Козловскими»?
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20k
uutb Полчаса назад
Зато в России, есть самый многогранный актер в мире! Сыграл всех, от бандита до Иисуса.
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14k
Вася Полчаса назад
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67k
Доктор Джонс 40 минут назад
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3k
satra 42 минуты назад
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25k
Очевидное-Невероятное 45 минут назад
В отношении Брюса Уиллиса - чушь полная.
У него более сотни ролей, кроме копов, он и бандит, юрист, адвокат, бомж, врач, наркоман и многое другое...
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4k
Тамара Час назад
И резко врывается на первое место, оставляя всех позади, Александр Петров, за ним прихрамывает Козловский.
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17k
homerchik Час назад
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8
Friedman Час назад
Джек Николсон не согласен, огромное количество разноплановых ролей.
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62k
Андрей Час назад
Всегда играет одинаково/Актриса Лия Ахеджакова. (С) В.Гафт.
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1k
Трям Час назад
Вот еще актер одного амплуа.

Как вижу его на экране - хер поймешь что за фильм, сериал или ваще интервью просто дает.
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4k
Tuskub Час назад
А что тут такого? Есть понятие "амплуа" и дико бы смотрелось, ежели та же Галь Гадот играла бы черную лесбиянку в ужастике!... (если честно, то такого я даже представить не могу )))
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